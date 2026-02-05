Căn nhà Hà Nội bị hàng trăm 'nàng thơ' bao vây, gia chủ bất lực

Căn nhà Pháp cổ trên phố Nguyễn Trường Tộ bất ngờ trở thành điểm chụp ảnh, thu hút hàng trăm người mỗi ngày. Sự nổi tiếng bất đắc dĩ gây xáo trộn cuộc sống của gia chủ.

Chủ nhà Phùng Tiến Vinh nhắc nhở các "nàng thơ" tập trung chụp ảnh trước cửa nhà, ngày 4/2.

5h sáng, khi phố Nguyễn Trường Tộ (phường Ba Đình, Hà Nội) còn thưa người qua lại, ông Phùng Tiến Vinh, 66 tuổi, mở cửa nhà tính dắt xe đạp đi tập thể dục.

Trước mắt ông là một hàng người đứng chờ chụp ảnh, máy ảnh, chân máy và váy áo xếp kín vỉa hè. Hai vợ chồng ông đành quay vào, đi lối cửa sau trong ngõ.

"Nhìn từ bên ngoài, nhiều người nghĩ đây là nhà cổ bỏ hoang nên kéo đến chụp ảnh, ngày nào cũng có người", ông Vinh nói với Tri Thức - Znews.

"Chưa tha ngày nào"

Căn nhà Pháp cổ hai tầng tại số 22 Nguyễn Trường Tộ có tuổi đời hơn 100 năm, do bố mẹ ông Vinh để lại, hiện có 4-5 hộ cùng sinh sống. Không gian của vợ chồng ông rộng khoảng 40 m2. Tuy nhiên, mặt tiền mang dáng vẻ cổ kính khiến nhiều người nhầm tưởng nhà bỏ hoang.

Những năm gần đây, cánh cửa gỗ sẫm màu bất ngờ trở thành "phông nền" được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút đông người đến chụp ảnh.

Theo ước tính của chủ nhà, mỗi ngày có khoảng 200 người đứng trước cửa chụp ảnh, song chỉ khoảng 10% chủ động xin phép. Dịp lễ, Tết, lượng người tập trung còn đông hơn, như cách ông nói là "chưa tha ngày nào".

Ông Vinh cho hay chỉ cần người chụp ảnh chủ động xin phép, ông sẵn sàng tạo điều kiện. Tuy nhiên, sự dễ tính ban đầu của chủ nhà dần kéo theo nhiều hệ lụy.

Căn nhà Pháp cổ trên phố Nguyễn Trường Tộ mỗi ngày thu hút hàng trăm người đến chụp ảnh.

Trước đây, chủ nhà từng cho người vào nhà thay đồ, đi vệ sinh nhờ. Sau nhiều lần mất vệ sinh, đồ đạc bị xáo trộn, ông buộc phải từ chối.

Ông không cấm việc chụp ảnh trước cửa nhà, nhưng cảm thấy mệt mỏi vì cách ứng xử của một bộ phận người đến chụp.

Có người tựa vào cửa rồi ngã lăn vào bên trong, có nhóm gõ cửa liên tục để xin chụp cho "đủ góc". Tiếng nói cười, thậm chí văng tục, cãi vã, kéo dài từ sáng sớm đến tối muộn.

"Có hôm bạn tôi đến chơi, ngồi được 15 phút đã phải ra về vì quá đau đầu do tiếng ồn. Tôi nhiều lần nhắc đây là nhà riêng, không phải nơi chụp ảnh, nhưng nhiều người phản ứng gay gắt, còn mắng ngược tôi", chủ nhà kể.

Ngay cả lúc cần nghỉ ngơi, ông Vinh vẫn phải ra nhắc nhở. Nhiều trường hợp ban đầu tỏ ra hợp tác nhưng chỉ sau đó ít lâu, không khí lại ồn ào như cũ. Ông nhớ mùng một Tết năm ngoái, khi chưa kịp mở cửa đón khách xông đất, đã có người đứng trước nhà chụp ảnh.

