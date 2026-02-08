Bên trong vali lớn của khách ngoại sang Trung Quốc 'săn' hàng Tết

Du khách quốc tế đổ xô đến Trung Quốc săn các mặt hàng truyền thống và sản phẩm công nghệ trong cao điểm Tết Nguyên đán.

Du khách quốc tế mua điện thoại thông minh tại "con phố điện tử số một Trung Quốc" ở Thâm Quyến. Ảnh: Sohu.

Tại một quầy hàng nằm trong chuỗi trung tâm thương mại sầm uất ở Nghĩa Ô (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc), ông Trương Khánh Hoa liên tục trao đổi trực tuyến với khách hàng nước ngoài.

Cửa hàng của ông Trương chuyên kinh doanh pháo điện tử - mặt hàng truyền thống trong dịp Tết Nguyên đán. Ông cho biết bên cạnh nhu cầu trong nước thì lượng đơn hàng từ khách quốc tế cũng đang tăng rõ rệt, Global Times đưa tin.

Các dây pháo điện tử của công ty có màu đỏ tượng trưng cho may mắn, mỗi dây gồm 18 quả pháo, được sắp xếp theo hình chữ "bát" trong tiếng Trung. Sản phẩm có thể phát ra 10 hiệu ứng âm thanh khác nhau, mô phỏng tiếng pháo thật, không gây ô nhiễm nhưng vẫn tạo không khí lễ hội.

"Doanh số năm nay tại Mỹ, Hà Lan và một số nước ASEAN, nhất là Việt Nam và Philippines, tăng khoảng 10%", ông Trương nói.

Tại "con phố điện tử số một Trung Quốc" của Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông), số lượng khách nước ngoài tăng mạnh trong những tuần gần đây. Du khách tìm mua các sản phẩm "Made in Quảng Đông" như drone, đồ chơi và robot ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thiết bị nhà thông minh, kính AI, đồng hồ thông minh, điện thoại và phụ kiện điện tử.

Chính quyền Thâm Quyến cho biết khu chợ đón khoảng 750.000 lượt khách mỗi ngày trong những tuần trước Tết Nguyên đán. Số lượng khách hàng nước ngoài vượt 7.000 người, gấp đôi cùng kỳ năm trước, trong khi lượng giao dịch và số lượt hỏi mua đều tăng mạnh.

Người dân và du khách quốc tế mua sắm các sản phẩm tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: Sohu.

Một tiểu thương họ Vương cho biết máy sấy tóc, máy uốn tóc và tai nghe chụp tai là những sản phẩm bán chạy nhất gần đây, với mỗi đơn hàng thường lên tới 100 chiếc.

"Khách hàng của tôi chủ yếu đến từ Pháp, Hà Lan, Ấn Độ, Colombia, Peru và nhiều quốc gia khác. Họ mang theo những vali rất lớn để gom hàng", ông Vương nói.

Theo ông, sự tăng trưởng này đến từ việc quảng bá thương hiệu Trung Quốc ra nước ngoài, cũng như các chính sách miễn thị thực giúp việc đi lại thuận tiện hơn.

Tại trung tâm thương mại China World Mall ở Bắc Kinh, một quản lý bán hàng của hãng drone DJI cho biết số lượng khách nước ngoài mua sản phẩm của hãng đang gia tăng.

"Do chênh lệch giá, nhiều du khách nước ngoài, chủ yếu là người châu Âu, chi tiêu mạnh tay tại cửa hàng. Chúng tôi đã bố trí quầy hoàn thuế ngay trong cửa hàng để nâng cao trải nghiệm mua sắm", quản lý họ Tạng cho biết.

Người dân mua sắm Tết tại một khu chợ ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc, ngày 5/2. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Để thúc đẩy người mua quốc tế, các địa phương như Thâm Quyến triển khai chiến dịch "Hàng Quảng Đông vươn ra thế giới", với biển hiệu đa ngôn ngữ, đội tình nguyện hỗ trợ, nhiều cửa hàng hoàn thuế và các quầy đổi tiền chấp nhận 19 loại ngoại tệ nhằm tạo môi trường mua sắm thuận tiện, thân thiện quốc tế.

Ông Hồng Dũng, chuyên gia thuộc Diễn đàn 50 về hội nhập kinh tế số và kinh tế thực, cho rằng khi ảnh hưởng của Tết Nguyên đán lan rộng ra nước ngoài và du lịch inbound phục hồi, các không gian lễ hội đang được chuyển hóa thành cơ hội tiêu dùng thực tế.

Sản phẩm công nghệ trở thành những "món quà Trung Quốc" hữu hình, dễ mang theo và dễ chia sẻ đối với du khách quốc tế.

"Xu hướng này cho thấy sự cộng hưởng mạnh mẽ giữa sức mạnh mềm văn hóa Trung Quốc, năng lực sản xuất hàng đầu thế giới và quá trình đổi mới tiêu dùng không ngừng", ông Hồng nhận định.