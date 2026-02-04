Hành khách kể phút khách Tây dọa nhảy khỏi chuyến bay từ Nha Trang

Nhân chứng Piaporn Chamsrio cho biết hành khách gây rối có dấu hiệu say rượu nặng, liên tục đi lại, la hét trong khoang máy bay khi chỉ còn 15 phút nữa là hạ cánh.

Người đàn ông cởi hết quần áo, chạy quanh khoang máy bay. Ảnh: @East2west news.

Liên quan sự việc khách Tây cởi đồ, dọa nhảy khỏi máy bay từ Nha Trang (Việt Nam) đi Bangkok (Thái Lan), nhân chứng Piaporn Chamsrio cho biết người này có dấu hiệu say rượu rõ rệt.

"Tôi ngồi cách ông ta khoảng hai hàng ghế, mùi rượu nồng nặc đến mức tôi cảm thấy buồn nôn", Chamsrio nói với Viral Press.

Theo Chamsrio, khi máy bay còn khoảng 15 phút nữa sẽ hạ cánh, người đàn ông được cho là quốc tịch Nga bất ngờ trở nên kích động, đi lại liên tục dọc lối đi giữa khoang hành khách.

Người này sau đó cởi quần áo, lớn tiếng yêu cầu được cho xuống máy bay khiến các hành khách và tổ bay bàng hoàng. Tiếp viên hàng không đã yêu cầu ngồi xuống, song ông ta từ chối chấp hành.

Khi máy bay hạ cánh, người đàn ông đã lao qua cửa máy bay, chạy ra cầu thang dành cho hành khách và bị ngã khi xuống bậc thang. Chamsrio cho biết người này bị thương ở chân nhưng vẫn cố gắng bò dưới một phương tiện trên sân đỗ nhằm trốn tránh lực lượng chức năng.

Cuối cùng, hành khách này bị khống chế và đưa lên một xe bán tải của đội mặt đất sân bay. Nhân viên sân bay cho biết người đàn ông bị tạm giữ để điều tra với các cáo buộc, bao gồm gây nguy hiểm cho an toàn hàng không, chống đối tổ bay và gây rối trật tự công cộng.

Chia sẻ sau sự việc, Chamsrio bày tỏ cảm thông với tổ bay và các hành khách khác. "Tôi thương cảm cho tất cả hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay, trừ người đàn ông này. Những hành vi như vậy là không thể chấp nhận", ông nói.

Hành khách Nga sau đó bị Thái Lan từ chối nhập cảnh do có nhiều biểu hiện bất thường. Ảnh: Khaosod.

Giới chức Thái Lan xác nhận hành khách gây rối là công dân Nga, 41 tuổi, có biểu hiện bất thường trên chuyến bay AirAsia số hiệu FD647 từ Nha Trang đi Bangkok ngày 29/1.

Người này bị cáo buộc cởi quần áo, liên tục ra vào nhà vệ sinh, tranh cãi với tiếp viên hàng không và yêu cầu mở cửa máy bay. Phi hành đoàn đánh giá tình huống mất an toàn và quyết định hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Don Mueang (Bangkok).

Người này làm thủ tục xin nhập cảnh theo diện miễn thị thực 60 ngày. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện hành khách trong tình trạng say rượu, nói năng không rõ ràng, không thể trình bày mục đích chuyến đi, địa điểm lưu trú. Người này cũng bị đánh giá không đáp ứng yêu cầu về khả năng tài chính theo quy định pháp luật.

Căn cứ Điều 12, khoản (2) và (9) của Luật Nhập cư Thái Lan năm 1979, nhà chức trách xác định người đàn ông thuộc diện người nước ngoài bị cấm nhập cảnh, bao gồm trường hợp không có đủ phương tiện sinh sống hoặc không có tiền mặt hay bảo lãnh tài chính theo quy định.

Cảnh sát nhập cư tại sân bay Don Mueang đã từ chối cho người này nhập cảnh và trục xuất về điểm xuất phát là Nha Trang trên chuyến bay FD646 lúc 7h55 ngày 31/1.