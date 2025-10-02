Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bão Bualoi khiến 194 người thương vong, mất tích, thiệt hại 8.780 tỷ

  • Thứ năm, 2/10/2025 06:28 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tính đến 18h ngày 1/10, bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, dông lốc đã làm 34 người chết, 20 người mất tích, 140 người bị thương, thiệt hại về kinh tế ước khoảng 8.780 tỷ đồng.

Bao so 10 Bualoi anh 1

Ngập lụt trên diện rộng ở các phường Hà Giang 1, 2 (Tuyên Quang). Ảnh: TTXVN.

Bão số 10 và hoàn lưu bão đã làm 194 người thương vong và mất tích, gây thiệt hại ước khoảng 8.780 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 18 giờ ngày 1/10, bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, dông lốc đã làm 34 người chết (Lào Cai, Cao Bằng, Tuyên Quang, Sơn La, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng); 20 người mất tích (Lào Cai, Cao Bằng, Tuyên Quang, Sơn La, Quảng Trị).

Bão số 10 và mưa lũ, dông lốc cũng khiến 140 người bị thương (Lào Cai, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế).

Bão và mưa lũ, dông lốc khiến 153 nhà sập, đổ; 154.565 nhà hư hỏng, tốc mái.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, bão và mưa lũ đã làm 48.714ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; 13.334ha thủy sản bị thiệt hại; 383.091 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Bão và hoàn lưu bão đã gây ra 25 sự cố đê điều, cụ thể: Bắc Ninh (1 sự cố), Hà Nội (1 sự cố), Ninh Bình (1 sự cố), Thanh Hóa (12 sự cố), Nghệ An (4 sự cố), Hà Tĩnh (4 sự cố) và Quảng Trị (2 sự cố); 1.130 điểm trường bị ảnh hưởng, thiệt hại.

Ngập lụt, sạt lở, ách tắc giao thông tại 3.035 điểm trên các tuyến đường tại Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị; sạt lở 20.022 m kè, bờ sông, bờ biển (Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế); 8.294 cột điện bị gãy, đổ (tập trung tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh).

Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị có gần 2,7 triệu khách hàng bị mất điện, đã khôi phục điện cho 1.937.091 khách hàng, hiện còn 774.559 khách hàng vẫn bị mất điện (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị).

Ngoài ra, viễn thông mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp hai (từ tỉnh đến xã) mất kết nối do mất điện; mạng công cộng có 1.103/8.879 trạm BTS mất liên lạc; thông tin liên lạc đáp ứng công tác của chính quyền địa phương cấp xã nhưng chất lượng không tốt như ngày thường; 63.608 cây xanh bị gãy đổ (tập trung ở Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị).

Tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ tại một số tỉnh là 8.780 tỷ đồng (Lào Cai 75 tỷ đồng, Sơn La 528 tỷ đồng, Nghệ An 1.627 tỷ đồng, Hà Tĩnh 6.000 tỷ đồng, Quảng Trị 550 tỷ đồng).

Các địa phương đang rà soát, tổng hợp thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.

Bão số 10 Bualoi Bão Bão số 10 Bão Bualoi Bão số 11

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    Đọc tiếp

