1 nơi ở Campuchia vào top 1% điểm du lịch hàng đầu thế giới

Siem Reap (Campuchia) lần đầu lọt top 1% điểm đến hàng đầu thế giới của TripAdvisor năm 2026. Tuy nhiên, doanh nghiệp địa phương cho biết lượng đặt phòng chưa tăng.

Du khách tham quan đền Angkor Wat ở tỉnh Siem Reap, Campuchia vào ngày 18/10/2024. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Siem Reap - trung tâm văn hóa và du lịch của Campuchia - vừa ghi dấu mốc quan trọng khi được nền tảng du lịch toàn cầu TripAdvisor xếp vào nhóm “Tốt nhất trong số những điểm tốt nhất” (Best of the Best) năm 2026.

Thành phố này đứng thứ 11 thế giới và thứ 4 ở châu Á trong hệ thống giải thưởng Travellers’ Choice, đồng thời chính thức lọt top 1% điểm đến được đánh giá cao nhất trong tổng số khoảng 8 triệu địa điểm du lịch trên nền tảng.

Danh hiệu này là cấp độ cao nhất trong hệ thống giải thưởng của TripAdvisor, chỉ dành cho những điểm đến nhận được lượng lớn đánh giá và phản hồi xuất sắc liên tục trong 12 tháng. Đại diện nền tảng cho biết việc Siem Reap được xếp vào nhóm 1% hàng đầu mang ý nghĩa lớn về uy tín, đặc biệt trong bối cảnh hơn 200 triệu người dùng truy cập nền tảng mỗi tháng để tìm kiếm trải nghiệm văn hóa bản địa.

Trên trang giới thiệu điểm đến, TripAdvisor mô tả khoảnh khắc bình minh tại quần thể đền đài Angkor Wat như một “sự kiện trọng đại”, khi ánh sáng ban mai phủ lên những công trình cổ kính giữa thiên nhiên rừng cây.

Đây là một phần của quần thể tôn giáo lớn bậc nhất thế giới, cùng với cố đô Angkor Thom thế kỷ XII - những biểu tượng khiến Siem Reap trở thành điểm đến mơ ước của du khách yêu di sản. Ngoài các di tích, thành phố còn được biết đến với Làng Văn hóa Campuchia, chợ đêm Angkor sôi động cùng hệ sinh thái ẩm thực và giải trí phục vụ du khách quốc tế.

Diễn viên nổi tiếng Nhật Bản dạo chơi Siem Reap (Campuchia). Ảnh: @izutsu_shima.

Tuy nhiên, tổng quan thực tế của ngành du lịch địa phương lại không hoàn toàn đồng điệu với sự thăng hạng trên bảng xếp hạng toàn cầu. Một nhà điều hành du lịch giấu tên chia sẻ với Kiripost lượng khách từ các thị trường đối tác “không hề tăng, thậm chí còn giảm”. Nhận định này cho thấy khoảng cách giữa danh tiếng truyền thông và hành vi đặt dịch vụ thực tế của du khách.

Chhay Sivlin, Chủ tịch Hiệp hội các đại lý du lịch Campuchia (CATA), gọi giải thưởng là “khoảnh khắc đáng tự hào” với Campuchia, đồng thời khẳng định ngành du lịch luôn sẵn sàng chào đón du khách đến với đất nước giàu di sản và văn hóa. Dù vậy, bà cũng thừa nhận thách thức lớn của ngành du lịch hiện nay đến từ những thông tin “bị thổi phồng quá mức” liên quan đến căng thẳng biên giới Campuchia - Thái Lan.

Theo bà Sivlin, xung đột chỉ diễn ra ở khu vực biên giới và không nằm gần các điểm du lịch nổi tiếng như quần thể Angkor. Bà nhấn mạnh các công ty lữ hành Campuchia không bao giờ đưa du khách đến khu vực có nguy cơ mất an toàn, và ưu tiên hàng đầu vẫn là đảm bảo trải nghiệm an toàn, trọn vẹn cho du khách quốc tế.