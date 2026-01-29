Hiểu nhầm tai hại 'có thể bay thẳng Trung Quốc không cần visa'

Du khách Việt có thể gặp rắc rối do hiểu nhầm thông tin "có thể bay thẳng Trung Quốc không cần visa", trong khi chính sách miễn thị thực chỉ áp dụng với một số điểm đến.

Khách Việt check-in Phượng Hoàng Cổ Trấn tháng 5/2023. Ảnh: Duy Hiệu.

Mạng xã hội lan truyền thông tin "khách Việt có thể bay thẳng Trung Quốc mà không cần visa". Tuy nhiên, theo các đơn vị lữ hành, đây là thông tin chưa hoàn toàn chính xác, dễ khiến du khách hiểu nhầm và gặp rắc rối nếu không tìm hiểu kỹ điều kiện đi kèm.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện bộ phận visa của Công ty du lịch Shengshi Yiyou tại Việt Nam cho biết cụm từ "không cần visa" được nhiều đơn vị đăng tải một cách thiếu đầy đủ, khiến khách hàng chỉ đọc lướt và hiểu sai bản chất chính sách.

"Hệ quả là không ít du khách mất tiền, lỡ kế hoạch hoặc gặp khó khăn khi làm thủ tục xuất nhập cảnh", vị đại diện nói.

Miễn visa theo điểm đến

Trên thực tế, khách Việt chỉ được miễn visa khi đến một số địa phương nhất định của Trung Quốc, với điều kiện cụ thể và phạm vi di chuyển hạn chế.

Theo đó, từ tháng 4, khách Việt có thể bay thẳng đến Quế Lâm (tỉnh Quảng Tây) mà không cần xin visa nếu mua tour trọn gói, nhập cảnh bằng đường hàng không và không rời khỏi địa bàn thành phố Quế Lâm trong thời gian lưu trú.

Theo quy định, chính sách này áp dụng cho đoàn khách từ 2 người trở lên, bắt buộc đi theo tour trọn gói do doanh nghiệp lữ hành hợp pháp tại Trung Quốc tổ chức và tiếp nhận.

Du khách phải xuất nhập cảnh tại sân bay quốc tế Lưỡng Giang Quế Lâm, thời gian lưu trú tối đa 144 giờ (6 ngày) và chỉ được tham quan trong phạm vi hành chính thành phố Quế Lâm.

Khách Việt check-in tại làng Tuyết Hương, Hắc Long Giang, Trung Quốc, tháng 12/2025. Ảnh: Nguyễn Thùy Trang.

Thực tế, Quế Lâm đã áp dụng chính sách miễn visa cho các đoàn khách từ 2 người thuộc các nước ASEAN từ năm 2015, thông qua các đơn vị du lịch được cơ quan quản lý thẩm định. Chính sách này được đánh giá thuận lợi với khách Việt Nam và thị trường ASEAN, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí xin visa.

"Du khách đặt tour Quế Lâm tại công ty tôi tăng lên do có các chuyến bay charter bay thẳng", đại diện Shengshi Yiyou nói.

Ngoài Quế Lâm, từ tháng 2/2025, Tây Song Bản Nạp (tỉnh Vân Nam) cũng miễn thị thực cho công dân 10 quốc gia ASEAN, trong đó có Việt Nam.

Các đoàn du lịch có thể nhập cảnh và xuất cảnh không cần visa qua sân bay quốc tế Tây Song Bản Nạp Gasa, ga đường sắt Mặc Hãn và tuyến cao tốc Mặc Hãn. Du khách được lưu trú trong khu vực hành chính Tây Song Bản Nạp tối đa 6 ngày.

Du khách check-in tại một ngôi chùa tại Tây Song Bản Nạp. Ảnh: @sunfr_sugarsalt.

Một số liên minh du lịch đã mở bán tour Hà Khẩu - Tây Song Bản Nạp xuất phát từ Hà Nội, với mức giá khoảng 9 triệu đồng mỗi người.

Theo Lonely Planet, Tây Song Bản Nạp được ví như "tiểu Thái Lan" của Trung Quốc, nổi bật với rừng nguyên sinh, lễ hội té nước và văn hóa dân tộc Thái. Du khách có thể tham quan thung lũng voi hoang dã, công viên Xuân Hoàn - khu vườn hoàng gia trước đây.

Global Times nhận định chính sách miễn thị thực theo điểm đến là bước đi quan trọng nhằm mở cửa du lịch một cách có kiểm soát, tăng cường vai trò kết nối Nam Á và Đông Nam Á, thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác giữa Trung Quốc với ASEAN.

Visa Trung Quốc vẫn "khó đoán"

Trong khi các chính sách miễn visa theo điểm được triển khai, việc xin visa du lịch Trung Quốc vẫn gặp nhiều khó khăn, nhất là tại Hà Nội, do tình trạng quá tải hồ sơ khiến quy trình xét duyệt bị siết chặt.

Theo phản ánh từ các đơn vị dịch vụ, ngay cả khách sử dụng dịch vụ VIP hoặc duyệt khẩn với chi phí cao cũng không chắc được cấp visa đúng hẹn. Nhiều hồ sơ đến ngày trả vẫn chưa có kết quả, khiến du khách lỡ lịch trình, vé máy bay và khách sạn.

Một số trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến 10-12 lần liên tiếp vẫn trượt, không được giải thích lý do. Có gia đình nộp cùng lúc nhưng con được duyệt, bố mẹ bị từ chối, hoặc nhóm bạn đi chung nhưng chỉ một người trượt visa.

Ngay cả những người từng du lịch nhiều nước cũng có thể không được duyệt, trong khi người "hồ sơ trắng" lại đậu ngay lần đầu.

Khách Việt chọn món tại một hàng ăn truyền thống gần Phượng Hoàng Cổ Trấn tháng 5/2023. Ảnh: Phương Lâm.

Nguyên nhân trượt visa không được cơ quan chức năng giải thích, ngay cả người trong nghề cũng khó dự đoán. Với các đơn vị dịch vụ, đây là giai đoạn áp lực khi khách liên tục thúc giục, trong khi số hồ sơ được duyệt đúng hẹn "chỉ đếm trên đầu ngón tay".

Bà Nguyễn Thị Minh Hồng, CEO Bingo Travel, đơn vị chuyên xử lý visa Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, châu Âu, Australia và Mỹ, cho biết cuối và đầu năm là mùa cao điểm du lịch Trung Quốc, nhưng việc xét duyệt visa hiện mang tính "hên xui", khó lý giải.

Tình trạng này chủ yếu xảy ra tại Hà Nội, trong khi TP.HCM và Đà Nẵng vẫn xử lý hồ sơ tương đối ổn định.

"Cách duy nhất để giảm rủi ro là nộp visa càng sớm càng tốt. Visa du lịch Trung Quốc có thời hạn 3 tháng, nên chỉ cần có kế hoạch sơ bộ là có thể xin trước", bà Hồng nói, khuyến cáo du khách không nên chờ sát ngày bay mới làm hồ sơ.

