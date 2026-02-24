Út Về Vườn: 'Năm nay, tôi muốn chậm lại'

Với Út, dấu mốc quan trọng nhất của năm cũ là việc lập gia đình và chuyển đến Đà Nẵng sinh sống. Cô hy vọng nhịp sống năm mới sẽ chậm lại, có nhiều thời gian bên gia đình.

Kim Út, chủ kênh "Út Về Vườn" trong một buổi hái sen.

Sau hơn ba năm dành trọn thời gian cho sáng tạo nội dung, Trần Thị Kim Út, chủ kênh "Út Về Vườn", cho biết năm nay cô muốn sống chậm lại, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Với Út, 27 tuổi, quê Kiên Giang cũ (nay thuộc An Giang), hiện sinh sống và làm việc tại TP Đà Nẵng, lựa chọn này không quá xa lạ. Từ ngày "bỏ phố về quê", cô đã quen với nhịp sống chậm rãi, tự tay vun vén mọi việc, từ bữa cơm, khu vườn đến những thước phim kể chuyện đồng quê.

"Định hướng của kênh vẫn là chia sẻ đời sống miền quê thường ngày, Út mong góp một phần nhỏ để người xem giải khuây sau một ngày mệt mỏi", cô nói với Tri Thức - Znews dịp đầu năm Bính Ngọ.

Đám cưới từ ký ức tuổi thơ

Cuối tháng 12/2025, đám cưới của Út trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Giữa một xóm nhỏ ở miền Tây, cổng cưới kết từ chuối và lá dừa được dựng lên công phu. Mâm quả rồng phụng tỉ mỉ được ghép từ ớt, đậu que và trái cây quê.

Không ê-kíp chuyên nghiệp, không dịch vụ trọn gói, đám cưới diễn ra trong không khí rộn ràng của gia đình và bà con lối xóm.

"Điều Út nhớ nhất trong đám cưới là tình cảm của tất thảy mọi người. Ai cũng thương quý Út nên đến tham gia tiệc nhóm họ nhiều hơn gia đình dự kiến, thành ra đêm nhóm họ rất đông vui và đầm ấm", cô dâu tâm sự.

Út tự tay làm mâm quả, nhờ anh em, hàng xóm dựng cổng cưới từ chuối và lá dừa.

Tuổi thơ của Út gắn với những đám tiệc làng quê. Trong xóm nhỏ nơi cô lớn lên, mỗi khi có nhà cưới hỏi, cả xóm lại cùng nhau "đi tiếp đám", tức người nấu nước, người chuẩn bị tiệc, người dựng cổng cưới.

Theo chân mẹ đi phụ đám từ bé, Út quen với hình ảnh cô bác vừa làm vừa chuyện trò, mấy chú lo dựng cổng cưới trong tiếng cười nói râm ran. Những ký ức ấy âm thầm ở lại, nuôi dưỡng tình yêu của cô với không gian đám tiệc miền quê.

Đến lễ cưới của chính mình, Út không nghĩ sẽ tự tay làm cổng cưới hay mâm quả. Do công việc bận rộn, khoảng cách địa lý giữa quê nhà ở Kiên Giang và nhà chồng tại Đà Nẵng, cô dự định tổ chức đám cưới gọn nhẹ, đặt dịch vụ trọn gói cho thuận tiện.

Tuy nhiên, đến lúc bắt đầu chọn mẫu cổng cưới, mâm quả, Út không tìm được kiểu dáng đúng với sở thích. Sau một ngày cân nhắc, cô bàn lại với gia đình. Nhận được sự ủng hộ từ ba mẹ và anh chị, Út quyết định hủy dịch vụ đã đặt để trực tiếp tổ chức đám cưới.

Vợ chồng Kim Út mời rượu bố mẹ cô dâu trong đám hỏi cuối tháng 12/2025.

Khi đăng tải bức ảnh đầu tiên thông báo đám cưới trên mạng xã hội, Út bất ngờ trước sự quan tâm và những lời chúc từ khán giả. "Hạnh phúc ngập tràn vì Út vừa có một đám cưới đầm ấm đúng như mong muốn tuổi thơ, vừa được mọi người thương quý", cô chia sẻ.

