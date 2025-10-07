Cầu bị lũ cuốn, hơn 200 học sinh, giáo viên ngồi thuyền đến trường

|
Ngày 7/10, ông Đậu Đức Truyền - Chủ tịch UBND xã Yên Hòa (Nghệ An) cho biết, chính quyền xã đã phối hợp với lực lượng công an, quân sự dùng thuyền đưa hơn 200 học sinh và giáo viên vượt suối đến trường an toàn.
|
Trước đó, ảnh hưởng của cơn bão số 10 khiến cầu cứng Trung Thắng bị nước lũ cuốn trôi. Cây cầu này bắc qua suối Huổi Nguyên nằm trên tuyến đường độc đạo dẫn vào bản Văng Lin, bản Xốp Cốc và bản Tạt nên cầu trôi đã cô lập hoàn toàn người dân của 3 bản.
|
Cây cầu duy nhất trôi đã khiến hàng trăm học sinh ở các bản đến trường bị cách trở. Trước thực trạng này, xã Yên Hòa đã phối hợp cùng công an, quân sự dùng thuyền vận chuyển các học sinh và giáo viên vượt suối Huổi Nguyên đến trường an toàn.
Lòng suối rộng, nước chảy mạnh nên lực lượng chức năng để học sinh lên thuyền rồi cử 2 người lớn đi cùng vừa chèo vừa dùng tay níu vào sợi dây cáp đã được cố định sẵn để vượt suối.
|
Từ sáng sớm, người dân đã đưa con tới điểm tập kết bên suối Huổi Nguyên chờ lực lượng hỗ trợ đưa qua suối để tới trường.
209 học sinh và 28 giáo viên được chia thành từng nhóm, mặc áo phao đầy đủ trước khi lên thuyền vượt lũ đến lớp đúng giờ học.
|
Trước đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã thiết lập đường dây cáp để vận chuyển nhu yếu phẩm cho hơn 1.400 hộ dân thuộc 3 bản bị cô lập ở xã Yên Hòa. Dây cáp này cũng được sử dụng để đưa các học sinh và giáo viên qua suối đến trường.
Trước đó, Công an xã Yên Hoà và các cơ quan chức năng đã cõng các em học sinh vượt những đoạn đường ngập nước.
|
Chủ tịch xã Yên Hoà Đậu Đức Truyền cho biết, cơn bão số 10 vừa qua đã khiến xã Yên Hoà thiệt hại nặng nề.
Bão đã khiến 8 căn nhà bị sập hoàn toàn, 3 ngôi nhà bị hư hỏng 50-70%, 103 ngôi nhà bị ngập trong nước lũ.
|
Bão lũ cũng khiến điểm trường THCS Yên Hoà, trường mầm non Yên Thắng ngập trong nước lũ. Nhiều tài sản, sách vở của giáo viên và học sinh bị hư hỏng.
|
Lãnh đạo xã Yên Hoà cho biết, xã đang triển khai làm cầu tạm để người dân đi lại. Về lâu dài, xã đã đề xuất xây dựng cầu cứng để đảm bảo an toàn. "Xã đang làm cầu sắt bắc lên vị trí mố cầu cũ để người dân và học sinh đi học tạm thời. Đây là đường độc đạo, cầu quan trọng nên lâu dài phải xây cầu cứng kiên cố", ông Đậu Đức Truyền nói và cho biết, 3 bản bị cô lập có hơn 1.400 hộ dân. Việc cầu Trung Thắng bị hư hỏng ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân.
