Bão Matmo đi vào Biển Đông với sức gió cấp 10, còn mạnh thêm

Chiều 3/10, bão Matmo đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 11 trong năm nay.

Vị trí bão Matmo lúc 18h ngày 3/10. Ảnh: Windy.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hồi 17h ngày 3/10, vị trí tâm bão số 10 (Matmo) nằm trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102 km/giờ), giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/h.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhận định các điều kiện thời tiết hiện tại (nhiệt độ mặt biển khoảng 29 độ C và đứt gió nhỏ) khá thuận lợi cho bão phát triển. Do đó, bão Matmo có khả năng mạnh lên nhanh, di chuyển với tốc độ 25-30 km/h.

Đến 17h ngày mai, bão ở bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 430 km, tăng hai cấp lên 12, giật cấp 15, giữ hướng và tốc độ.

Đến 17h ngày 5/10, bão trên vùng biển phía đông của vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 240 km, sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 14, tốc độ 20-25 km/h. Bão sau đó đi vào Móng Cái (Quảng Ninh), đến 17h ngày 6/10 khi ở vùng núi phía Bắc thì suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão Matmo, lúc 17h15 ngày 3/10. Ảnh: NCHMF.

Ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 14. Sóng biển cao 4-6 m, biển động dữ dội.

Từ sáng 4/10, khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển vùng gần tâm bão cao 6-8 m. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ cao chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cơ quan khí tượng nhận định 2 kịch bản di chuyển của bão.

Kịch bản thứ nhất, với xác suất 70-75%, áp cao cận nhiệt đới suy yếu nhanh khiến bão lệch về phía Bắc, di chuyển nhiều trên đất liền. Khi vào khu vực Quảng Ninh, bão suy giảm 2-4 cấp. Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 9-10. Quảng Ninh - Hải Phòng có gió mạnh cấp 8-9. Bắc Bộ xuất hiện mưa to diện rộng, trọng tâm mưa lớn tập trung ở trung du và miền núi.

Kịch bản 2 cực đoan hơn, với xác suất 25-30%, áp cao cận nhiệt đới suy yếu ít, bão di chuyển chủ yếu trên biển nên ít suy yếu hơn. Khi vào Quảng Ninh, gió mạnh còn cấp 9-10, giật cấp 12-14. Phạm vi ảnh hưởng mở rộng từ Quảng Ninh đến Ninh Bình. Mưa lớn hơn, gió mạnh có thể ăn sâu vào đất liền.

Bão số 10 (Bualoi) gây hư hỏng nhiều nhà dân ở phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) ngày 29/9. Ảnh: Việt Linh.

Từ đêm 5/10 đến 7/10, các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ trên 300 mm. Khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ mưa lớn hơn, 150-250mm, có nơi vượt 400mm.

Từ ngày 6 đến 9/10, trên các lưu vực sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An dự báo xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ phổ biến ở mức báo động 2 - báo động 3, có nơi trên báo động 3.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân theo dõi sát diễn biến của bão số 11 để chủ động ứng phó, nhất là khu vực ven biển và vùng trung du, miền núi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Cảnh tan hoang sau đêm quần thảo của bão số 10 Từ đêm 28/9 đến sáng 29/9, bão số 10 gây mưa lớn, gió rít liên hồi suốt nhiều giờ khiến nhiều nhà dân tốc mái, cửa kính vỡ vụn, cây cối ngã đổ ở phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An).