Sơn Tùng M-TP đi công viên ở Thái Lan

Sơn Tùng M-TP chia sẻ loạt ảnh dạo chơi công viên giải trí tại Thái Lan, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác sau ít giờ đăng tải.

Sơn Tùng M-TP trải nghiệm vòng quay ngựa 2 tầng tại công viên Siam Amazing, Bangkok, Thái Lan.

Ngày 4/2, Sơn Tùng M-TP đăng tải trên trang cá nhân loạt ảnh đi chơi công viên kèm chú thích: "Lâu lắm mới biết lại cảm giác công viên là thế nào, mà sao hôm nay nó vắng ngang vậy". Chỉ sau hai giờ, bài đăng thu về gần 80.000 lượt yêu thích.

Khác với những lần "rủ rê" người hâm mộ như trước đây, nam ca sĩ không thông báo trước địa điểm.

Anh từng hẹn hò người hâm mộ đi xích lô hồ Tây, uống cà phê bệt TP.HCM, trà đá vỉa hè, chạy bộ hồ Gươm, tham quan Thảo Cầm Viên, Bảo tàng Quảng Ninh, đi metro, mua hoa quả ở chợ Bến Thành.

Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, địa điểm được Sơn Tùng lựa chọn lần này không nằm ở Việt Nam mà là công viên Siam Amazing, tọa lạc tại Bangkok, Thái Lan. Đây là một trong những công viên giải trí kết hợp công viên nước lớn và lâu đời tại Đông Nam Á, được thành lập năm 1980.

Tại đây, nam ca sĩ trải nghiệm vòng quay ngựa 2 tầng, check-in đường trượt Boomerang 6 vòng lộn ngược, đạp vịt thư giãn ngắm thác nước.

Sơn Tùng M-TP trải nghiệm đạp vịt tại công viên Siam Amazing, Bangkok, Thái Lan.

Siam Amazing nổi tiếng với hệ thống trò chơi đa dạng, phục vụ nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Công viên có tàu lượn siêu tốc treo vòng tròn đầu tiên trong khu vực với nhiều đoạn lộn ngược, hồ tạo sóng lớn cùng các đường trượt nước cao nhiều tầng.

Bên cạnh các trò cảm giác mạnh, nơi đây còn có khu vui chơi dành cho gia đình và trẻ em.

Công viên mở cửa hàng ngày từ 10h-18h, nhận khách vào cửa lần cuối lúc 16h. Để trải nghiệm trọn vẹn, du khách được khuyên dành ít nhất 5 giờ tham quan và vui chơi.

Giá vé vào cổng dành cho người lớn và trẻ em cao từ 131 cm trở lên là 367.000 đồng/người. Vé trọn gói công viên nước và công viên giải trí có giá 734.000 đồng/người. Trẻ em cao từ 101-130 cm áp dụng mức vé 146.000 đồng/người. Trẻ em dưới 100 cm, người khuyết tật và người trên 60 tuổi được miễn phí.

Sơn Tùng M-TP check-in tại công viên Siam Amazing, Bangkok, Thái Lan.

Từ trung tâm Bangkok đến Siam Amazing Park khoảng 30 km. Taxi là phương tiện thuận tiện nhất với thời gian di chuyển khoảng 25 phút. Ngoài ra, du khách có thể lựa chọn xe buýt hoặc tàu điện ngầm kết hợp phương tiện công cộng.

Công viên được chia thành 5 khu vực chính với chủ đề riêng biệt. Tại Water World, du khách có thể trải nghiệm các trò chơi dưới nước trong bể bơi nhân tạo rộng 13.600 m2 từng được công nhận là bể bơi nhân tạo lớn nhất thế giới.

Khu vực này nổi bật với hồ tạo sóng, cầu trượt bảy màu cao 21 m, đầm nước Si-Am và hệ thống đường trượt xoắn ốc dành cho nhiều độ tuổi.

Đằng sau Sơn Tùng là đường trượt Boomerang 6 vòng lộn ngược tại công viên Siam Amazing, Bangkok, Thái Lan.

Extreme World là khu vực dành cho các trò cảm giác mạnh, với tàu lượn siêu tốc dài 765 m, cao 33 m và tốc độ tối đa 76 km/h; tháp rơi tự do cao 75 m; tàu lượn Boomerang với 6 vòng lộn ngược; cùng nhiều trò chơi quay tròn, rơi tự do khác.

Adventure World tập trung các trò chơi mang tính phiêu lưu như tàu con thoi mô phỏng không gian, ghế xoay 360 độ, máy bay chiến đấu, bàn xoay disco và thuyền rồng hai đầu.

Family World hướng đến nhóm gia đình với tháp quan sát Si-Am cao 109 m, tháp xoay 360 độ có máy lạnh, các trò chơi giải trí nhẹ nhàng và khu tham quan chủ đề.

Trong khi đó, Small World được thiết kế dành riêng cho trẻ nhỏ với nhà bóng, trò chơi nước, xe đạp địa hình và các mô hình vận động an toàn.