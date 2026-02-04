Vì sao khách Trung Quốc đổ xô sang Việt Nam gội đầu?

Dịch vụ gội đầu tiệm ở Việt Nam bất ngờ trở thành trào lưu trên mạng xã hội Trung Quốc, được nhiều du khách xem là trải nghiệm "phải thử" khi đi du lịch.

Salon tóc tại phường Tân Định (TP.HCM) rơi vào tình trạng "cháy lịch" cận Tết Nguyên đán. Ảnh: Khương Nguyễn.

Mạng xã hội Xiaohongshu của Trung Quốc gần đây lan tỏa chủ đề: "Một khi đã gội đầu ở Việt Nam, tiêu chuẩn gội đầu của bạn sẽ thay đổi, bạn không còn tự gội đầu nữa".

Bài viết thu hút hơn 500 bình luận, trong đó nhiều du khách Trung Quốc chia sẻ trải nghiệm gội đầu tại Việt Nam khi đi du lịch.

"Dầu gội của Việt Nam đúng là rất thần kỳ, không dùng dầu xả mà sau khi gội xong tóc vẫn mềm mượt kinh khủng", một du khách bày tỏ.

Một người khác cho biết trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch vừa qua đã đến Việt Nam du lịch. Du khách ghé gội đầu sau khi đi chơi và thư giãn đến mức ngủ quên, thậm chí còn ngáy, khiến người nằm cạnh phải lay dậy vì quá ồn.

Một số người cho rằng mức giá hợp lý của dịch vụ gội đầu là yếu tố khiến họ sẵn sàng quay lại Việt Nam nhiều lần. Với chi phí khoảng 99.000 đồng mỗi lượt, một du khách cho biết sau lần trải nghiệm đầu tiên đã đăng ký thẻ trị giá một triệu đồng cho 12 lần sử dụng, đều đặn gội đầu mỗi tháng.

Khi trở về Trung Quốc, người này nhận xét khó tìm được tiệm nào mang lại cảm giác tương tự, luôn thấy "thiếu thiếu" so với trải nghiệm ở Việt Nam.

Vợ chồng du khách Trung Quốc tham quan TP.HCM, tháng 10/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo Lanytrip, công ty du lịch có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc), gội đầu tại tiệm đã trở thành trải nghiệm "phải thử" đối với nhiều du khách Trung Quốc khi đến Việt Nam. Dịch vụ này kết hợp chăm sóc tóc, massage thư giãn và liệu pháp thảo dược (nếu có nhu cầu), với chi phí thấp hơn đáng kể so với spa tại nhiều quốc gia khác.

Công ty này lý giải rằng tại Việt Nam, việc di chuyển bằng xe máy phổ biến khiến tóc và da đầu nhanh bết, từ đó hình thành thói quen gội đầu ngoài nhà 2-3 lần mỗi tuần.

Dịch vụ này phát triển từ các tiệm cắt tóc truyền thống, sau đó mở rộng thành mô hình chăm sóc thư giãn toàn diện. Các cơ sở thường sử dụng dầu gội quen thuộc như bồ kết, sả, vỏ bưởi, gừng trong quá trình gội và massage.

Một trong những yếu tố khiến du khách nước ngoài yêu thích gội đầu tiệm là chi phí hợp lý. Giá gội đầu trên thị trường hiện dao động từ 50.000-100.000 đồng cho gội thường tại tiệm và từ 100.000-400.000 đồng cho các gói gội đầu dưỡng sinh kéo dài 30-90 phút.

Mức giá chênh lệch tùy thuộc vào thời gian thực hiện, loại dầu gội sử dụng và các dịch vụ massage đi kèm. So với các liệu trình spa kéo dài 60-90 phút tại nhiều quốc gia, mức giá này được nhiều du khách Trung Quốc đánh giá là "đáng tiền".

TỔNG LƯỢNG KHÁCH TRUNG QUỐC ĐẾN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2019-2025 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Nhãn Năm 2019 Năm 2020 (Covid-19) Năm 2021 (Covid-19) Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 Lượt khách Triệu lượt 5.8 0 0 0.12 1.7 3.7 5.3

Nhiều người cho rằng gội đầu tại tiệm mang lại cảm giác tiếp cận đời sống thường nhật của người Việt, thay vì chỉ tham quan các điểm du lịch quen thuộc.

Không chỉ làm sạch tóc, dịch vụ này còn phản ánh nhịp sống chậm và quan niệm chăm sóc sức khỏe gần gũi của người Việt, yếu tố khiến trải nghiệm du lịch trở nên trọn vẹn hơn.

Trải nghiệm này cũng được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam như một điểm đến thư giãn, dễ tiếp cận. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo du khách nên lựa chọn cơ sở uy tín, lưu ý nếu có vấn đề về tai hoặc da đầu nhạy cảm.