Ngựa vàng cao 5 m hút khách dưới chân cầu Ba Son

Những ngày cận Tết, vườn hoa dưới chân Cầu Ba Son trở thành điểm check-in hút khách với tâm điểm là linh vật ngựa màu vàng cao 5 m, nổi bật giữa không gian ngập tràn sắc hoa.

Linh vật ngựa vàng trở thành tâm điểm chú ý tại vườn hoa dưới chân cầu Ba Son. Ảnh: Linh Huỳnh.

Chiều 9/2 (22 tháng Chạp), vườn hoa rộng khoảng 1.000 m2 nằm cạnh Ga Ba Son tấp nập người ra vào. Khu vực này được thiết kế theo chủ đề Tết với hàng nghìn chậu hoa tươi như cúc mâm xôi, mào gà, hướng dương… đan xen các tiểu cảnh cầu tre, bãi rơm, tạo cảm giác làng quê giữa "đất vàng" trung tâm thành phố.

Nổi bật ở vị trí trung tâm là linh vật ngựa vàng cao 5 m, làm từ nhựa tổng hợp phủ sơn bóng, tạo hình khỏe khoắn, sắc nét. Cách đó không xa, hai chú ngựa bạc cao khoảng 3 m trong tư thế phi nước đại về phía trước góp phần hoàn thiện bố cục, khiến không gian thêm sinh động.

Vườn hoa tọa lạc ven sông mang đến không gian thoáng đãng, thu hút người dân và du khách. Ảnh: Linh Huỳnh.

Phương Anh (ngụ phường Bình Trưng) cho biết mọi năm gia đình thường chụp ảnh Tết ở chợ Bến Thành hoặc đường hoa Nguyễn Huệ.

"Đường hoa chưa hoàn thiện nên gia đình tôi tìm địa điểm thay thế. Thấy trên mạng xã hội có điểm mới, cả nhà 6 người rủ nhau đi. Không gian ở đây thoáng, hoa tươi đẹp, không quá 'sến', nhiều góc chụp. Tôi thích nhất là biểu tượng con ngựa, chi tiết và độ hoàn thiện cao", Phương Anh chia sẻ.

Bên cạnh linh vật, dòng chữ 2026 được tạo hình cách điệu, trong đó số 2 biến hóa thành hình con ngựa. Khi lên đèn buổi tối, toàn bộ tiểu cảnh càng thêm nổi bật, phía xa là cầu Ba Son lung linh ánh sáng, tạo nên phông nền ấn tượng cho các bức ảnh.

Làm việc gần khu vực này, Thu Hà (ngụ phường Cầu Kiệu) cho biết năm nào chị cũng về quê ăn Tết nên hiếm khi kịp dạo Đường hoa Nguyễn Huệ.

Bên cạnh ngựa vàng, ngựa bạc, vườn hoa còn bố trí hàng nghìn chậu hoa tươi để tạo nên nhiều tiểu cảnh phục vụ nhu cầu chụp ảnh của khách. Ảnh: Linh Huỳnh.

"Năm nay thấy công viên khoác áo mới, tiện đường nên ghé chụp ảnh trước khi nghỉ Tết. Không gian ven sông thoáng đãng, không bị ùn tắc. So với các điểm quen thuộc như Phố ông Đồ ở Nhà Văn hóa Thanh niên, chợ Bến Thành hay Diamond Plaza, nơi đây mang lại cảm giác nhẹ nhàng hơn", Hà nói.

Theo Thu Hà, vào dịp Tết Dương lịch, công viên từng được trang trí đẹp mắt rồi tháo dỡ để làm mới cho mùa Tết Nguyên đán. "Tôi đánh giá cao sự đầu tư này. Từ xa đã thấy con ngựa rất ấn tượng, tối đến ánh đèn hắt vào khiến ngựa mạ vàng càng rực rỡ".

Không chỉ khách Việt, nhiều du khách nước ngoài cũng thích thú dạo bước giữa vườn hoa rực rỡ, chụp ảnh và cảm nhận không khí Tết đặc trưng của TP.HCM ngay bên bờ sông.

Hệ thống đèn LED nghệ thuật đang được gấp rút hoàn thiện. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo ghi nhận, đơn vị tổ chức đang gấp rút hoàn thiện thêm các tiểu cảnh kết hợp hệ thống đèn LED nghệ thuật, phục vụ nhu cầu tham quan và chụp ảnh ban đêm. Vườn hoa mở cửa miễn phí, hứa hẹn trở thành điểm dừng chân mới trong hành trình du xuân của người dân và du khách những ngày cận Tết.