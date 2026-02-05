Tháo hàng rào khu vực 'sóng nước' trước chợ Bến Thành

Sau hơn 2 tuần chỉnh trang với nhiều tranh cãi, hàng rào khu vực trang trí "sóng nước" trước chợ Bến Thành đã được tháo dỡ, mở không gian cho người dân và du khách tham quan, chụp ảnh.

Khu vực "sóng nước" trước chợ Bến Thành được tháo hàng rào từ chiều 4/2. Hình ảnh ghi nhận sáng 5/2. Ảnh: Linh Huỳnh.

Công trình chỉnh trang nút giao thông và quảng trường trước chợ Bến Thành cơ bản hoàn thành sau hơn hai tuần thi công gấp rút. Mái tôn, tường bao chợ được sơn mới, hệ thống chiếu sáng hư hỏng được thay thế. Khu vực quảng trường và mặt đường được trang trí bằng họa tiết sóng nước vàng - xanh, điểm xuyết hoa mai, hoa đào nhựa cùng các thuyền hoa tươi.

Đến chiều 4/2, toàn bộ rào chắn quanh khu vực "sóng nước" được tháo bỏ. Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, từ sáng sớm ngày 5/2, hàng chục người dân và du khách diện áo dài đã đổ về đây chụp ảnh đón Tết Bính Ngọ.

Lần đầu chọn chợ Bến Thành làm điểm chụp ảnh Tết, Cát Tường (ngụ phường Bình Phú) cùng gia đình thuê thợ ghi lại khoảnh khắc đầu năm.

"Biết tin năm nay chợ được sửa sang, khoác diện mạo mới nên cả nhà muốn ra xem. Không gian trông bắt mắt, màu sắc rực rỡ, rất có không khí xuân", cô chia sẻ.

Theo Tường, những tranh cãi phần nào đến từ việc không gian quen thuộc bị thay đổi, nhưng khi đã quen mắt, nhiều người có thể sẽ đón nhận diện mạo mới này.

Nhiều người dân và du khách đã đổ về khu vực quảng trường trước chợ chụp ảnh áo dài từ sáng. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ngoài việc sơn sửa và trang trí mặt đường theo hình sóng nước - gợi nhớ vị trí ngôi chợ từng nằm ven sông Bến Nghé xưa - đơn vị thi công còn bố trí thêm các tiểu cảnh như mành tre, pháo nổ, thuyền hoa, họa tiết mây tre nứa nhằm đáp ứng nhu cầu chụp ảnh tăng cao dịp Tết. Dù mới mở cửa đón khách chưa tròn 1 ngày, phần sơn trên mặt đường nhanh chóng bám bẩn từ dấu giày người qua lại và những vệt nước tưới cây, nước đổ.

Trở lại thăm TP.HCM, Thái Nga (ngụ Hà Nội) rủ bạn bè xuống phố chụp ảnh đầu năm. "Chợ Bến Thành mang tính biểu tượng, gắn với lịch sử và nhịp sống thành phố, nên luôn là điểm đến đầu tiên trong danh sách chụp ảnh kỷ niệm của tôi, trước khi ghé chợ Tôn Thất Đạm hay Nhà hát Thành phố", Nga nói.

Sinh ra và lớn lên ở TP.HCM, hình ảnh ngôi chợ thế kỷ gắn liền với ký ức của Nga suốt nhiều năm, trước khi cô theo chồng ra Hà Nội.

"Chợ sơn mới trông khá đẹp. Tôi rất vui khi thấy ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước ghé thăm", cô chia sẻ.

Phần sơn trên mặt đường nhanh chóng bám bẩn dù mở cửa đón khách chưa đầy một ngày. Ảnh: Linh Huỳnh.

Với Nga, chợ Bến Thành không chỉ là điểm chụp ảnh mà còn là nơi cô thường ghé ăn uống mỗi lần trở lại thành phố, nhờ sự đa dạng hàng quán và giá cả được niêm yết rõ ràng, thuận tiện cho du khách.

Trước đó, thành phố sẽ triển khai cải tạo 7 khu vực gồm quảng trường trước chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa, ngã 6 Phù Đổng và các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi, Hai Bà Trưng. Song việc sơn mới chợ Bến Thành, quảng trường phía trước chợ và Hồ Con Rùa làm dậy sóng tranh luận về thẩm mỹ, di sản và ký ức đô thị.