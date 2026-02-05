Loạt tỷ phú Ấn Độ sắp tổ chức đám cưới tại Hạ Long

Hàng loạt đám cưới xa hoa của giới tỷ phú Ấn Độ liên tiếp được tổ chức tại Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) trong tháng 2, với quy mô hàng trăm khách mời, chi phí hàng triệu USD.

Khách mời nhảy múa trong đám cưới của cặp đôi tỷ phú Ấn Độ tại Hạ Long, Quảng Ninh, ngày 5/2. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết ngày 3-6/2, một cặp đôi tỷ phú Ấn Độ tổ chức đám cưới tại một khu nghỉ dưỡng (resort) ở Hạ Long.

Sự kiện có sự tham gia của khoảng 450 khách mời là các thương gia, chủ doanh nghiệp lớn đến từ Ấn Độ và một số quốc gia Đông Nam Á. Phần lớn khách mời đã di chuyển trên cùng một chuyến bay charter (thuê nguyên chuyến) từ Ấn Độ sang Việt Nam ngày 3/2, số còn lại bay từ các nước khác trong khu vực.

"Ngoài Phú Quốc và Đà Nẵng, Hạ Long (Quảng Ninh) đang nổi lên như điểm đến mới được giới nhà giàu Ấn Độ ưu tiên lựa chọn để tổ chức các lễ cưới quy mô lớn nhờ lợi thế cảnh quan, du thuyền và khả năng tổ chức sự kiện quy mô lớn", đại diện Sở nhận định.

Đổ xô sang Hạ Long làm đám cưới

Tổng chi phí tổ chức đám cưới ước tính khoảng 3 triệu USD , bao gồm chi phí tổ chức, di chuyển, trang trí, ẩm thực và hậu cần.

Đáng chú ý, nhiều nguyên liệu phục vụ tiệc cưới được đưa trực tiếp từ Ấn Độ sang, cùng đội ngũ khoảng 600 nhân sự gồm nhạc công, vũ công, đầu bếp và bộ phận phục vụ. Hai bên gia đình cũng mang theo thực phẩm, gia vị nhằm đảm bảo hương vị truyền thống của tiệc cưới Ấn Độ.

Đại diện khu nghỉ dưỡng cho biết không gian tiệc được thiết kế tinh xảo, kết hợp tiệc ngoài trời và hệ tiện ích khép kín trên đảo riêng, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của một đám cưới Ấn Độ quy mô lớn.

Không gian tiệc cưới cặp đôi tỷ phú Ấn Độ Manisha và Karik, ngày 5/2. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, từ nay đến ngày 14/2, địa phương sẽ tiếp tục đón thêm 2 đám cưới khác của các cặp đôi thuộc giới nhà giàu Ấn Độ. Mỗi đám cưới đều kéo dài 3 ngày, với khoảng 500 khách mời.

Trong đó, đám cưới thứ hai diễn ra ngày 7-9/2 và đám cưới thứ ba ngày 10-12/2. Địa điểm tổ chức chính vẫn là resort tại Hạ Long, kết hợp thêm các hoạt động trải nghiệm trên du thuyền và trong một hang động tại Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Ngoài các buổi tiệc chính, khách mời còn tham quan vịnh Hạ Long, trải nghiệm du thuyền và xem các chương trình biểu diễn thực cảnh.

Đây không phải lần đầu giới tỷ phú Ấn Độ lựa chọn Quảng Ninh làm địa điểm tổ chức đám cưới. Tháng 1/2025, một đám cưới của gia đình tỷ phú Ấn Độ được tổ chức 4 ngày trên du thuyền và khách sạn cao cấp tại vịnh Hạ Long.

Tháng 2/2024, đám cưới của cặp đôi Vivek Dinodiya và Anmol Garg diễn ra trong ba ngày, với khoảng 600 khách mời, trong đó có các quan chức chính phủ Ấn Độ, đại diện Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và các doanh nhân lớn trong khu vực.

Cô dâu Saloni và chú rể Poojan R. giao lưu trên sân khấu tiệc cưới của du thuyền Hạ Long, tháng 1/2025. Ảnh: Luna Halong Cruise.

Khách Ấn Độ đang ở đâu?

Năm 2025, Việt Nam đón gần 750.000 lượt khách Ấn Độ, tăng 49% so với năm trước, đưa Ấn Độ vào nhóm 6 thị trường gửi khách lớn nhất.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng nằm trong nhóm 4 thị trường khách quốc tế đến tăng trưởng nhanh nhất của du lịch Ấn Độ giai đoạn 2019-2024.

"Điều này cho thấy tiềm năng hợp tác du lịch hai chiều còn rất lớn trong thời gian tới", Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh nhận định.

LƯỢNG KHÁCH ẤN ĐỘ ĐẾN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2015-2025 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (Covid-19) 2021 2022 2023 2024 2025 Lượt khách Lượt khách 65600 85100 109500 132400 169000 20984 130000 137900 392000 507000 750000

Theo ông, Ấn Độ hiện là một trong những thị trường du lịch outbound tăng trưởng nhanh nhất thế giới, nhờ quy mô dân số lớn, tầng lớp trung lưu mở rộng và nhu cầu du lịch quốc tế gia tăng.

Du khách Ấn Độ có xu hướng đi theo nhóm, lưu trú dài ngày, tìm kiếm các trải nghiệm gắn với văn hóa, chăm sóc sức khỏe và tổ chức sự kiện đặc biệt, phù hợp với thế mạnh du lịch của Việt Nam như du lịch di sản, du lịch gia đình, MICE (hội nghị, hội thảo) và du lịch cưới.

Khách Ấn Độ xuất hiện dày đặc tại Phú Quốc, tháng 12/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Những năm gần đây, kết nối hàng không giữa Việt Nam và Ấn Độ được mở rộng, với hơn 100 chuyến bay thẳng mỗi tuần. Chính sách thị thực điện tử của hai nước cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và trao đổi khách du lịch.

Báo cáo của nền tảng MakeMyTrip cho thấy khách Ấn Độ có xu hướng chọn các điểm đến kết hợp giữa đô thị lớn và nghỉ dưỡng biển. Trong đó, Phú Quốc đang nổi lên như một "ngôi sao sáng". Năm 2025, đặc khu này đón khoảng 150.000 lượt khách Ấn Độ, tăng khoảng 328% so với năm trước.

Nếu Phú Quốc đại diện cho "giấc mơ" nghỉ dưỡng biển, Đà Nẵng lại ghi điểm nhờ sự kết hợp giữa đô thị biển, vui chơi giải trí và trải nghiệm khí hậu độc đáo.

Ngoài ra, khách Ấn Độ thường kết hợp thêm Hà Nội, TP.HCM, Hạ Long trong hành trình, đặc biệt với các đoàn gia đình và MICE. Xu hướng "combo" biển - đô thị - di sản cũng ghi nhận mức quan tâm tăng ở Nha Trang, TP.HCM trong mùa cao điểm cuối năm.

