Cầu bị lũ cuốn, hơn 200 học sinh, giáo viên ngồi thuyền đến trường

Lãnh đạo xã Yên Hoà cho biết, xã đang triển khai làm cầu tạm để người dân đi lại. Về lâu dài, xã đã đề xuất xây dựng cầu cứng để đảm bảo an toàn. "Xã đang làm cầu sắt bắc lên vị trí mố cầu cũ để người dân và học sinh đi học tạm thời. Đây là đường độc đạo, cầu quan trọng nên lâu dài phải xây cầu cứng kiên cố", ông Đậu Đức Truyền nói và cho biết, 3 bản bị cô lập có hơn 1.400 hộ dân. Việc cầu Trung Thắng bị hư hỏng ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân.