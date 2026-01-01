Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Biển Vũng Tàu bất ngờ 'dễ thở' ngày đầu năm 2026

Ngày đầu Tết Dương lịch 2026, du khách từ TP.HCM và vùng lân cận đến công viên Bãi Sau Vũng Tàu tắm biển, không còn cảnh chen chúc như các dịp lễ trước.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, khoảng 16h, dòng người bắt đầu đổ xuống công viên Bãi Sau (phường Vũng Tàu, TP.HCM) để tắm biển, vui chơi. Công viên vừa khánh thành ngày 19/12/2025 với tổng vốn đầu tư hơn 1.094 tỷ đồng nhanh chóng trở thành địa điểm hút khách bậc nhất trong dịp Tết Dương lịch năm nay.

Tết Dương lịch 2026 người dân được nghỉ 4 ngày liên tục, từ 1/1 đến hết 4/1 theo phương án hoán đổi ngày làm việc. Kỳ nghỉ kéo dài khiến Vũng Tàu trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ và cả du khách quốc tế đến trú đông.

Bình Diệp (xã Tân Nhựt, TP.HCM) chia sẻ: "Vũng Tàu đã thay đổi hoàn toàn so với lần đầu tôi đến cách đây 10 năm, từ cảnh quan đến giá cả. Phố biển giờ là không gian du lịch đúng nghĩa cho cộng đồng, ai cũng có thể đến vui chơi mà không còn nỗi lo bị 'chặt chém' như trước". Theo Diệp, hiện giá dịch vụ được niêm yết rõ ràng, bờ biển sạch sẽ, luôn có lực lượng cứu hộ túc trực. "Cách làm của thành phố rất đáng ghi nhận, gần như không có gì để phàn nàn", chị nói thêm và cho biết gia đình vừa ghé Vũng Tàu cuối tuần trước, nay tranh thủ kỳ nghỉ Tết Dương lịch để đưa con trở lại tắm biển.

Cùng mẹ đến Vũng Tàu nghỉ Tết, Huyền Trang (phường Tân Bình, TP.HCM) cho rằng giá phòng dịp lễ có tăng nhưng "đó là điều bình thường". Cô cho rằng cảnh quan tại đây khá đông vui, nhộn nhịp và cho biết đã lường trước điều này vì kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay kéo dài, nhu cầu du lịch tăng cao.

Thời tiết Vũng Tàu ngày đầu kỳ nghỉ lễ mát mẻ, nhiệt độ cao nhất khoảng 28 độ C, tuy nhiên có gió khá lớn và sóng to. Nhiều gia đình có trẻ nhỏ chỉ cho con vui chơi gần bờ để đảm bảo an toàn.

John, du khách Na Uy, cho biết anh sang Việt Nam nghỉ đông 2 tuần nhưng dành tới 6 ngày ở Vũng Tàu. "Bãi biển ở đây đẹp, khí hậu mát mẻ, chi phí lại phải chăng nên tôi rất tận hưởng những ngày ngập nắng ở thành phố biển này. Không khí chào đón năm mới ở Vũng Tàu cũng khá nhộn nhịp, gợi tôi nhớ đến quê hương mình", John chia sẻ.

Để đảm bảo an toàn cho du khách dịp Tết Dương lịch, đơn vị cứu hộ đã bố trí các cột cảnh báo dọc bãi biển nhằm khoanh vùng khu vực tắm an toàn và nhắc nhở khách không bơi ra ngoài phạm vi cho phép.

Trần Quốc Hào (Đồng Nai) hào hứng nói: "So với trước đây, không khí Tết ở Vũng Tàu năm nay vui và độc đáo hơn hẳn. Khu vực công viên Bãi Sau được nâng cấp nhìn rất tuyệt vời, tôi thích nhất là khi tháp Tam Thắng lên đèn buổi tối".
Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 17h, trục Thùy Vân - đoạn từ dốc Con Rồng hướng về Bãi Sau khá thông thoáng, trái ngược với cảnh ùn ứ quen thuộc trong các dịp lễ, Tết.
Lần đầu đến Vũng Tàu du lịch, Thuý Vi (phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM) thích nhất là được ra biển, ngắm sóng, cảm giác thoải mái. Về chi phí, nữ du khách cho rằng mức giá khá hợp lý khi đi theo nhóm. "Chúng tôi thuê phòng cho 6 người, chia ra mỗi bạn chỉ hơn 100.000 đồng. Đồ ăn có vẻ mắc hơn ngày thường nhưng chất lượng tương xứng với số tiền bỏ ra, so với các bãi biển khác thì cũng không chênh lệch nhiều", Vi chia sẻ thêm.

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, công viên Bãi Sau cũng là tâm điểm với chuỗi hoạt động "Khơi sóng bình minh 2025", gồm các chương trình biểu diễn nghệ thuật và ngày hội văn hóa - ẩm thực. Sự kiện này góp phần kéo dài thời gian lưu trú và biến Vũng Tàu thành điểm hẹn sôi động cho du khách ngay những ngày đầu năm mới.

