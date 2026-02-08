Linh vật ngựa khổng lồ đã xuất hiện tại đường hoa Nguyễn Huệ

Sáng 8/2, phố đi bộ Nguyễn Huệ được rào chắn để phục vụ công tác thi công Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026. Bên trong khu vực thi công, nhiều nhóm công nhân, kỹ thuật viên và nghệ nhân được bố trí làm việc tại các phân đoạn khác nhau, tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối.