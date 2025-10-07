Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Thái Nguyên mưa như trút, sông Cầu có thể vượt đỉnh lũ lịch sử 2024

  • Thứ ba, 7/10/2025 10:57 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tỉnh Thái Nguyên cảnh báo nguy cơ lũ lịch sử trên sông Cầu (cao 2-2,3 m so với báo động 3), vượt mốc đỉnh 28,81 m tại trạm Gia Bẩy ghi nhận từ bão Yagi.

Lu song Cau ky luc anh 1

Từ đêm 6 đến sáng 7/10, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên mưa to kéo dài khiến nhiều khu vực nội thị và các địa phương trong tỉnh bị ngập úng, giao thông đi lại khó khăn.
Lu song Cau ky luc anh 2

Đường phố ở Thái Nguyên nhiều nơi bị ngập sâu.
Lu song Cau ky luc anh 3

Trong 6 giờ qua (từ 21h ngày 6/10 đến 3h ngày 7/10), nhiều khu vực trong tỉnh ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn. Cụ thể: Hóa Thượng (Đồng Hỷ) 240 mm, Sông Cầu 130 mm, Tràng Xá 192,2 mm, Liên Minh (Tràng Xá) 192,2 mm, Cây Thị 183,6 mm, Nam Hòa 161,4 mm, Dân Tiến (Võ Nhai) 213 mm, phường Phan Đình Phùng 190 mm, La Hiên 131 mm, Cúc Đường (Võ Nhai) 118,2 mm, Minh Lập (Đại Phúc) 167,1 mm, Nghịn Tường (Nghịn Tường) 155 mm...
Lu song Cau ky luc anh 4

Chính quyền tỉnh Thái Nguyên cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ lịch sử trên sông Cầu, cao 2-2,3 m so với báo động 3. Mức lũ này vượt mốc đỉnh 28,81 m tại trạm Gia Bẩy ghi nhận từ cơn bão Yagi năm 2024.
Lu song Cau ky luc anh 5

Các hộ dân ở chợ Túc Duyên (phường Phan Đình Phùng) không kịp chạy lũ, hàng hóa ngâm trong nước.
Lu song Cau ky luc anh 6

Mực nước sông Cầu đoạn qua cầu Gia Bảy lúc gần 7h sáng nay.
Lu song Cau ky luc anh 7

Nhiều gia đình nước tràn vào tầng 1.
Lu song Cau ky luc anh 8

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Thái Nguyên huy động các đơn vị nghiệp vụ như Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an cấp xã lập các tổ xung kích tham gia cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ nhân dân.
Lu song Cau ky luc anh 9

Lực lượng Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân xã Ba Bể di chuyển tài sản đến nơi an toàn.
Hà Nội mưa lớn, nhiều tuyến phố sắp biến thành sông Theo cơ quan khí tượng, lượng mưa kéo dài trong 6h (từ đêm tới sáng ngày 7/10) phổ biến từ 50 tới 100 mm, có nơi cao hơn như trạm Sóc Sơn 157,2 mm, trạm Mễ Trì 100,2 mm...

Hà Nội mưa lớn, cảnh báo ngập lụt nhiều tuyến phố

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm ngày 7/10 khu vực thành phố Hà Nội đã xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông.

5 giờ trước

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua điểm ngập

Do ảnh hưởng của cơn bão số 11, một số khu vực trên địa bàn Hà Nội có mưa to. Sáng 7/10, lực lượng chức năng của Công an Thành phố phối hợp các Sở ngành triển khai công tác phòng chống ùn tắc giao thông.

3 giờ trước

Cầu bị lũ cuốn, hơn 200 học sinh, giáo viên ngồi thuyền đến trường

Cầu cứng Trung Thắng (xã Yên Hòa, Nghệ An) bị lũ cuốn trôi, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng phải dùng thuyền vận chuyển hơn 200 học sinh và giáo viên đến trường.

2 giờ trước

Sách hay về xã hội

Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

https://vtcnews.vn/thai-nguyen-mua-nhu-trut-muc-nuoc-song-cau-co-the-vuot-dinh-lu-lich-su-nam-2024-ar969703.html

Anh Văn/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Lũ sông Cầu kỷ lục Thái Nguyên Lũ sông Cầu thái Nguyên ngập Thời tiết 7/10 Mưa Thái Nguyên Mưa ngập Hà Nội

    Đọc tiếp

    Bao gio Ha Noi giam mua? hinh anh

    Bao giờ Hà Nội giảm mưa?

    33 phút trước 11:35 7/10/2025

    0

    Ngày hôm nay 7/10, khu vực Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 60 tới 120 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý