Đi bộ 1.500 km, mòn 3 đôi giày để kịp về quê ăn Tết ở Trung Quốc

Mất sạch tiền vì bị lừa đảo môi giới việc làm, Yu Chou (26 tuổi) quyết định đi bộ hơn 1.500 km từ Hàng Châu về quê ở Trùng Khánh đón Tết Nguyên đán.

"Dù giàu hay nghèo, ai cũng phải về nhà đón Tết Nguyên đán". Trong video đầu tiên đăng tải trên mạng xã hội, Yu Chou chia sẻ quyết định đi bộ dài hơn 1.500 km về quê ăn Tết Nguyên đán với hành trang vỏn vẹn chỉ một chiếc vali và điện thoại di động.

Tính đến 27/1, Yu đã đi bộ suốt 53 ngày, vượt hơn 1.400 km. Anh còn cách quê nhà ở huyện Thạch Trụ, Trùng Khánh hơn 120 km, dự kiến sẽ đặt chân đến nhà trong khoảng 4-5 ngày nữa, World Journal đưa tin.

"Trước đây tôi hay làm việc nửa vời, dễ bỏ cuộc. Sau hành trình này, tôi nhận ra mình vẫn có thể kiên trì và làm được điều gì đó đến cùng", anh nói.

"Hôm nay là ngày thứ 53 em/tôi đi bộ từ Hàng Châu về Trùng Khánh, hiện em/tôi đã tới trấn Tuân Bảo, Lợi Xuyên (tỉnh Hồ Bắc). Nếu anh chị em nào có thể bình chọn giúp em tăng độ nổi tiếng thì hãy bình chọn giúp em nhé", anh nói.

Trong các buổi livestream, Yu trò chuyện bằng chất giọng Trùng Khánh đặc sệt, cười hiền và kể lại hành trình đi bộ của anh. Nhiều người xem để lại lời động viên, bấm "like", cũng có người hỏi thăm chuyện ăn ở dọc đường, anh đều kiên nhẫn trả lời. Theo JiMu News, có thời điểm lượng người xem livestream của anh vượt mốc 400.

Chàng trai Trung Quốc đã đi mòn 3 đôi giày trước khi đặt chân được đến nhà để đón Tết Nguyên đán. Ảnh: Cắt ra từ video.

Yu Chou quê ở thị trấn Tây Đà, huyện Thạch Trụ, thành phố Trùng Khánh. Chia sẻ về lý do chọn đi bộ về nhà, anh thẳng thắn cho biết nguyên nhân chính là khó khăn tài chính,

Tháng 11 năm ngoái, Yu mang theo hơn 1.000 nhân dân tệ, bắt tàu từ quê lên Hàng Châu tìm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử. Tuy nhiên, sau khi nộp tiền cho môi giới, anh không tìm được việc làm như hứa hẹn, chút tiền gần như cạn sạch. Trong hoàn cảnh đó, anh quyết định đi bộ về quê. Đồng thời, anh cũng muốn rèn luyện ý chí, chấn chỉnh lại tinh thần và ngắm nhìn cảnh sắc dọc đường.

Trên hành trình, Yu ghi lại chuyến đi bằng video ngắn và livestream trên mạng xã hội. Ban đầu, anh vừa đi vừa quay, đến khi tài khoản dần có người theo dõi thì chuyển sang livestream.

Xuất phát từ con số 0 tròn trĩnh, đến nay tài khoản của anh đã có hơn 5.200 người theo dõi, lượng người xem cùng lúc cao nhất vượt 600. Anh cho biết tiền ủng hộ từ livestream giúp anh có khoảng 100 nhân dân tệ mỗi ngày, tổng cộng đến nay khoảng 2.000-3.000 nhân dân tệ, đủ để trang trải một phần chi phí trên đường.

Ban đầu anh dùng bản đồ cho người đi bộ, song nó thường dắt anh lạc vào những cung đường hẻo lánh, hiểm trở. Sau đó, anh đã chuyển sang bản đồ điều hướng cho xe đạp để đảm bảo an toàn, chủ yếu đi về phía Tây dọc theo Quốc lộ 318.

Hành trang đi đường gọn nhẹ của chàng trai 26 tuổi. Ảnh: Cắt ra từ video.

Sau 53 ngày, anh đã đi mòn ba đôi giày, nhiều lần đế giày bung rách. Cuộc sống dọc đường khá kham khổ: mỗi ngày anh chỉ ăn một bữa, tối ngủ trong chiếc lều mang theo, suốt hành trình chỉ tắm bốn lần, trong đó 2 lần là ở nhà nghỉ trả tiền.

Dù vậy, trên hành trình anh cũng gặp nhiều người xa lạ tử tế. Tại Trì Châu (An Huy), một người đồng hương Trùng Khánh chưa từng quen biết đã mời anh về nhà ăn cơm, cho nghỉ lại qua đêm. Ở Đương Dương (Hồ Bắc), một cư dân mạng sau khi xem video của anh đã bị sự kiên trì ấy thuyết phục, đã mời anh dự bữa "cỗ mổ lợn" và nghỉ ngơi lấy sức.

"Những sự giúp đỡ ấy khiến tôi rất xúc động, và trở thành động lực để tôi tiếp tục bước đi", anh Yu chia sẻ.

Nói về kế hoạch sắp tới, Yucho biết sau Tết sẽ tiếp tục hành trình đi bộ, đặt mục tiêu trong năm 2026 chinh phục quãng đường 10.000 km tới Tây Tạng, đồng thời hy vọng mở ra cơ hội phát triển mới thông qua các nền tảng mạng xã hội.