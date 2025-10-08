Thái Nguyên cứu hộ khẩn cấp 270 học sinh kẹt trong trường do mưa lũ

Khoảng 100 học sinh Trường phổ thông Dân tộc Nội trú Na Rì (tỉnh Thái Nguyên) đã được di chuyển đến nơi an toàn, và hiện công tác di dời các học sinh còn lại vẫn đang tiếp tục.

Lực lượng chức năng tích cực cứu hộ 270 em học sinh bị mắc kẹt trong trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Na Rì. Ảnh: TTXVN.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) và bão số 11 (Matmo), khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên đã hứng chịu mưa to và dông lớn bắt đầu từ sáng 6/10.

Tới sáng 7/10, Trường phổ thông Dân tộc Nội trú Na Rì (tỉnh Thái Nguyên) đã bị cô lập do nước suối dâng cao. Tại thời điểm bị cô lập, trong khuôn viên trường có hơn 270 học sinh.

Trước tình hình nguy hiểm, công tác cứu hộ và di dời các em học sinh đã được triển khai khẩn trương. Đến 15h40 cùng ngày, khoảng 100 học sinh đã được lực lượng chức năng và giáo viên hỗ trợ di chuyển đến nơi an toàn. Công tác di dời các học sinh còn lại vẫn đang được tiếp tục.

Tuy nhiên, công tác cứu trợ hiện tại đang gặp nhiều khó khăn. Nước chảy xiết và đường vào trường bị chia cắt đã cản trở nỗ lực của lực lượng cứu hộ. Trước khi di dời, các em đã được hướng dẫn lên tầng hai, tầng ba để tránh lũ. Đồng thời, nhà trường cũng đã chuẩn bị và tiếp tế kịp thời lương thực, thực phẩm, nước uống cho các em.

Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để kịp thời có những biện pháp ứng phó cần thiết, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các học sinh còn lại và cho toàn bộ khu vực.

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Nguyên, cập nhật đến 19 giờ 30 hôm nay 7/10, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có đã 3 người chết, 3 người mất tích do mưa lũ; khu vực phường Phan Đình Phùng-trung tâm tỉnh Thái Nguyên mất điện trên diện rộng từ 4h sáng đến 20h vẫn chưa có điện.

Thái Nguyên phát tin lũ khẩn cấp, nhiều khu vực vượt báo động 3

Chiều tối 7/10, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên phát đi tin lũ khẩn cấp trên các sông trong tỉnh. Mực nước tại nhiều trạm đo vượt mức báo động 3, đặc biệt tại trạm Gia Bảy, Chã và Ba Bể, lũ đang lên nhanh, tiềm ẩn nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất và lũ quét tại nhiều khu vực trung du, miền núi.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, trong 12 giờ qua, trên các sông suối trong tỉnh đã xuất hiện lũ lớn. Đến 17h ngày 7/10, mực nước tại nhiều trạm đo đã vượt báo động 3 và tiếp tục có xu hướng tăng.

Cụ thể, trên sông Cầu, mực nước tại trạm Gia Bảy đạt 29,73 m, cao hơn báo động 3 tới 2,37 m và đang lên nhanh; tại trạm Chã đạt 9,56 m, cao hơn báo động 2 là 0,56 m; tại trạm Chợ Mới và Thác Giềng, lũ vẫn ở mức cao và diễn biến phức tạp. Trên sông Năng, tại trạm Ba Bể, mực nước đo được là 157,86 m, vượt báo động 3 1,36 m, tiếp tục lên chậm.

Dự báo trong đêm 7/10, lũ trên các sông tiếp tục dâng. Tại trạm Gia Bảy, đỉnh lũ có khả năng đạt 29,70 m, cao hơn báo động 3 là 2,70 m, thậm chí cao hơn 0,89 m so với đỉnh lũ lịch sử năm 2024. Trạm Chã dự báo đỉnh lũ có thể đạt từ 9,8 tới 10,3 m, tương đương hoặc vượt mức lũ lịch sử năm 1971.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên cảnh báo lũ lên nhanh có thể gây ngập sâu vùng ven sông, vùng trũng thấp, đường giao thông, đập tràn, đồng thời đe dọa an toàn các công trình đang thi công, khu dân cư và gây nguy hiểm khi lưu thông qua ngầm, tràn.

Trước tình hình đó, người dân tại các khu vực có nguy cơ cao cần chủ động di dời đến nơi an toàn, chính quyền địa phương tăng cường trực ban 24/24, sẵn sàng phương án phòng chống lũ quét, sạt lở đất và bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.