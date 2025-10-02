Hơn 2.000 hộ dân Hà Tĩnh bị cô lập trong lũ suốt 3 ngày

Bão số 10 đổ bộ vào Hà Tĩnh đã gây thiệt hại nặng nề. Sau bão, nhiều địa phương đang tập trung khắc phục, tuy nhiên tại xã Đức Minh, người dân nơi đây chưa kịp khắc phục thì chịu cảnh ngập lụt diện rộng, nhiều vùng bị cô lập.

Theo lãnh đạo địa phương, đến ngày 1/10, toàn xã có đến 2.855 hộ dân bị ngập lụt, chiếm khoảng 70% tổng số hộ dân. Lũ lụt đã khiến 89 tuyến đường bị chia cắt, giao thông gần như tê liệt. Hiện mới chỉ có 8 trong tổng số 21 thôn được cấp điện trở lại.

Theo nhiều người dân địa phương, từ đêm 28/9 khi bão đổ bộ, mưa lớn kéo dài khiến nước sông Lam dâng cao. Đến sáng 29/9, nhiều tuyến đường đã bị ngập sâu, gây chia cắt hoàn toàn các khu dân cư.

Đến nay, sau hơn 3 ngày bão đi qua, khu vực này vẫn đang bị cô lập, người dân phải dùng thuyền để di chuyển ra phía ngoài để nhận hàng cứu trợ. Nước lũ dâng cao, ngập sâu trên một mét khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng.

Từ ngày người dân bị cô lập, công an xã Đức Minh, chính quyền địa phương đã cắt cử lực lượng, chia thành từng đoàn để di chuyển về những vùng bị người dân đang bị cô lập để hỗ trợ nước, mì tôm, lương khô cứu trợ.

Công an Đức Minh đã tiếp tục chia thành nhiều nhóm chèo thuyền cung cấp lương thực, thực phẩm cho các hộ dân bị cô lập, góp phần đảm bảo an toàn và ổn định đời sống nhân dân.

Công an xã Đức Minh cho hay đơn vị đã sử dụng xuồng máy để hỗ trợ sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, đặc biệt đã hỗ trợ hai gia đình đưa thi thể người thân đi hỏa táng trong điều kiện mưa lũ .

Công an xã Đức Minh đã dùng xuồng máy, vượt dòng nước lũ cuồn cuộn để hỗ trợ đưa thi thể một cụ bà đi chôn cất theo nguyện vọng của gia đình.

Người dân địa phương cho biết dù trời đã ngớt mưa, nhưng nước lũ vẫn rút rất chậm, khiến cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn. Nhiều hộ đã trải qua 3 ngày liên tiếp không có điện, trong khi nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt hoàn toàn thiếu hụt. Việc nấu nướng, vệ sinh cá nhân, chăm sóc người già và trẻ nhỏ gặp rất nhiều khó khăn.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Tiến Thắng, Chủ tịch UBND xã Đức Minh, cho biết sau bão gây mưa lớn khiến nước sông dâng cao, nhiều thôn tại địa phương đang bị cô lập. Qua thống kê hiện còn trên 2.000 hộ dân còn bị ngập, chia cắt.

“Chúng tôi chưa kịp khắc phục hậu quả của bão số 10 thì lũ đã ập đến. Qua kiểm đếm ban đầu, bão số 10 đã khiến 890 ngôi nhà bị tốc mái. Trước tình hình cấp bách, chính quyền xã đã chỉ đạo các thôn, xóm rà soát nhu cầu người dân, đặc biệt là nhu yếu phẩm như lương thực, nước uống, thuốc men... để bố trí, tiếp tế tại chỗ. Các lực lượng cứu hộ đang được huy động tối đa để đảm bảo an toàn cho người dân và khắc phục hậu quả thiên tai", Chủ tịch UBND xã Đức Minh cho hay.

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão Matmo, dự báo tối mai 3/10 đi vào Biển Đông thành cơn bão số 11 trong năm.

Sáng nay (1/10), vùng áp thấp ở vùng biển phía đông đảo Luzon của Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, dự báo mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông vào cuối tuần này.

Tính đến 18h ngày 1/10, bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, dông lốc đã làm 34 người chết, 20 người mất tích, 140 người bị thương, thiệt hại về kinh tế ước khoảng 8.780 tỷ đồng .

