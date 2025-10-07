Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Cầu bị lũ cuốn, hơn 200 học sinh, giáo viên ngồi thuyền đến trường

  • Thứ ba, 7/10/2025 10:05 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Cầu cứng Trung Thắng (xã Yên Hòa, Nghệ An) bị lũ cuốn trôi, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng phải dùng thuyền vận chuyển hơn 200 học sinh và giáo viên đến trường.

Video lũ cuốn trôi cầu, lực lượng chức năng đưa 200 học sinh vượt suối Video lực lượng chức năng dùng thuyền đưa hơn 200 học sinh và giáo viên vượt suối đến trường.
Vuot suoi den truong anh 1

Ngày 7/10, ông Đậu Đức Truyền - Chủ tịch UBND xã Yên Hòa (Nghệ An) cho biết, chính quyền xã đã phối hợp với lực lượng công an, quân sự dùng thuyền đưa hơn 200 học sinh và giáo viên vượt suối đến trường an toàn.
Vuot suoi den truong anh 2

Trước đó, ảnh hưởng của cơn bão số 10 khiến cầu cứng Trung Thắng bị nước lũ cuốn trôi. Cây cầu này bắc qua suối Huổi Nguyên nằm trên tuyến đường độc đạo dẫn vào bản Văng Lin, bản Xốp Cốc và bản Tạt nên cầu trôi đã cô lập hoàn toàn người dân của 3 bản.
Vuot suoi den truong anh 3

Cây cầu duy nhất trôi đã khiến hàng trăm học sinh ở các bản đến trường bị cách trở. Trước thực trạng này, xã Yên Hòa đã phối hợp cùng công an, quân sự dùng thuyền vận chuyển các học sinh và giáo viên vượt suối Huổi Nguyên đến trường an toàn.
Vuot suoi den truong anh 4Vuot suoi den truong anh 5

Lòng suối rộng, nước chảy mạnh nên lực lượng chức năng để học sinh lên thuyền rồi cử 2 người lớn đi cùng vừa chèo vừa dùng tay níu vào sợi dây cáp đã được cố định sẵn để vượt suối.

Vuot suoi den truong anh 6

Từ sáng sớm, người dân đã đưa con tới điểm tập kết bên suối Huổi Nguyên chờ lực lượng hỗ trợ đưa qua suối để tới trường.
Vuot suoi den truong anh 7Vuot suoi den truong anh 8

209 học sinh và 28 giáo viên được chia thành từng nhóm, mặc áo phao đầy đủ trước khi lên thuyền vượt lũ đến lớp đúng giờ học.

Vuot suoi den truong anh 9

Trước đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã thiết lập đường dây cáp để vận chuyển nhu yếu phẩm cho hơn 1.400 hộ dân thuộc 3 bản bị cô lập ở xã Yên Hòa. Dây cáp này cũng được sử dụng để đưa các học sinh và giáo viên qua suối đến trường.
Vuot suoi den truong anh 10Vuot suoi den truong anh 11

Trước đó, Công an xã Yên Hoà và các cơ quan chức năng đã cõng các em học sinh vượt những đoạn đường ngập nước.

Vuot suoi den truong anh 12

Chủ tịch xã Yên Hoà Đậu Đức Truyền cho biết, cơn bão số 10 vừa qua đã khiến xã Yên Hoà thiệt hại nặng nề.
Vuot suoi den truong anh 13Vuot suoi den truong anh 14

Bão đã khiến 8 căn nhà bị sập hoàn toàn, 3 ngôi nhà bị hư hỏng 50-70%, 103 ngôi nhà bị ngập trong nước lũ.

Vuot suoi den truong anh 15

Bão lũ cũng khiến điểm trường THCS Yên Hoà, trường mầm non Yên Thắng ngập trong nước lũ. Nhiều tài sản, sách vở của giáo viên và học sinh bị hư hỏng.
Vuot suoi den truong anh 16

Lãnh đạo xã Yên Hoà cho biết, xã đang triển khai làm cầu tạm để người dân đi lại. Về lâu dài, xã đã đề xuất xây dựng cầu cứng để đảm bảo an toàn. "Xã đang làm cầu sắt bắc lên vị trí mố cầu cũ để người dân và học sinh đi học tạm thời. Đây là đường độc đạo, cầu quan trọng nên lâu dài phải xây cầu cứng kiên cố", ông Đậu Đức Truyền nói và cho biết, 3 bản bị cô lập có hơn 1.400 hộ dân. Việc cầu Trung Thắng bị hư hỏng ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Công an TP Hà Nội phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ

Sáng 6/10, tại buổi Lễ chào cờ tháng 10, Công an TP Hà Nội tổ chức phát động đợt quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10.

22 giờ trước

MTTQ Việt Nam sao kê 303 trang ủng hộ đồng bào thiệt hại do bão Bualoi

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đăng tải 303 trang sao kê tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10 Bualoi.

07:17 4/10/2025

Hơn 2.000 hộ dân Hà Tĩnh bị cô lập trong lũ suốt 3 ngày

Chưa kịp khắc phục bão số 10, thì mưa lớn, nước lũ dâng cao, khiến nhiều tuyến đường tại xã Đức Minh (Hà Tĩnh) bị chia cắt, hơn 2.000 hộ dân cô lập suốt 3 ngày qua.

10:22 2/10/2025

https://tienphong.vn/cau-bi-lu-cuon-troi-hon-200-hoc-sinh-va-giao-vien-phai-ngoi-thuyen-vuot-suoi-den-truong-post1784664.tpo

Ngọc Tú/Tiền Phong

Vượt suối đến trường Nghệ An Nghệ An cầu sập bão lũ bão sập cầu học sinh giáo viên học sinh đến trường

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý