Không để xảy ra 'chặt chém' ở lễ hội chùa Hương

Lễ hội chùa Hương năm nay được tổ chức theo định hướng lấy du lịch làm trọng tâm, siết chặt quản lý dịch vụ, áp dụng nhiều biện pháp ngăn chặn nạn "chặt chém".

Thuyền bè dày đặc suối Yến ngày khai hội chùa Hương năm 2018.

Ông Trần Đức Hải, Bí thư Đảng ủy xã Hương Sơn (Hà Nội), cho biết công tác chuẩn bị lễ hội chùa Hương năm nay có nhiều điểm mới khi địa phương chuyển trọng tâm từ khai thác yếu tố lễ hội truyền thống sang phát triển du lịch một cách bài bản.

Các hoạt động phục vụ du khách được nâng cao toàn diện, từ lưu trú, ẩm thực đến các sản vật địa phương. Công tác chuẩn hóa thuyết minh tại điểm đến và số hóa nội dung phục vụ du khách cũng được triển khai đồng bộ.

Theo ông Hải, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tổ chức lễ hội là chỉnh trang cảnh quan, hoàn trả không gian tự nhiên cho di tích, xây dựng bộ nhận diện chung mang chiều sâu văn hóa - tâm linh đặc trưng của chùa Hương.

Công tác quản lý dịch vụ, hàng quán và mặt bằng được siết chặt, kiên quyết không để tái lấn chiếm sau giải tỏa, bảo đảm niêm yết giá và bán đúng giá, không để xảy ra tình trạng "chặt chém".

Bên cạnh đó, các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đường thủy, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, an toàn thực phẩm, y tế và vệ sinh môi trường được triển khai đồng bộ.

Người dân, du khách hành hương về lễ hội chùa Hương năm 2018.

Điểm nhấn của lễ hội là việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý và phục vụ du khách. Ban tổ chức bán vé điện tử, bán vé trực tuyến, kiểm soát vé bằng mã QR, lắp đặt camera AI tại các điểm trọng yếu và vận hành trung tâm điều hành lễ hội nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm an ninh, an toàn và tính minh bạch.

Đường dây nóng 19001207 được duy trì xuyên suốt để tiếp nhận và xử lý kịp thời phản ánh, kiến nghị của du khách. Các hoạt động điều hành, báo cáo và xử lý công việc được thực hiện trên hệ thống quản lý văn bản điện tử, góp phần xây dựng hình ảnh chùa Hương hiện đại, thân thiện và chuyên nghiệp.

Lễ hội du lịch chùa Hương diễn ra từ 18/2-11/5 (tức mùng 2 Tết đến 25/3). Lễ khai hội tổ chức ngày 22/2 (mùng 6 Tết), trên toàn bộ không gian quần thể Di tích quốc gia đặc biệt chùa Hương, với 4 tuyến tham quan chính và gần 20 điểm thờ tự.

Theo kế hoạch, lễ hội năm nay mang chủ đề "An toàn - Thân thiện - Chất lượng", thể hiện quyết tâm xây dựng mô hình lễ hội văn minh, kỷ cương, chuyên nghiệp và có chiều sâu văn hóa.

Các hoạt động được tổ chức theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm tính trang nghiêm của không gian tín ngưỡng, đồng thời đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tâm linh chính đáng của người dân và du khách.

Lễ hội chùa Hương đón hàng trăm nghìn người dân, du khách dịp đầu năm.

Không dừng lại ở mùa lễ hội truyền thống, năm nay Hương Sơn định hướng phát triển du lịch chùa Hương quanh năm. Từ tháng 5 đến tháng 12, địa phương tập trung xây dựng và khai thác các sản phẩm du lịch văn hóa - tâm linh, sinh thái, trải nghiệm và mạo hiểm trên cả 4 tuyến di tích như Thanh Sơn, Hương Đài, Long Vân - chùa Cây Khế, Tuyết Sơn.

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao quy mô cấp thành phố, quốc gia và quốc tế gắn với những thời điểm như Phật Đản, mùa sen, mùa hoa súng được kỳ vọng tạo thêm sức hút cho điểm đến.

Mục tiêu đặt ra trong năm 2026, Hương Sơn đón trên một triệu lượt khách, tăng khoảng 12% so với năm trước. Địa phương từng bước khẳng định giá trị nổi bật của quần thể Hương Sơn, làm cơ sở trình Chính phủ công nhận chùa Hương là Khu du lịch quốc gia trong năm 2026 và tiến tới hoàn thiện hồ sơ đề cử UNESCO trong giai đoạn tiếp theo.