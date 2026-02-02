Rợp mai, đào nhựa tại TP.HCM

Dự án chỉnh trang quảng trường trước chợ Bến Thành với họa tiết sóng nước đang nhận nhiều ý kiến trái chiều. Các cụm hoa mai, đào bằng nhựa được trang trí tại đây theo đó cũng gây phản ứng trên mạng xã hội, cho rằng chưa thật sự thẩm mỹ. Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews ngày 1/2, khu vực này được bố trí hàng chục chậu hoa tươi, mai - đào nhựa cùng thuyền hoa trên các mảng màu lượn sóng, gợi nhớ ngôi chợ xưa bên dòng sông Bến Nghé.

Không chỉ trước chợ Bến Thành, hoa nhựa cũng được trang trí tại nhiều công trình công cộng khác của TP.HCM dịp cận Tết. Tại khu vực hồ Con Rùa - một trong 7 công trình được chỉnh trang dịp Tết - mai, đào giả cùng hàng chục chậu cúc mâm xôi cũng được bố trí dọc lối lên tháp. Các bậc thang từng sơn màu xanh nay đã chuyển sang xám sau khi ghi nhận ý kiến phản ánh từ người dân.

Thanh Hiền (bên phải, ngụ phường Phú Thuận) chia sẻ: "Hồ Con Rùa trong 'diện mạo mới" chỉn chu hơn, tràn đầy năng lượng, dù trước đây vẻ cổ kính cũng khá hay". Cô cho rằng sự kết hợp giữa các loại hoa tươi như sen, súng, cúc mâm xôi tạo cảm giác hài hòa. Việc phối mai, đào giả tạo điểm nhấn giao thoa văn hóa Bắc - Nam, bởi miền Nam vốn không có hoa đào.

Khu vực trước sảnh Diamond Plaza tiếp tục là điểm check-in thu hút đông đảo người dân và du khách, nổi bật với dãy mai, đào nhựa cao hơn 3 m. Dòng người đổ về chụp ảnh check-in tại đây diễn ra liên tục từ sáng sớm đến tối muộn.

Các nhánh mai bằng vải, điểm nhụy đỏ/đen, được liên kết bằng thân nhựa màu nâu, sau đó gắn vào thân cây gỗ nhằm tạo vẻ tự nhiên.

Vốn yêu thích hoa thật, Quốc Huy (phường Chánh Hưng) thường bỏ qua các điểm chụp ảnh sử dụng hoa giả. Theo Huy, trong bối cảnh kinh phí có hạn nhưng thời gian trưng bày kéo dài để phục vụ nhu cầu "check-in", hoa giả trở thành lựa chọn tối ưu nhờ khả năng tái sử dụng qua nhiều năm. Anh cho biết vẫn theo dõi các ý kiến trái chiều về chỉnh trang đô thị, song cho rằng việc làm mới các công trình biểu tượng là hợp lý, giúp không gian mới mẻ và duy trì lâu dài hơn.

Trong khi đó, Ngọc Diễm (bên phải, phường Tân Bình) cho rằng Tết không thể thiếu hoa mai, hoa đào. "Dịp này, nhiều địa điểm trong thành phố được trang hoàng đẹp, hoành tráng; chưa tới Tết mà sắc xuân đã ngập tràn khắp nơi", Diễm nói. Theo cô, các nhánh hoa giả ngày càng được làm chi tiết, nhìn xa khó phân biệt thật - giả; khi chụp ảnh chỉ cần đứng từ khoảng cách nhất định là vẫn đẹp.

Cách đó không xa, Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM khoác lên mình sắc mai vàng rực rỡ, trải dài từ cổng vào đến các không gian trong sảnh. Hàng vạn nhánh hoa được cắm trên thân gỗ, tạo thành "rừng hoa" nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn từ xa.

Chiều 1/2, Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM khai mạc Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026 với chủ đề "Đẹp xưa trong rạng rỡ hôm nay". Nhiều hình ảnh quen thuộc của Tết cổ truyền như Phố Ông đồ, đường hoa mai, cây nêu ngày Tết, các làng nghề, ụ rơm… được tái hiện. Ông Nguyễn Hồng Phúc, Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, cho biết lễ hội nhằm lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, tạo dấu ấn văn hóa đặc sắc cho thành phố trong thời khắc xuân về, góp phần quảng bá hình ảnh con người và bản sắc của TP.HCM hiện đại, năng động, hội nhập.

Bên cạnh các nhánh mai - đào giả, lễ hội còn bố trí thêm hàng chục chậu mai vàng đã được tuốt lá, ra nụ, dự kiến sẽ bung nở trong vài ngày tới, báo hiệu Tết cận kề.

