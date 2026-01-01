Lần đầu xem pháo hoa năm mới tại tháp Tam Thắng TP.HCM

Đúng 0h, loạt pháo đầu tiên khai hỏa, bầu trời phường Vũng Tàu bừng sáng trong sắc màu rực rỡ. Những chùm pháo hòa cùng ánh đèn từ 143 trụ tháp Tam Thắng tạo nên khung cảnh ngoạn mục, khiến đám đông không khỏi trầm trồ.

Khánh Linh và Quỳnh Chi (phường Vũng Tàu) hào hứng cùng nhóm bạn hòa vào dòng người đón năm mới. "Từ ngày có tháp Tam Thắng, không gian nơi đây trở nên thoáng đãng và hiện đại hơn. Chúng tôi cùng chia sẻ khoảnh khắc giao thừa, mong muộn phiền ở lại phía sau để năm mới khởi sắc hơn", hai bạn nói.

Khoảng 20h tối 31/12, nhiều người dân và du khách đổ về công viên Bãi Sau (phường Vũng Tàu, TP.HCM ) để hòa vào không khí countdown, chờ khoảnh khắc pháo hoa bừng sáng, mở màn năm mới 2026. Từ 0h đến 0h15 ngày 1/1, quảng trường tháp Tam Thắng diễn ra màn bắn pháo hoa nghệ thuật - một trong 6 điểm trình diễn trên toàn TP.HCM dịp Tết Dương lịch .

Trước giờ khai hỏa, khu vực này đã rộn ràng với chương trình biểu diễn nghệ thuật mừng năm mới, thu hút đông đảo người dân và du khách. Trận địa pháo gồm khoảng 500 quả pháo hoa tầm cao cùng 60 giàn pháo tầm thấp, hứa hẹn tạo nên màn trình diễn mãn nhãn trong khoảnh khắc chuyển giao năm mới.

Nếu như mọi năm vợ chồng Lý Huỳnh Nhi - Hoàng Phú (phường Bà Rịa, TP.HCM) thường ở nhà xem pháo hoa, năm nay cả hai quyết định xuống Vũng Tàu đón năm mới. "Chúng tôi rất ấn tượng trước sự 'lột xác' của công viên Bãi Sau, đặc biệt là tháp Tam Thắng", Nhi chia sẻ. Hai vợ chồng cô có mặt từ 19h, dạo quanh hội chợ ẩm thực, ăn vặt rồi lên cầu đi bộ tìm vị trí đẹp để chờ khoảnh khắc pháo hoa bừng sáng.

Tại công viên Bãi Sau, chuỗi hoạt động "Khơi sóng bình minh 2025" đang diễn ra sôi động với các chương trình biểu diễn nghệ thuật và ngày hội văn hóa - ẩm thực, trở thành điểm hẹn thu hút du khách trước giờ pháo hoa rực sáng.

Lần đầu đến Việt Nam, Prid (thứ 2 bên phải, du khách Iceland) bày tỏ sự ấn tượng trước vẻ đẹp bãi biển và diện mạo hiện đại của Vũng Tàu. "Khi chúng tôi đặt villa, khu vực này còn rất khác, tháp Tam Thắng chưa xuất hiện, chỉ là một công viên ven biển bình thường. Bây giờ mọi thứ trông thật hiện đại và hùng vĩ, xứng tầm quốc tế", cô chia sẻ. Prid cho biết gia đình cô hiện sinh sống rải rác tại Australia, Iceland và Pháp. Họ chọn Vũng Tàu làm nơi hội ngộ trong hai tuần, bởi mẹ cô luôn mong ước một lần được đến vùng biển này.

Người dân và du khách lập tức giơ điện thoại, tranh thủ lưu lại từng khoảnh khắc bằng những bức ảnh và thước phim giữa thời khắc chuyển giao đáng nhớ.

Màn pháo hoa 15 phút khép lại đêm giao thừa trong tiếng vỗ tay và những cuộc gọi chúc mừng năm mới. Dịp Tết Dương lịch cũng là mùa cao điểm du khách Đông Âu, Nga và Australia tìm đến Vũng Tàu nghỉ đông bên biển.

