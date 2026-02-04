Campuchia gây bất an, Angkor Wat vẫn là tượng đài du lịch

Khách đến Angkor Wat giảm, nhưng Siem Reap (Campuchia) vẫn vào nhóm dưới 1% điểm đến được đánh giá cao nhất thế giới, cho thấy danh tiếng của di tích chưa hề suy chuyển.

Hướng dẫn viên Campuchia giúp du khách Trung Quốc chụp ảnh tại quần thể đền Angkor Wat, tỉnh Siem Reap, năm 2024. Ảnh: CFP.

Khu di tích khảo cổ Angkor tại Siem Reap, Campuchia vừa ghi nhận tháng mở màn năm 2026 kém tích cực. Theo số liệu từ cơ quan quản lý Angkor, quần thể này đón 93.491 khách quốc tế trong tháng 1, giảm 36% so với cùng kỳ, doanh thu vé đạt 4,52 triệu USD , giảm 34,5%.

Đây là mức sụt đáng chú ý với “đầu tàu” du lịch của Campuchia, trong bối cảnh tâm lý thị trường bị phủ bóng bởi 2 nhóm rủi ro: bất ổn khu vực và lừa đảo trên môi trường số.

Dù vậy, “thương hiệu điểm đến” của Siem Reap - nơi Angkor tọa lạc - vẫn được các bảng xếp hạng quốc tế tiếp tục gọi tên.

Năm 2026, Siem Reap lọt vào "Travelers’ Choice Best of the Best" của Tripadvisor - nhóm vinh danh chỉ dành cho dưới 1% điểm đến được đánh giá cao nhất toàn cầu trong 12 tháng. Thành phố này xếp thứ 4 châu Á và thứ 11 thế giới ở hạng mục điểm đến hàng đầu, qua đó củng cố vị thế Angkor ngay cả khi thị trường chững lại.

Không chỉ ở hạng mục điểm đến chung, Siem Reap còn lọt vào nhóm điểm đến văn hóa nổi bật của năm 2026 trong hệ thống giải của Tripadvisor, cho thấy sức hấp dẫn di sản vẫn là “tài sản cứng” của Campuchia, ít bị thay thế bởi các xu hướng nhất thời.

Du khách người Campuchia tham quan đền Bayon vào tháng 12/2-2022. Ảnh: Thomas Cristofoletti/The New York Times.

Sức bền của Angkor trước hết nằm ở giá trị di sản “không thể thay thế”. Hồ sơ của UNESCO mô tả Angkor là một trong những khu khảo cổ quan trọng nhất Đông Nam Á, trải rộng khoảng 400 km², gồm hệ thống đền tháp và hạ tầng thủy lợi, là trung tâm của Vương quốc Khmer qua nhiều thế kỷ.

Tính “bucket list” của những điểm đến mang tầm biểu tượng như Angkor Wat khiến nhu cầu thường có độ bền cao. Du khách có thể hoãn chuyến đi vì lo ngại nhất thời, nhưng hiếm khi gạch bỏ hoàn toàn khỏi kế hoạch dài hạn.

Lý do thứ hai là “hàng rào niềm tin” được gia cố bằng truyền thông nhà nước. Khi biến động khu vực xuất hiện, điều du khách cần nhất là một thông điệp rõ ràng: nơi nào bị ảnh hưởng, nơi nào không.

Cô dâu, chú rể diện trang phục truyền thống Khmer chụp ảnh trước đền Angkor Wat. Ảnh: Thomas Cristofoletti/The New York Times.

Theo Khmer Times, việc Bộ Du lịch Campuchia lặp lại lập trường rằng các vùng du lịch trọng điểm vẫn an toàn và không có hạn chế trong các “tourism zones” giúp giảm bớt hiệu ứng lan truyền của tin tức tiêu cực, đặc biệt với nhóm khách mua tour, đặt phòng theo mùa cao điểm. Nói cách khác, Angkor trụ vững không chỉ vì “đẹp”, mà vì được bảo vệ bởi một chiến lược trấn an thị trường có chủ đích.

Cuối cùng, Angkor mạnh ở “hệ sinh thái trải nghiệm”, không phải một điểm check-in đơn lẻ. Ngay cả khi lượng khách vào cổng giảm theo tháng, Siem Reap vẫn có khả năng giữ chân và phân tán trải nghiệm sang các không gian văn hóa - ẩm thực - làng nghề - thiên nhiên, giúp điểm đến bền hơn trước cú sốc ngắn hạn.

Theo các chuyên gia du lịch khu vực được Reuters trích dẫn trong các bài phân tích về xu hướng hậu khủng hoảng, những điểm đến có chiều sâu trải nghiệm và nền tảng di sản thường phục hồi nhanh hơn sau biến động, nhờ thương hiệu đã được tích lũy qua nhiều thập kỷ công nhận quốc tế và liên tục được “đóng dấu” bằng giải thưởng toàn cầu.