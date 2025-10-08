Cẩu 100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ

Hợp tác xã dịch vụ du lịch Chùa Hương đã huy động hơn 100 chủ thuyền, để di chuyển về vùng lũ Thái Nguyên ứng cứu, trợ giúp người dân.

Sáng 8/10, đại diện UBND xã Hương Sơn, TP. Hà Nội cho biết chính quyền và người dân địa phương đã phát động phong trào "Hướng về miền Bắc - Lá lành đùm lá rách", huy động phương tiện và lực lượng cứu hộ hỗ trợ các vùng ngập nặng.

Thuyền được cẩu lên xe tải chở đến cứu trợ đồng bào lũ lụt.

Hưởng ứng phong trào đó, khoảng 100 thuyền, xuồng đã sẵn sàng lên đường, tiến vào vùng lũ để trợ giúp, giải cứu người dân gặp nạn. Các thuyền đều đảm bảo có lái thuyền đi cùng.

Theo UBND xã Hương Sơn, các thuyền của Hợp tác xã dịch vụ du lịch Chùa Hương đang tập trung trang thiết bị của người dân tại Chùa Hương. Trong sáng cùng ngày, 4 ca nô đã được ô tô tải chở đi Thái Nguyên.

Ông Nguyễn Minh Đức, Phó giám đốc Hợp tác xã dịch vụ du lịch Chùa Hương, cho biết từ 23h ngày 7/10, đơn vị bắt đầu kêu gọi các thuyền viên đăng ký tình nguyện hỗ trợ bà con vùng bão lũ.

Thuyền, áo phao cùng nhiều vật dụng thiết yếu được vận chuyển vào sáng 8/10.

Đến 3h ngày 8/10, 3 cano đầu tiên rời bến, hướng lên Thái Nguyên. 3 tiếng sau, thêm 6 phương tiện tiếp tục xuất phát.

Đến 9h30, 6 chiếc khác được điều động, trong đó 4 xuồng máy lên Thái Nguyên và 2 sang Bắc Ninh. Do phương tiện có hạn, HTX ưu tiên cứu trợ các khu vực ngập sâu, sau đó mở rộng sang Lạng Sơn.