'Tôi thấy khách Trung Quốc ở mọi nơi'

Căng thẳng ngoại giao giữa Trung Quốc và Nhật Bản khiến dòng khách Trung Quốc đổi hướng sang Hàn Quốc trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày.

Đám đông du khách đi bộ ở làng Hanok Bukchon ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 25/10/2024. Ảnh: Reuters.

Tang Junjie, 22 tuổi, quê Tứ Xuyên, dự định đưa gia đình sang Nhật Bản trong chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên cùng nhau, đúng dịp kỳ nghỉ Tết dài nhất từ trước đến nay của Trung Quốc.

Vé máy bay đã đặt trước nhiều tháng, bởi Nhật Bản vốn là điểm đến quen thuộc của anh sau 3 chuyến đi tự túc trước đó. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai quốc gia đột ngột xấu đi khiến kế hoạch của Tang thay đổi.

"Ban đầu chúng tôi chỉ quá cảnh ở Seoul trên đường sang Nhật Bản. Nhưng hãng bay không hoàn tiền, nên cả nhà quyết định ở lại Seoul thay vì tiếp tục hành trình", du khách nói với SCMP.

Gia đình Tang nằm trong làn sóng du khách Trung Quốc đổ tới Hàn Quốc từ ngày 15/2 đến hết 23/2. Trung Quốc và Nhật Bản rơi vào căng thẳng ngoại giao từ tháng 11 năm ngoái sau phát ngôn của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Bắc Kinh sau đó khuyến cáo công dân hạn chế tới Nhật Bản.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc ước tính có tới 190.000 lượt khách Trung Quốc đến nước này trong kỳ nghỉ 9 ngày, mức trung bình mỗi ngày cao hơn 44% so với kỳ nghỉ cùng kỳ năm ngoái (24-29/1).

Các bảng quảng bá nền tảng thanh toán Alipay của Trung Quốc được trưng bày tại khu mua sắm nổi tiếng Myeong-dong ở Seoul, ngày 20/2. Ảnh: Alice Li.

Wang Xinyue, đến từ Sơn Đông, cho biết đây là lần đầu cô tới Hàn Quốc và "bất ngờ vì có quá nhiều du khách Trung Quốc ở Myeong-dong, đi đâu cũng nghe tiếng Trung".

Wang và nhóm bạn bị thu hút bởi hoạt động mua sắm và các dịch vụ làm đẹp như điều trị da liễu. Giá phòng khách sạn của họ gần 1.000 nhân dân tệ ( 145 USD ) mỗi đêm, cao gấp đôi so với thời điểm không phải mùa cao điểm.

Tập đoàn bán lẻ Lotte Department Store cho biết doanh số từ khách nước ngoài tăng 120% trong giai đoạn 13-18/2 so với kỳ nghỉ Tết năm trước. Riêng doanh số từ khách Trung Quốc, gồm đại lục, Hong Kong, Macau và Đài Loan, tăng 260%.

Khách sạn Grand Hyatt Jeju với 1.600 phòng, điểm đến ưa chuộng của du khách Trung Quốc, ghi nhận tới 1.590 phòng được đặt mỗi ngày trong kỳ nghỉ, gần như kín chỗ.

Khu phức hợp Paradise City vận hành sòng bạc chỉ dành cho người nước ngoài gần sân bay quốc tế Incheon, cho biết công suất phòng trung bình đạt 95% nhờ các chương trình quảng bá trực tuyến hướng tới khách Trung Quốc.

Đoàn du khách Trung Quốc tham quan Cung điện Gyeongbok ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 17/2. Ảnh: Yonhap.

Các nhà phân tích cho rằng việc nối lại ngoại giao cấp cao giữa Trung Quốc và Hàn Quốc gần đây giúp giảm rào cản đi lại. Chính sách miễn thị thực tạm thời cho đoàn khách Trung Quốc từ 3 người trở lên, áp dụng từ tháng 9/2025, cũng góp phần thúc đẩy lượng khách.

Ngày 9/2, Đại sứ Hàn Quốc tại Trung Quốc dự báo số khách đại lục tới Hàn Quốc năm nay có thể vượt 6 triệu lượt, phục hồi về mức trước đại dịch.

Tuy nhiên, phía sau không khí lạc quan là nỗi lo quen thuộc. Giới kinh doanh hiểu rằng dòng khách có thể đảo chiều nhanh chóng, điều mà Hàn Quốc từng trải qua và Nhật Bản hiện phải đối mặt.

Năm 2016, lượng khách Trung Quốc đại lục tới Hàn Quốc đạt đỉnh 8,06 triệu lượt trước khi sụt giảm mạnh sau khi Bắc Kinh phản đối Seoul triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa. Tháng 3/2017, Trung Quốc ngừng các tour theo đoàn tới Hàn Quốc và phải hơn 6 năm sau mới nối lại.