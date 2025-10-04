MTTQ Việt Nam sao kê 303 trang ủng hộ đồng bào thiệt hại do bão Bualoi

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đăng tải 303 trang sao kê tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10 Bualoi.

Ông Cao Xuân Thạo, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Công tác xã hội Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận ủng hộ từ Kiểm toán Nhà nước.

Tối 3/10, trên Fanpage chính thức, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố thống kê số tiền ủng hộ qua số tài khoản Vietcombank 8888881010 của Ban Vận động cứu trợ Trung ương trong ngày 2/10.

Theo đó, sao kê dài 303 trang, thống kê chi tiết ngày, số tiền cũng như nội dung 3.784 giao dịch của người dân.

Danh sách 303 trang thông tin sao kê, bạn đọc có thể theo dõi TẠI ĐÂY.

Trước đó, chiều 2/10, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 Bualoi gây ra.

Tại lễ phát động, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận hơn 673 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ và đăng ký ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Ban Vận động cứu trợ Trung ương cũng công bố danh sách 17 tỉnh, thành phố nhận hỗ trợ đợt 1 từ nguồn cứu trợ Trung ương khắc phục hậu quả cơn bão số 10 với tổng số tiền là 265 tỷ đồng .

Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đã ban hành Hướng dẫn số 16 về mức hỗ trợ một số nội dung chi từ nguồn đóng góp tự nguyện đối với đợt hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Theo đó, Hướng dẫn đề cập tới một số nội dung chi và mức hỗ trợ cụ thể như sau:

Hỗ trợ hộ gia đình có người chết, mất tích: mức hỗ trợ tối thiểu 25.000.000 đồng/người.

Hỗ trợ người bị thương nặng: mức hỗ trợ tối thiểu 5.000.000 đồng/người.

Hỗ trợ hộ gia đình có nhà ở bị đổ, sập, trôi hoàn toàn: mức hỗ trợ tối thiểu 50.000.000 đồng/hộ.

Hỗ trợ hộ gia đình có nhà bị hư hỏng nặng: mức hỗ trợ tối thiểu 25.000.000 đồng/hộ.

Hỗ trợ hộ gia đình phải di dời nhà khẩn cấp do nguy cơ sạt lở, lũ, lụt: mức hỗ trợ tối thiểu 30.000.000 đồng hộ.

Hỗ trợ tối đa 15 kg gạo/người/tháng và không quá 03 tháng cho đối tượng thiếu đói do ảnh hưởng của cơn bão.

Cảnh tan hoang sau đêm quần thảo của bão số 10 Từ đêm 28/9 đến sáng 29/9, bão số 10 gây mưa lớn, gió rít liên hồi suốt nhiều giờ khiến nhiều nhà dân tốc mái, cửa kính vỡ vụn, cây cối ngã đổ ở phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An).