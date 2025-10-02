Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão Matmo, tối mai vào Biển Đông

  • Thứ năm, 2/10/2025 09:00 (GMT+7)
  • 19 phút trước

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão Matmo, dự báo tối mai 3/10 đi vào Biển Đông thành cơn bão số 11 trong năm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, sáng sớm 2/10, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, tên quốc tế là Matmo.

Bao so 11 bao Matmo anh 1

Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông mạnh lên thành bão Matmo. Nguồn: NCHMF.

Lúc 7h, tâm bão Matmo trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Matmo trên vùng ven biển phía Đông đảo Luzon (Philippines), di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km, khả năng mạnh thêm với cường độ cấp 9, giật cấp 11.

Khoảng tối 3/10, bão Matmo đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 11 trong năm hoạt động trên khu vực biển này.

Đến 7h ngày 4/1, bão số 11 Matmo trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa 550 km về phía Đông Đông Bắc, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/h, khả năng mạnh thêm với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 12.

Lúc 7h ngày 5/10, bão số 11 Matmo trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) 70 m về phía Đông Bắc, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h, có thể mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Dự báo từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão số 11 Matmo di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km.

Tác động của bão Matmo, từ chiều 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 4-6 m, biển động rất mạnh.

Trong khoảng ngày 4-5/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) nguy cơ chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

https://vtcnews.vn/ap-thap-nhiet-doi-manh-len-thanh-bao-matmo-toi-mai-vao-bien-dong-ar968776.html

Huệ Nguyễn/VTC News

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    • Áp thấp nhiệt đới

      Áp thấp nhiệt đới ("tropical depression") là tên gọi một hiện tượng thời tiết phức hợp diễn ra trên diện rộng trên biển hoặc đất liền khi có hiện tượng gió xoáy tập trung quanh một vùng áp thấp nhưng chưa đủ mạnh để gọi là bão nhiệt đới (khi áp thấp nhiệt đới đủ mạnh vì liên tục phát triển đủ năng lượng để thu hút gió và hơi nước mạnh lên sẽ hình thành bão nhiệt đới). Để một áp thấp hình thành phải có đủ các điều kiện thuận lợi của bề mặt khí quyển như khí áp, nhiệt độ, gió... Vì vậy, những vùng có khí hậu nóng của vùng nhiệt đới, trên đại dương hoặc trên biển nhiệt đới thường hay xuất hiện hiện tượng này.

      Bạn có biết: Trung bình hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển Việt Nam. Khi chưa hình thành bão, nếu tốc độ của gió còn dưới 63 km/giờ, thì gọi là áp thấp nhiệt đới.

      Đọc tiếp

