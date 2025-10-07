Video lũ cuốn trôi cầu, lực lượng chức năng đưa 200 học sinh vượt suối
Video lực lượng chức năng dùng thuyền đưa hơn 200 học sinh và giáo viên vượt suối đến trường.
Theo cơ quan khí tượng, lượng mưa kéo dài trong 6h (từ đêm tới sáng ngày 7/10) phổ biến từ 50 tới 100 mm, có nơi cao hơn như trạm Sóc Sơn 157,2 mm, trạm Mễ Trì 100,2 mm...
Sáng 6/10, Công an phường Buôn Hồ (Đắk Lắk) tiếp tục lấy lời khai của những người liên quan để làm rõ vụ va chạm giao thông, tài xế xe bán tải đánh người diễn ra tối 5/10.
Nhiều người may mắn thoát chết trong gang tấc khi bị tấm tôn lớn bay thẳng tới giữa cơn mưa giông chiều tối 5/10 ở Nghệ An.
Ngày 5/10 tại TP.HCM, dù đã được cảnh sát giao thông (CSGT) ra hiệu lệnh nhường đường nhưng tài xế vẫn phớt lờ tín hiệu còi, cản trở đoàn xe ưu tiên đang di chuyển cùng chiều.
Tối 3/10, ông Lê Phước Toàn (44 tuổi), Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, đã tử vong sau tai nạn giao thông trong lúc làm nhiệm vụ.
Tháp không lưu là nơi các kiểm soát viên điều hành và giám sát hoạt động của máy bay trên mặt đất, đường lăn, đường băng và không phận, bảo đảm an toàn cho hàng trăm nghìn chuyến bay mỗi năm.
Sáng 3/10, một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống nhiều khu vực ở TP.HCM khiến hàng loạt tuyến đường cửa ngõ vào trung tâm thành phố rơi vào cảnh ùn ứ.
Đêm khuya, tài xế tấp vào lề đường, vừa dừng vài giây thì xuất hiện hai đối tượng đi xe máy tới, cuỗm mất điện thoại.
Ngày 30/9, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ có hành vi nhổ nước bọt và đánh bé gái trong một con hẻm nhỏ.
Hôm 29/9, Công an phường Hiệp Bình (TP.HCM) đã mời làm việc bà T.T.N.S và bà N.H.Y (cùng ngụ tại TP.HCM). Đây là 2 người xuất hiện trong clip rải "bột lạ" trên đường Hiệp Bình.