Hình ảnh người 'đông như kiến' gây sửng sốt ở Trung Quốc

Hơn 100.000 người đổ về phố Trung Sơn, trung tâm thành phố Nam Xương (Trung Quốc), trong đêm giao thừa chào năm mới 2026 tạo nên cảnh tượng đông đúc hiếm thấy.

Cảnh đông nghẹt người đón năm mới ở Trung Quốc gây 'choáng' Tối 31/12/2025, hơn 100 000 du khách đã tập trung tại phố Trung Sơn ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc cùng nhau đón chào năm 2026.

Mạng xã hội chia sẻ hình ảnh "biển người" ken đặc trên một con phố ở Trung Quốc, gây bất ngờ bởi mức độ đông đúc, dày đặc "không lối thoát".

Theo truyền thông Trung Quốc, đêm đếm ngược sang năm mới 2026, không khí lễ hội bao trùm khu vực trung tâm thành phố Nam Xương. Phố đi bộ Trung Sơn cùng các tuyến đường lân cận như Tượng Sơn Bắc - Nam chật kín người, theo trang 163.

Hơn 100.000 người, chủ yếu là giới trẻ và du khách, tập trung tham gia các hoạt động countdown, biểu diễn đường phố.

Là khu thương mại lâu đời của Nam Xương, giao lộ trước trung tâm mua sắm Rainbow Mall trên phố Trung Sơn những năm gần đây trở thành "điểm nóng" mỗi dịp giao thừa. Người trẻ từ nhiều nơi đổ về, cùng thả bóng bay, đếm ngược và đón năm mới trong bầu không khí sôi động nhưng vẫn ấm áp.

Để giảm áp lực đi lại, hệ thống tàu điện ngầm Nam Xương kéo dài thời gian hoạt động thêm 3,5 giờ, chuyến cuối chạy đến 2h ngày 1/1. Các chuyến đầu ngày hôm sau cũng được khởi hành sớm hơn 45 phút.

Ngoài ra, 6 tuyến xe buýt được kéo dài thời gian vận hành, tạo mạng lưới giao thông hỗ trợ người dân di chuyển xuyên đêm.

Biển người tập trung trước trung tâm thương mại Rainbow Mall trên phố Trung Sơn, thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc chờ đón năm mới. Ảnh: Weibo.

Ngoài phố Trung Sơn, nhiều khu vực khác trong thành phố cũng tổ chức các hoạt động đón năm mới quy mô lớn. Tại khu Vạn Thọ Cung, hàng vạn quả bóng bay được thả lên bầu trời đúng thời khắc giao thừa, kết hợp các chương trình biểu diễn mang màu sắc văn hóa truyền thống.

Ẩm thực đường phố góp phần tạo nên sức hút cho đêm giao thừa ở Nam Xương. Nhiều quán ăn mở cửa đến khuya, phục vụ các món đặc trưng của Giang Tây như bún trộn, canh hầm nồi sành, cá ngâm dầu, thịt hấp bột gạo và các món nướng đêm.

Truyền thông địa phương cho biết lượng người đổ về khu trung tâm trong đêm giao thừa năm nay lên tới hàng trăm nghìn, khiến phố Trung Sơn và các tuyến đường xung quanh gần như kín chỗ. Tuy nhiên, nhờ phương án tổ chức và điều tiết giao thông, sự kiện diễn ra trật tự, không ghi nhận sự cố lớn.

Biển người phủ kín phố đi bộ Trung Sơn, thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc chờ đón năm mới. Ảnh: 163.

Những năm gần đây, Nam Xương nổi lên như điểm đến thu hút du khách. Năm 2024, thành phố đón khoảng 225 triệu lượt khách, lọt nhóm 100 điểm đến được quan tâm trên toàn cầu và ghi nhận mức tăng dân số thường trú thuộc nhóm cao nhất Trung Quốc.

Từ ngày 2/2, Trung Quốc chính thức bước vào đợt cao điểm đi lại dịp Tết Nguyên đán với tổng số chuyến đi liên vùng dự kiến đạt mức kỷ lục 9,5 tỷ lượt. Các nhà ga và sân bay trên khắp nước này trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Các chuyên gia nhận định làn sóng di chuyển tại Trung Quốc tăng vọt do nhu cầu chồng lấn giữa đoàn viên gia đình và du lịch trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài nhất lịch sử với 9 ngày (từ ngày 15 đến 23/2).