"Nghề chọn người"

Không chỉ trong đám cưới, lối sống chậm rãi và thói quen tự mình quán xuyến mọi việc đã theo Út suốt những năm tháng qua. Cuối năm 2022, sau thời gian gắn bó với công việc báo chí tại TP.HCM, Út quyết định "bỏ phố về vườn".

Những ngày đầu, khó khăn lớn nhất là chưa có thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống. Bù lại, cô được sống giữa ruộng vườn, lên núi, nhổ đậu, đào khoai, kiếm nấm về nấu ăn. Những ngày nắng nhiều khiến da sạm đi, nhưng Út thấy vui và hạnh phúc đến lạ.

Khung cảnh yên bình Út và gia đình ăn cơm bên đồng ruộng.

Lớn lên trong gia đình làm nông, quen với bếp núc và đồng ruộng từ nhỏ, Út chọn khai thác chính những điều gần gũi ấy cho nội dung sáng tạo.

Ban đầu, cô chỉ quay thử những khoảnh khắc đời thường như hái rau, dọn dẹp nhà cửa bên người bạn đời, nay là chồng, như một cách lưu giữ kỷ niệm. Theo thời gian, việc ghi hình và chia sẻ cuộc sống đời thường dần trở thành công việc chính của cô.

Mỗi khi bắt gặp món ăn hay điều mới lạ ở miền quê, Út dành thời gian tìm hiểu kỹ cách làm, cách nấu, rồi biến tấu để tạo điểm nhấn trước khi lên ý tưởng quay video. Với cô, quá trình sáng tạo không chỉ nằm ở khung hình mà còn ở việc kể lại câu chuyện đời sống theo cách gần gũi, dễ xem.

"Út nghĩ là do nghề chọn người", cô nói, cho biết bản thân chỉ đang làm những điều mình quen thuộc và yêu thích, rồi may mắn được khán giả đón nhận.

Út chèo thuyền hái những bông súng.

Út gây "thương nhớ" với giọng kể chuyện ngọt ngào qua hình ảnh cô gái miền Tây mặc áo bà ba nền nã, tạo nên màu sắc riêng biệt, bình dị và an yên.

Nhiều khán giả cho biết thích kênh không chỉ vì cảnh sắc thôn quê bình yên mà còn bởi góc nhìn sáng tạo của một người trẻ dám rẽ lối. Từng thước phim, từ hái rau, bắt cá đến nấu bữa cơm gia đình, đều được chăm chút nhằm truyền tải những thông điệp giản dị.

Một trong những video nổi bật trên kênh và cũng là video Út nhớ nhất là cảnh cô cùng anh trai chèo thúng trên hồ Linh (Vũng Tàu) hái bông súng, sau đó chế biến món lẩu mắm. Video thu hút hơn 2 triệu lượt xem, nhận hơn 90% phản hồi tích cực.

Út kể, chính hình ảnh ruộng vườn, những mùa thu hoạch và ký ức tuổi thơ gắn với các món ăn dân dã là điều khiến người xem cảm nhận được sự gần gũi, thư thái.

Từ đó, kênh "Út Về Vườn" dần định hình lối kể chuyện qua ẩm thực, đồ thủ công và sinh hoạt thường ngày, không tìm mẫu số chung mà giữ màu sắc riêng của vùng quê nơi cô lớn lên.

"Trong mỗi video, Út thường lồng ghép những câu chuyện tuổi thơ gắn với món ăn, vì nhận ra nhiều người xem cũng được gợi lại ký ức từ chính những trải nghiệm quen thuộc ấy", cô chia sẻ.

Út không chỉ giỏi nấu ăn, mà còn sáng tạo nhiều video về các hoạt động thủ công.

Ngoài nấu ăn, Út còn thực hiện hàng trăm video với nhiều thử thách khác nhau, từ tự tay đan võng bằng dây chuối, sáng tạo vật dụng từ thiên nhiên đến trang trí không gian sống theo phong cách đồng quê.

Qua từng khuôn hình, cô không chỉ cho thấy sự khéo léo mà còn truyền tải lối sống giản dị, gắn bó với thiên nhiên. Đó cũng là giá trị mà cô muốn gửi gắm đến người xem.

"Đôi lúc Út cũng lưu luyến thành phố, nhưng sống ở quê hay ở phố giờ không còn quá nhiều khác biệt. Quan trọng là mình thấy ở đâu phù hợp với công việc và sở thích của bản thân", cô nói.