Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch

Phố ông đồ TP.HCM trong ngày đầu mở cửa

  • Thứ hai, 2/2/2026 11:15 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Chiều 1/2, Nhà Văn hóa Thanh niên (phường Sài Gòn) trở nên nhộn nhịp khi Lễ hội Tết Việt chính thức mở cửa. Phố ông đồ tiếp tục là không gian thu hút đông đảo người dân chụp ảnh, xin chữ.

Le hoi Tet Viet anh 1

Từ đầu giờ chiều, phố ông đồ vẫn giữ vai trò là điểm dừng chân quen thuộc của nhiều người dân TP.HCM mỗi dịp xuân về. Theo ghi nhận, lượng khách bắt đầu đông từ giữa buổi chiều và tăng mạnh vào buổi tối, thời điểm nhiều người tranh thủ tan làm hoặc đưa gia đình đi dạo xuân sớm.
Le hoi Tet Viet anh 2

Không chỉ người lớn tuổi, phố ông đồ năm nay ghi nhận lượng lớn bạn trẻ và các gia đình có con nhỏ. Nhiều người lựa chọn xin những chữ quen thuộc như “Phúc”, “Lộc”, “An”, “Tâm”, “Nhẫn” để treo trong nhà với mong muốn một năm mới bình an, thuận lợi.
Le hoi Tet Viet anh 3

Không ít du khách nước ngoài cũng dừng chân tại khu vực này, tò mò quan sát các ông đồ viết chữ Hán - Nôm và hỏi thăm ý nghĩa của từng nét chữ. Một số ông đồ cho biết họ thường dành thời gian giải thích về phong tục xin chữ đầu năm, góp phần giúp du khách hiểu hơn về văn hóa Tết Việt.
Le hoi Tet Viet anh 4

“Người trẻ giờ quan tâm nhiều hơn đến văn hóa truyền thống. Có bạn xin chữ để treo phòng, có bạn xin chữ làm quà tặng đầu năm cho người thân”, một ông đồ trẻ chia sẻ.
Le hoi Tet Viet anh 5

Không chỉ có phố ông đồ, Lễ hội Tết Việt năm nay còn mở ra nhiều không gian trải nghiệm khác, tạo nên bức tranh đa sắc về Tết truyền thống và hơi thở hiện đại của đô thị TP.HCM.
Le hoi Tet Viet anh 6

Nổi bật trong khuôn viên Nhà Văn hóa Thanh niên là không gian “Rạng rỡ hôm nay”, lấy cảm hứng từ linh vật năm Bính Ngọ. Triển lãm nghệ thuật “Vó ngựa khai xuân” được thiết kế gồm 6 không gian liên hoàn, giới thiệu những công trình tiêu biểu của TP.HCM, khắc họa hình ảnh một đô thị hiện đại, hướng đến chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong đời sống.
Le hoi Tet Viet anh 7

Song song đó, đường hoa mai là một trong những không gian thu hút đông người chụp ảnh. Các chậu mai vàng được bố trí dọc các trục đường lối vào Nhà Văn hóa Thanh niên, kết hợp cùng tiểu cảnh, ánh sáng và tạo hình nghệ thuật.
Le hoi Tet Viet anh 8

Chương trình nghệ thuật mừng xuân với các tiết mục ca múa đặc sắc đã mở màn lễ khai mạc, góp phần khuấy động không khí lễ hội và thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.
Le hoi Tet Viet anh 9

Anh Trần Quốc Huy (quận 3 cũ) cho biết gia đình anh chọn sân 4A làm điểm dừng chân đầu tiên khi vào lễ hội. “Các mô hình ngựa nhìn bắt mắt, mấy đứa nhỏ rất thích. Cả nhà tranh thủ chụp vài tấm hình làm kỷ niệm trước khi qua khu phố ông đồ xin chữ đầu năm”, anh chia sẻ.
Le hoi Tet Viet anh 10

Theo ông Nguyễn Hồng Phúc, Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026 được tổ chức với mong muốn đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với người dân, đặc biệt là giới trẻ. Chủ đề “Đẹp xưa trong rạng rỡ hôm nay” cũng là cách TP.HCM kể câu chuyện về một đô thị vừa gìn giữ bản sắc, vừa không ngừng vận động và hội nhập trong nhịp sống hiện đại.
Le hoi Tet Viet anh 11

Sau nhiều năm tổ chức, Lễ hội Tết Việt đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, được người dân TP.HCM chờ đón mỗi dịp đầu xuân. Trong đó, phố ông đồ vẫn giữ vai trò là không gian gợi nhớ Tết xưa, đồng thời tạo cầu nối để thế hệ trẻ tiếp cận, trải nghiệm và trân trọng những nét đẹp truyền thống.

Với các món ăn phong phú và đặc sắc, Việt Nam được xếp vào danh sách những quốc gia có nền ẩm thực tuyệt vời của thế giới.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu hai cuốn sách Lê la quà vặtĂn quà xuyên Việt. Xuất bản năm 2017, đây có lẽ là những cuốn sách tranh ẩm thực đầu tiên của một tác giả Việt được xuất bản. Bằng những hình vẽ dễ thương và sinh động, vui tươi và hài hước, những trang vẽ của Đặng Hồng Quân khiến người xem như có thể mường tượng ra khung cảnh náo nhiệt của các hàng quà, thậm chí có đôi khi lộn xộn, nhôm nhoam như ngoài đời thực ta có thể vẫn bắt gặp.

> Đọc tiếp: 'Từ điển' món ngon nước Việt bằng tranh

Hồ Con Rùa lại thay đổi

Sau hơn một tuần chỉnh trang đón Tết Bính Ngọ, hồ Con Rùa tiếp tục "thay áo" khi gam xanh gây tranh cãi được điều chỉnh sang sắc xám.

23 giờ trước

Hà Nội đứng thứ 4 điểm đến tốt nhất thế giới năm 2026

Nền tảng du lịch toàn cầu Tripadvisor vừa công bố Hà Nội lọt top 10 những điểm đến xuất sắc trên thế giới năm 2026 do độc giả bình chọn.

27:1616 hôm qua

Biet gi ve lop son moi truoc cho Ben Thanh? hinh anh

Biết gì về lớp sơn mới trước chợ Bến Thành?

10:26 31/1/2026 10:26 31/1/2026

0

Những mảng màu mới trước chợ Bến Thành không chỉ để làm đẹp. Đây là asphalt art - một dạng can thiệp đô thị chiến thuật nhằm làm chậm giao thông và mở không gian công cộng.

Hoài Bảo

Lễ hội Tết Việt TP.HCM Ông đồ Lễ hội Tết Việt Tết Nguyên đán du lịch Tết Tết Âm lịch

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý