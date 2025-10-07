Thái Nguyên mưa như trút, sông Cầu có thể vượt đỉnh lũ lịch sử 2024

Từ đêm 6 đến sáng 7/10, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên mưa to kéo dài khiến nhiều khu vực nội thị và các địa phương trong tỉnh bị ngập úng, giao thông đi lại khó khăn.

Đường phố ở Thái Nguyên nhiều nơi bị ngập sâu.

Trong 6 giờ qua (từ 21h ngày 6/10 đến 3h ngày 7/10), nhiều khu vực trong tỉnh ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn. Cụ thể: Hóa Thượng (Đồng Hỷ) 240 mm, Sông Cầu 130 mm, Tràng Xá 192,2 mm, Liên Minh (Tràng Xá) 192,2 mm, Cây Thị 183,6 mm, Nam Hòa 161,4 mm, Dân Tiến (Võ Nhai) 213 mm, phường Phan Đình Phùng 190 mm, La Hiên 131 mm, Cúc Đường (Võ Nhai) 118,2 mm, Minh Lập (Đại Phúc) 167,1 mm, Nghịn Tường (Nghịn Tường) 155 mm...

Chính quyền tỉnh Thái Nguyên cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ lịch sử trên sông Cầu, cao 2-2,3 m so với báo động 3. Mức lũ này vượt mốc đỉnh 28,81 m tại trạm Gia Bẩy ghi nhận từ cơn bão Yagi năm 2024.

Các hộ dân ở chợ Túc Duyên (phường Phan Đình Phùng) không kịp chạy lũ, hàng hóa ngâm trong nước.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Thái Nguyên huy động các đơn vị nghiệp vụ như Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an cấp xã lập các tổ xung kích tham gia cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ nhân dân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm ngày 7/10 khu vực thành phố Hà Nội đã xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 11, một số khu vực trên địa bàn Hà Nội có mưa to. Sáng 7/10, lực lượng chức năng của Công an Thành phố phối hợp các Sở ngành triển khai công tác phòng chống ùn tắc giao thông.

Cầu cứng Trung Thắng (xã Yên Hòa, Nghệ An) bị lũ cuốn trôi, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng phải dùng thuyền vận chuyển hơn 200 học sinh và giáo viên đến trường.

