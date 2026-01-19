Đổ xô chụp ảnh tảng đá hình ngựa tại Trung Quốc

Một tảng đá hình ngựa ở núi Đại Chử, Thanh Đảo, Trung Quốc bất ngờ gây sốt khi năm Bính Ngọ (2026) đến gần, hút du khách tới check-in và cầu may đầu năm.

Một tảng đá hình dạng giống con ngựa tại Khu thắng cảnh núi Đại Chử ở Thanh Đảo bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội. Từ những bức ảnh lan truyền, địa điểm này nhanh chóng trở thành điểm check-in mới, thu hút nhiều du khách và người đam mê leo núi tìm đến với mong muốn “đón vận may” khi năm Ngựa cận kề.

Cận cảnh tảng đá tự nhiên hình ngựa trên núi Đại Chử, Trung Quốc. Ảnh: Dazhong.

Theo ghi nhận của du khách, hình dáng tảng đá được thiên nhiên tạo tác khá sống động, đặc biệt nổi bật khi nhìn từ một số góc nhất định trên sườn núi. Ông Ji, một người thường xuyên leo núi tại khu vực này, cho biết vẻ đẹp của tảng đá khiến ông ngạc nhiên ngay từ lần đầu nhìn thấy.

“Hình dáng con ngựa rất rõ nét. Khi năm Ngựa sắp đến, ý nghĩa của tảng đá càng trở nên đặc biệt, ai cũng muốn đến xem và chia sẻ cảm giác may mắn”, ông nói.

Sự quan tâm gia tăng nhanh chóng kéo theo lượng người đổ về núi Đại Chử ngày một đông. Vào một số thời điểm, du khách phải xếp hàng chờ đến lượt chụp ảnh cùng “tảng đá ngựa phi”. Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ trải nghiệm leo núi trong thời tiết lạnh, coi chuyến đi như một cách “tìm ngựa” đầu năm để cầu mong thành công và vận may.

Theo Da Xiang News, “tảng đá ngựa” nằm gần khu vực hồ chứa Shiwuzigou trên núi Đại Chử. Trong bối cảnh núi non mùa đông, khối đá hiện lên rõ nét hơn, tạo cảm giác như một con ngựa oai vệ đang đứng giữa thiên nhiên. Nhiều cư dân mạng nhận xét chính sự kết hợp giữa địa hình, ánh sáng và thời điểm đã góp phần làm nên sức hút đặc biệt cho khối đá này.

Du khách check-in "đón may mắn" bên tảng đá hình ngựa. Ảnh: Dazhong.

Tài khoản WeChat chính thức của Khu thắng cảnh núi Đại Chử cho biết khu vực này vốn nổi tiếng với nhiều khối đá tự nhiên mang hình thù độc đáo. Trong đó có những tên gọi giàu tính gợi hình như Trương Lương Tịnh Phượng Sư Phụ, Rùa Thần Vội Vươn Trăng, Song Cá Heo Chơi Ngọc Trai, Ếch Núi Kêu, Cá Sấu Khám Phá Biển Cả hay Nhà Sư và Đạo Sĩ Chơi Cờ.

Sự xuất hiện của “tảng đá hình ngựa” được xem là sự bổ sung mới, góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm khám phá cảnh quan tại đây.

Trong văn hóa truyền thống Á Đông, hình tượng con ngựa thường gắn với ý nghĩa tiến lên, bền bỉ và may mắn. “Tảng đá hình ngựa” trở nên nổi tiếng đúng vào thời điểm chuyển giao năm mới được nhiều người xem là sự trùng hợp thú vị giữa thiên nhiên và văn hóa 12 con giáp.