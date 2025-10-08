Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Cẩu 100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ

  • Thứ tư, 8/10/2025 15:33 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Hợp tác xã dịch vụ du lịch Chùa Hương đã huy động hơn 100 chủ thuyền, để di chuyển về vùng lũ Thái Nguyên ứng cứu, trợ giúp người dân.

Sáng 8/10, đại diện UBND xã Hương Sơn, TP. Hà Nội cho biết chính quyền và người dân địa phương đã phát động phong trào "Hướng về miền Bắc - Lá lành đùm lá rách", huy động phương tiện và lực lượng cứu hộ hỗ trợ các vùng ngập nặng.

Cau thuyen Chua Huong anh 1

Thuyền được cẩu lên xe tải chở đến cứu trợ đồng bào lũ lụt.

Hưởng ứng phong trào đó, khoảng 100 thuyền, xuồng đã sẵn sàng lên đường, tiến vào vùng lũ để trợ giúp, giải cứu người dân gặp nạn. Các thuyền đều đảm bảo có lái thuyền đi cùng.

Theo UBND xã Hương Sơn, các thuyền của Hợp tác xã dịch vụ du lịch Chùa Hương đang tập trung trang thiết bị của người dân tại Chùa Hương. Trong sáng cùng ngày, 4 ca nô đã được ô tô tải chở đi Thái Nguyên.

Ông Nguyễn Minh Đức, Phó giám đốc Hợp tác xã dịch vụ du lịch Chùa Hương, cho biết từ 23h ngày 7/10, đơn vị bắt đầu kêu gọi các thuyền viên đăng ký tình nguyện hỗ trợ bà con vùng bão lũ.

Cau thuyen Chua Huong anh 2

Thuyền, áo phao cùng nhiều vật dụng thiết yếu được vận chuyển vào sáng 8/10.

Đến 3h ngày 8/10, 3 cano đầu tiên rời bến, hướng lên Thái Nguyên. 3 tiếng sau, thêm 6 phương tiện tiếp tục xuất phát.

Đến 9h30, 6 chiếc khác được điều động, trong đó 4 xuồng máy lên Thái Nguyên và 2 sang Bắc Ninh. Do phương tiện có hạn, HTX ưu tiên cứu trợ các khu vực ngập sâu, sau đó mở rộng sang Lạng Sơn.

Thủ tướng tới Thái Nguyên chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ

Trưa 8/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới tỉnh Thái Nguyên, thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân, kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ.

2 giờ trước

Thái Nguyên cứu hộ khẩn cấp 270 học sinh kẹt trong trường do mưa lũ

Khoảng 100 học sinh Trường phổ thông Dân tộc Nội trú Na Rì (tỉnh Thái Nguyên) đã được di chuyển đến nơi an toàn, và hiện công tác di dời các học sinh còn lại vẫn đang tiếp tục.

9 giờ trước

Sách hay về xã hội

Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

https://tienphong.vn/100-thuyen-xuong-tu-chua-huong-tien-ve-vung-lu-tro-giup-nguoi-dan-thai-nguyen-bac-ninh-post1785136.tpo

Trần Hoàng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Cẩu thuyền Chùa Hương Thái Nguyên Cẩu thuyền Chùa Hương Chùa Hương cứu hộ Ngập Thái Nguyên Lũ Thái Nguyên Lũ lụt lịch sử

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý