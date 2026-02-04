Ảnh hiếm về Vũng Tàu gần 60 năm trước

Năm 1967-1968, trong thời gian làm việc tại một kho quân nhu, cựu sĩ quan Terry Maher (Mỹ) đã ghi lại cảnh quan bình dị, hoang sơ của Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TP.HCM ). Thời đó, khách du lịch chưa đông, chỉ có người dân từ TP.HCM (cũ) đến thư giãn nhờ vị trí gần và bãi biển đẹp. Người Pháp cũng đặt khu nghỉ mát ven biển cho quan chức. Điều này tạo nền tảng cho du lịch biển ở địa phương, đến đầu những năm 1990, du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn. Trong ảnh, trẻ con đang vui chơi tại khu vực Bãi Trước.

Đường Quang Trung (khu vực Bãi Trước) rợp bóng cây, tấp nập người qua lại nhất TP Vũng Tàu (cũ), do nằm sát đường bờ biển. Ven đường, ngư dân tận dụng khoảng trống ngồi sửa, đan lưới đánh cá. Một số phụ nữ mang những con cá rựa hảo hạng bày bán cho khách du lịch.

Thời đó đã có các quầy bán nước giải khát, sandwich, bar dọc Bãi Trước. Quầy được xây dạng kiot gọn, tường đá rửa, trên là bảng hiệu vẽ tay. Mặt tiền quầy thường quay thẳng ra đường và bãi biển, người bán và mua trao đổi thông qua cửa sổ. Trên vỉa hè cũng bố trí ghế bố và dù che, phục vụ tắm nắng. Một số quầy mở bán theo mùa nghỉ mát, mùa vắng khách sẽ đóng cửa, xếp gọn bàn ghế.

Hộp đêm kiêm khách sạn Ly Ly nổi tiếng trên đường Trần Hưng Đạo vào thời đó. Đây là mô hình vũ trường xập xình tiếng nhạc và những điệu nhảy, thu hút giới trung lưu với phong cách sành điệu và tinh thần chịu chi.

Bến xe ngựa trên đường Trần Hưng Đạo, khu vực tập trung hàng dài xe ngựa, khách du lịch và quân nhân thường thuê xe dạo đường phố, mức giá thời đó khoảng 5-10 đồng/lượt (nay khoảng 50.000-150.000 đồng). Trong ảnh, tác giả Terry Maher tạo dáng chụp ảnh bên xe ngựa và người đánh xe.

Khung cảnh nhộn nhịp trước chợ Vũng Tàu (đường Trần Hưng Đào và Trưng Trắc) với rau củ tươi và bánh mì mới ra lò. Gần đó, một khu chợ khác họp tại ngã 3 Khu Văn Ba - Phan Thanh Giản (nay là Phùng Khắc Khoan - Lý Tự Trọng) cũng rộn ràng tiếng chào mời mua hàng của tiểu thương. Dọc theo khu chợ này là hàng chục xe nước mía, giải khát.

Grand Hotel - khách sạn lớn nhất TP Vũng Tàu (cũ), dùng làm nơi cư ngụ của sĩ quan Mỹ thời đó. Tầng trệt là nhà hàng và điểm khiêu vũ. Khách sạn sở hữu kiến trúc cổ điển Pháp, tầm nhìn ra biển. Khoảng năm 1980, khách sạn đổi tên thành Tam Thắng, đến những năm 1990 quay lại tên Grand Hotel đến nay.

Toàn cảnh Bạch Dinh (nay nằm trên đường Trần Phú) nhìn từ sườn núi Lớn, nằm giữa Bãi Trước và Bãi Dâu. Tòa biệt thự được xây dựng từ năm 1898 đến năm 1902, dùng làm nơi nghỉ mát cho các quan chức cấp cao thời Pháp - Mỹ. Cấu trúc gồm 3 tầng, toàn bộ tường được quét vôi trắng, cửa mái vòm, mái lợp ngói. Vị trí tòa biệt thự được đặt tựa lưng vào đồi núi phía sau và quay mặt ra biển lớn phía trước. Hiện tầng trệt của Bạch Dinh vẫn còn lưu giữ những cổ vật quý giá. Giá vé tham quan khoảng 15.000 đồng/người.

Rạp chiếu bóng ở khu vực trung tâm TP Vũng Tàu (cũ), giá vé bình dân với người dân lao động. Trước rạp bày bán nước giải khát và đồ ăn vặt. Giai đoạn này, rạp chiếu bóng khu vực miền Nam thường chiếu phim Mỹ, Pháp, Đài Loan ( Trung Quốc ) lồng tiếng hoặc phụ đề, đôi khi có phim Việt. Vé chia hạng ghế thường và ghế lô (balcony), trên trần bố trí quạt. Một số rạp chiếu 2-3 suất/ngày, buổi tối là lúc đông nhất.

