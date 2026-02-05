Vòng xoay, cầu vượt trước chợ Bến Thành trong loạt ảnh thế kỷ

Khởi công xây dựng vào năm 1912, hoàn thành vào năm 1914, chợ Bến Thành (nay thuộc phường Bến Thành, TP.HCM )) là một trong những biểu tượng lâu đời và sôi động nhất của Sài Gòn, ghi dấu hơn một thế kỷ giao thương và đổi thay của thành phố. Đối diện chợ từng là Nhà ga Sài Gòn, nay là Công viên 23 Tháng 9. Ảnh: Léon Ropion.

Phía trước Cửa Nam chợ Bến Thành là quảng trường nơi hội tụ 8 trục đường lớn (Lê Lợi, Lê Lai, Trần Hưng Đạo, Hàm Nghi, Huỳnh Thúc Kháng, Phó Đức Chính, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh), từng được xem là giao lộ lớn bậc nhất thành phố. Để điều tiết lưu lượng phương tiện, khu vực này từng được tổ chức dưới dạng bùng binh. Ảnh: Manhhai/Flickr.

Chợ Bến Thành từng khiến cư dân đương thời choáng ngợp bởi quy mô đồ sộ của các nhà lồng chợ và tháp đồng hồ bốn mặt đặc trưng. Bên trong chợ, tiểu thương bày hàng trên những mẹt tre đặt trên sạp gỗ. Người dân và du khách có thể dễ dàng tìm thấy đủ loại mặt hàng, từ cau trầu, nước giải khát, rau củ, cá khô, gia súc đến giày dép, áo quần… Ảnh: Eli Lotar, Manhhai/Flickr.

Bên hông chợ, người dân dựng những mái che giản đơn để khách dừng chân nghỉ ngơi, ăn hàng, uống nước. Ảnh: Eli Lotar.

Ẩm thực đường phố là mảnh ghép không thể thiếu trong đời sống đô thị suốt hơn một thế kỷ qua. Khoảnh khắc này được nhiếp ảnh gia người Pháp Eli Lotar ghi lại trong chuyến thăm Việt Nam năm 1938. Ảnh: Eli Lotar.

Bên ngoài chợ Bến Thành, gần ga Sài Gòn, từng có bến xe thổ mộ (xe ngựa kéo) phục vụ hành khách đi chợ và đi tàu hỏa. Đến năm 1978, ga Sài Gòn tạm thời dời về Bình Triệu; nhà ga gần chợ Bến Thành bị tháo dỡ, trong khi ga Hòa Hưng được cải tạo, nâng cấp để trở thành ga Sài Gòn mới. Ảnh: Manhhai/Flickr.

Đối diện chợ là tòa nhà Hỏa xa , tọa lạc tại số 2 đại lộ de la Somme (nay là 136 Hàm Nghi), từng là trụ sở Sở Hỏa xa thời Pháp thuộc. Hiện công trình này được sử dụng làm trụ sở Công ty Vận tải Đường sắt Sài Gòn. Ảnh: Manhhai/Flickr.

Đến năm 1952, các chi tiết trang trí bằng gốm mới được bổ sung tại bốn cửa Đông, Tây, Nam và Bắc của chợ. Các bức phù điêu khắc họa những loài động, thực vật gắn với hoạt động trao đổi, buôn bán như con bò, cá đuối, nải chuối…, sử dụng hai gam màu đặc trưng của gốm Biên Hòa là trắng và xanh đồng. Cùng thời kỳ này, hệ vòm cửa và các ô lam lấy sáng tại các cửa chợ cũng được bổ sung. Ảnh: Manhhai/Flickr.

Đến giữa thập niên 1960, cầu nổi bộ hành bằng thép được xây dựng trước chợ Bến Thành, bắc qua vòng xoay Quách Thị Trang. Do bùng binh có quy mô lớn, không thể bố trí một cây cầu vượt duy nhất phía trên các tượng Trần Nguyên Hãn và Quách Thị Trang. Vì vậy, hai cầu nổi (nay gọi là cầu vượt) được lắp đặt: một cầu nối từ chợ Bến Thành qua công trường Diên Hồng, nơi đặt hai tượng đài; cầu còn lại bắc từ trạm xe buýt đối diện chợ, cũng vượt qua bùng binh. Ảnh: Manhhai/Flickr.

Công trình được xây dựng nhằm phục vụ người đi bộ sang đường trong bối cảnh lưu lượng xe cộ ở khu trung tâm tăng nhanh. Tuy nhiên, hai cây cầu "thí nghiệm" này chấm dứt vai trò vào năm 1972, sau vụ nổ mìn xảy ra trên cây cầu trước cửa chợ Bến Thành. Sau sự kiện này, cả hai cầu đều bị tháo dỡ, trả lại sự thông thoáng cho khu bùng binh và cảnh quan chợ Bến Thành. Ảnh: Manhhai/Flickr.

Chợ Bến Thành vẫn tấp nập người buôn kẻ bán vào buổi tối, ảnh chụp năm 1969. Sau hơn 100 năm tồn tại, chợ Bến Thành chính thức được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố vào ngày 22/11/2024. Ảnh: Cittmeyer.

