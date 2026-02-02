Phố ông đồ TP.HCM trong ngày đầu mở cửa

Từ đầu giờ chiều, phố ông đồ vẫn giữ vai trò là điểm dừng chân quen thuộc của nhiều người dân TP.HCM mỗi dịp xuân về. Theo ghi nhận, lượng khách bắt đầu đông từ giữa buổi chiều và tăng mạnh vào buổi tối, thời điểm nhiều người tranh thủ tan làm hoặc đưa gia đình đi dạo xuân sớm.

Không chỉ người lớn tuổi, phố ông đồ năm nay ghi nhận lượng lớn bạn trẻ và các gia đình có con nhỏ. Nhiều người lựa chọn xin những chữ quen thuộc như “Phúc”, “Lộc”, “An”, “Tâm”, “Nhẫn” để treo trong nhà với mong muốn một năm mới bình an, thuận lợi.

Không ít du khách nước ngoài cũng dừng chân tại khu vực này, tò mò quan sát các ông đồ viết chữ Hán - Nôm và hỏi thăm ý nghĩa của từng nét chữ. Một số ông đồ cho biết họ thường dành thời gian giải thích về phong tục xin chữ đầu năm, góp phần giúp du khách hiểu hơn về văn hóa Tết Việt.

“Người trẻ giờ quan tâm nhiều hơn đến văn hóa truyền thống. Có bạn xin chữ để treo phòng, có bạn xin chữ làm quà tặng đầu năm cho người thân”, một ông đồ trẻ chia sẻ.

Không chỉ có phố ông đồ, Lễ hội Tết Việt năm nay còn mở ra nhiều không gian trải nghiệm khác, tạo nên bức tranh đa sắc về Tết truyền thống và hơi thở hiện đại của đô thị TP.HCM.

Nổi bật trong khuôn viên Nhà Văn hóa Thanh niên là không gian “Rạng rỡ hôm nay”, lấy cảm hứng từ linh vật năm Bính Ngọ. Triển lãm nghệ thuật “Vó ngựa khai xuân” được thiết kế gồm 6 không gian liên hoàn, giới thiệu những công trình tiêu biểu của TP.HCM, khắc họa hình ảnh một đô thị hiện đại, hướng đến chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong đời sống.

Song song đó, đường hoa mai là một trong những không gian thu hút đông người chụp ảnh. Các chậu mai vàng được bố trí dọc các trục đường lối vào Nhà Văn hóa Thanh niên, kết hợp cùng tiểu cảnh, ánh sáng và tạo hình nghệ thuật.

Chương trình nghệ thuật mừng xuân với các tiết mục ca múa đặc sắc đã mở màn lễ khai mạc, góp phần khuấy động không khí lễ hội và thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Anh Trần Quốc Huy (quận 3 cũ) cho biết gia đình anh chọn sân 4A làm điểm dừng chân đầu tiên khi vào lễ hội. “Các mô hình ngựa nhìn bắt mắt, mấy đứa nhỏ rất thích. Cả nhà tranh thủ chụp vài tấm hình làm kỷ niệm trước khi qua khu phố ông đồ xin chữ đầu năm”, anh chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Hồng Phúc, Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026 được tổ chức với mong muốn đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với người dân, đặc biệt là giới trẻ. Chủ đề “Đẹp xưa trong rạng rỡ hôm nay” cũng là cách TP.HCM kể câu chuyện về một đô thị vừa gìn giữ bản sắc, vừa không ngừng vận động và hội nhập trong nhịp sống hiện đại.

Sau nhiều năm tổ chức, Lễ hội Tết Việt đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, được người dân TP.HCM chờ đón mỗi dịp đầu xuân. Trong đó, phố ông đồ vẫn giữ vai trò là không gian gợi nhớ Tết xưa, đồng thời tạo cầu nối để thế hệ trẻ tiếp cận, trải nghiệm và trân trọng những nét đẹp truyền thống.