Không gian hoài cổ bên trong căn nhà của ông Vinh.

Việc người chụp ảnh liên tục đóng, mở cửa sổ để lấy góc khiến nhiều nan cửa chớp bị hư hỏng, gia đình phải sửa chữa, gia cố.

"Chuyện mở cửa, đóng cửa là bình thường, người này đóng cửa chụp xong, thì người khác lại mở ra cho đẹp. Nói chung, với họ, nghệ thuật là trên hết", chủ nhà ngán ngẩm.

Một số người còn tự ý di chuyển xe máy của gia đình để lấy không gian chụp khiến nhiều lần ông Vinh tưởng mất xe. Trước cửa nhà cũng nhiều lần xuất hiện các vật dụng bị bỏ quên như điện thoại, máy tính xách tay hay thiết bị hắt sáng

Dù gặp nhiều phiền toái, ông Vinh không chọn cách thu tiền hay treo biển cấm như nhiều hàng xóm gợi ý. Theo ông, bản thân vẫn còn sức khỏe, vẫn đi làm và không muốn biến ngôi nhà đang ở thành nơi kinh doanh.

Nhiều người để quên thiết bị hắt sáng trước cửa nhà.

Để căn nhà không còn cổ kính

Nhiếp ảnh gia Trần Đức cho biết dịp Tết năm nay là cao điểm chụp áo dài, anh đã kín lịch từ cách đây một tháng. Bên cạnh hồ Gươm và khu phố cổ, căn nhà tại số 22 Nguyễn Trường Tộ là một trong những địa điểm được khách hỏi nhiều nhất.

"Như một thói quen, lần nào đến tôi cũng xin phép chủ nhà. Có hôm phải chờ 30-40 phút mới đến lượt do các 'nàng thơ' và ê-kíp xếp hàng quá đông", anh nói.

Huyền Anh, 22 tuổi, xã Thạch Thất, kiên nhẫn đứng chờ đến lượt chụp ảnh trên vỉa hè. Cô biết đến địa điểm này qua mạng xã hội và từng nhiều lần đi ngang qua. Thấy chủ nhà ngồi bên trong, cô chủ động xin phép trước khi chụp.

"Nếu là nhà mình mà có người đứng chụp ảnh trước cửa không xin phép, chắc cũng khó chịu", cô nói.

Đây là lần đầu Huyền Anh mặc áo dài đi chụp ảnh Tết theo "phong trào". Theo cô, mọi người nên chụp nhanh, không đứng quá lâu trước cửa nhà, tránh ảnh hưởng sinh hoạt của gia chủ.

Hàng trăm người kéo đến chụp ảnh trước cửa nhà ông Vinh mỗi ngày.

Trước tình trạng đông người kéo đến chụp ảnh, ông Vinh tính phương án quét vôi sáng màu cửa chính nhằm giảm vẻ cổ kính - yếu tố khiến ngôi nhà thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Trong khi nhiều căn nhà Pháp cổ xung quanh đã bị phá dỡ để xây mới cao tầng, mặt tiền ngôi nhà này vẫn giữ lại dáng vẻ xưa cũ hàng chục năm qua.

Khoảng 19h, lượng người trước cửa nhà bắt đầu thưa dần, cũng là quãng thời gian hiếm hoi trong ngày để gia đình nghỉ ngơi. Ông Vinh cho biết việc chụp ảnh không gây thiệt hại về vật chất, song tình trạng lặp đi lặp lại khiến cuộc sống vợ chồng ông bị xáo trộn.

"Mọi người đến chụp ảnh thì cứ chụp, nhưng hãy ứng xử có văn hóa vì đây vẫn là một căn nhà đang có người sống, không phải một bối cảnh vô tri trên mạng xã hội", ông nói.

Chủ nhà gia cố lại phần cửa sổ sau khi nhiều người tự ý đóng, mở gây hư hỏng.