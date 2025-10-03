Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Nguy cơ bão Matmo ảnh hưởng trực tiếp nhiều sân bay

  • Thứ sáu, 3/10/2025 17:25 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bão Matmo (bão số 11) được dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều sân bay trọng điểm, hoạt động bay. Trước tình hình này, VATM đã họp khẩn để triển khai phương án ứng phó.

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và Trung tâm Khí tượng hàng không, tâm bão Matmo đang ở khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 127,8 độ Kinh Đông, với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 và có khả năng mạnh thêm. Bão dự kiến ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực miền Bắc, miền Trung và các phân khu kiểm soát không lưu ACC Hà Nội, ACC TP.HCM, tác động đến nhiều cảng hàng không trọng điểm.

Lãnh đạo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương rà soát, cập nhật phương án ứng phó bão, phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm nhân lực, vật tư, trang thiết bị theo phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

san bay, bao so 11, hang khong anh 1

Bão Matmo (bão số 11) được dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều sân bay trọng điểm. Ảnh minh họa: CNQ.

"Duy trì công tác theo dõi, dự báo và cung cấp thông tin khí tượng liên tục, chính xác, phục vụ kịp thời cho công tác chỉ huy, điều hành bay. Các đơn vị kỹ thuật và không lưu tăng cường kiểm tra, giám sát hệ thống thiết bị, trực 24/24h, sẵn sàng xử lý tình huống dừng, tắt hoặc khôi phục hoạt động thiết bị để đảm bảo thông suốt, an toàn bay", lãnh đạo VATM chỉ đạo.

Trung tâm Quản lý luồng không lưu và các công ty quản lý bay khu vực có nhiệm vụ xây dựng kịch bản điều hành linh hoạt, chủ động đổi đường bay, chuyển hướng hạ cánh sang sân bay dự bị, giảm thiểu tối đa ùn tắc và bay chờ.

Ngoài ra, VATM sẽ phối hợp chặt chẽ với Cục hàng không Việt Nam và các cơ quan liên quan để kịp thời phát hành tin tức hàng không, thông báo phương án ứng phó đến các bên.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn VATM cũng yêu cầu duy trì chế độ báo cáo nhanh định kỳ vào 6h và 15h hàng ngày, đồng thời khẩn trương hoàn thiện phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão Bualoi (bão số 10), Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định đóng cửa 4 sân bay như Đồng Hới, Thọ Xuân, Phú Bài và Đà Nẵng trong khung giờ cụ thể ngày 28/9 và 29/9.

Theo thống kê của nhà chức trách hàng không, trong 4 ngày, từ 26-29/9, bão Bualoi (bão số 10) đã khiến hơn 450 chuyến bay tại nhiều sân bay miền Trung và miền Bắc phải chuyển hướng, hủy, hoãn hoặc bay chờ.

Bảo hiểm phải đền bù gần 40 tỷ đồng thiệt hại xe cơ giới do bão Bualoi

Đến nay, các doanh nghiệp bảo hiểm ước tính phải đền bù gần 360 tỷ đồng thiệt hại về người và tài sản do bão Bualoi, trong đó bảo hiểm xe cơ giới khoảng 38 tỷ đồng.

25:1520 hôm qua

Nhà ga bị tốc mái, nhiều sân bay hư hại nặng vì bão Bualoi

Bão Bualoi gây thiệt hại nghiêm trọng cho hạ tầng hàng không, làm tốc mái nhà ga, làm hư hỏng nhiều công trình tại các sân bay miền Trung, khiến hoạt động khai thác bị gián đoạn.

45:2682 hôm qua

Doanh nghiệp bảo hiểm hé lộ thiệt hại nặng nề sau bão Bualoi

Một số doanh nghiệp bảo hiểm cho biết ngay sau bão Bualoi, hàng loạt khách đã liên hệ thông báo tổn thất, ước tính chi phí lên tới hàng chục tỷ đồng.

45:2705 hôm qua

https://tienphong.vn/nguy-co-bao-matmo-anh-huong-truc-tiep-nhieu-san-bay-post1783532.tpo

Theo Lộc Liên/Tiền Phong

sân bay báo số 11 hàng không ACV bão Matmo VATM hoạt động

  • Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

    Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

    Chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn, ACV hiện quản lý, khai thác hệ thống 22 Cảng hàng không trong cả nước, bao gồm 9 Cảng hàng không quốc tế và 13 Cảng hàng không nội địa.

    • Thành lập: 1975
    • Trực thuộc: Nhà nước
    • Mã cổ phiếu: ACV

    Website

Đọc tiếp

Mua ban vang mieng sap bi danh thue hinh anh

Mua bán vàng miếng sắp bị đánh thuế

33 phút trước 18:35 3/10/2025

0

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết đã trình Quốc hội đề xuất áp thuế thu nhập cá nhân với hoạt động mua bán vàng miếng, mà không áp dụng với vàng trang sức.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý