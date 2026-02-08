Linh vật ngựa khổng lồ đã xuất hiện tại đường hoa Nguyễn Huệ

|
Sáng 8/2, phố đi bộ Nguyễn Huệ được rào chắn để phục vụ công tác thi công Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026. Bên trong khu vực thi công, nhiều nhóm công nhân, kỹ thuật viên và nghệ nhân được bố trí làm việc tại các phân đoạn khác nhau, tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối.
|
Phần lớn khung tiểu cảnh đã hoàn tất. Công việc hiện tập trung vào xử lý bề mặt, lắp đặt chi tiết trang trí, chỉnh sửa bố cục và kiểm tra kỹ thuật. Một số đoạn đường hoa đã được thu dọn vật liệu, cho thấy tiến độ đang bám sát kế hoạch.
|
Tại khu vực trung tâm, linh vật ngựa - biểu tượng của năm Bính Ngọ đang dần hoàn thiện. Mô hình cao gần 7 m, dài khoảng 9 m, tạo hình tư thế tung vó, phủ gam màu vàng chủ đạo, nổi bật trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.
|
Các nghệ nhân đang xử lý lớp bề mặt, hoàn thiện màu sắc và các chi tiết trang trí cho linh vật. Song song đó, đội kỹ thuật kiểm tra kết cấu, gia cố các mối nối nhằm đảm bảo an toàn cho linh vật trong suốt thời gian trưng bày.
|
Theo thiết kế, linh vật ngựa tạo hình khỏe khoắn, thể hiện tinh thần chuyển động, gợi tinh thần bứt phá và phát triển, phù hợp với không khí đón năm mới.
|
Dù chưa chính thức mở cửa, khu vực xung quanh đường Nguyễn Huệ đã thu hút nhiều người dân dừng chân theo dõi quá trình thi công. Không ít người tranh thủ chụp ảnh từ bên ngoài, ghi lại hình ảnh đường hoa trong giai đoạn hoàn thiện.
|
Không chỉ khu vực trung tâm, các tiểu cảnh dọc theo tuyến Nguyễn Huệ cũng đang được hoàn thiện song song. Mỗi phân đoạn có quy mô và cách trang trí khác nhau, tạo nhịp điệu cho không gian đường hoa.
|
Theo ghi nhận cho thấy nhiều tiểu cảnh đã cơ bản xong phần trang trí chính, chỉ còn điều chỉnh chi tiết nhỏ và sắp xếp lại hoa để đảm bảo sự hài hòa. Những vị trí chưa đạt yêu cầu được chỉnh sửa ngay tại chỗ.
|
Hoa tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên đường hoa năm nay, với hơn 100.000 giỏ hoa từ nhiều nhà vườn được đưa về và bố trí theo từng khu vực. Trong quá trình thi công,một số đoạn đã hoàn tất việc trang trí tiểu cảnh và trồng hoa bước sang giai đoạn chăm sóc.
|
Cùng thời điểm, công nhân thi công lồng đèn kéo quân quy mô lớn, cao hơn 6 m, đường kính 6,4 m. Hạng mục này được thiết kế theo không gian hai chiều, tích hợp hệ thống đèn bên trong và các trục xoay tạo chuyển động liên tục, tái hiện không khí Tết truyền thống Việt Nam.
|
Linh vật trên “đường đua” thuộc chủ đề Giang sơn cảm tú, được chế tác trong thời gian dài, đã được đưa vào khu vực trưng bày tại đường hoa Nguyễn Huệ.
|
Theo kế hoạch, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 sẽ mở cửa từ tối 28 tháng Chạp và phục vụ người dân, du khách đến mùng 6 Tết. Thời điểm này, các hạng mục đang được hoàn thiện nhằm đảm bảo diện mạo hoàn chỉnh khi chính thức đón khách.