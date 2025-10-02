Bảo hiểm phải đền bù gần 40 tỷ đồng thiệt hại xe cơ giới do bão Bualoi

Đến nay, các doanh nghiệp bảo hiểm ước tính phải đền bù gần 360 tỷ đồng thiệt hại về người và tài sản do bão Bualoi, trong đó bảo hiểm xe cơ giới khoảng 38 tỷ đồng.

Xe ôtô chết máy trong nước tại phố Đường Thành, Hà Nội vào ngày 30/9. Ảnh: Quỳnh Trang.

Trên cơ sở báo cáo của 32 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và 19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, tính đến ngày 2/10, cơn bão số 10 (bão Bualoi) đã gây ra 6 vụ thiệt hại về người, với số tiền bảo hiểm ước tính là 700 triệu đồng, cùng với đó là 2.282 vụ thiệt hại về tài sản với mức bồi thường ước tính gần 357 tỷ đồng .

Cụ thể, trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, đến nay, các doanh nghiệp đã tiếp 1 vụ liên quan Bảo hiểm sức khỏe, tương đương với số tiền bảo hiểm 200 triệu đồng; 591 vụ Bảo hiểm Tài sản kỹ thuật, thiệt hại ước tính gần 316 tỷ đồng ; 1.680 vụ Bảo hiểm xe cơ giới, thiệt hại ước tính trên 38 tỷ đồng ; và 10 vụ thiệt hại liên quan các nghiệp vụ khác bao gồm bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm nông nghiệp với số bồi thường ước tính 2,55 tỷ đồng .

Trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, đến nay đã ghi nhận 5 vụ tử vong và thương tật thuộc phạm vi bảo hiểm với số tiền chi trả ước tính là 480 triệu đồng.

Các doanh nghiệp bảo hiểm cho biết hiện tại, số tiền thiệt hại chủ yếu thuộc nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật và bảo hiểm xe cơ giới. Các doanh nghiệp vẫn đang tiếp tục ghi nhận thông báo tổn thất.

Dù việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp bảo hiểm đã ngay lập tức cử cán bộ xuống để đẩy nhanh quá trình giám định, xác định thiệt hại, đánh giá tổn thất, tạm ứng, bồi thường... đảm bảo việc bồi thường được nhanh chóng, đầy đủ, đúng quy định; kịp thời hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do bão sớm ổn định cuộc sống, sản xuất kinh doanh.

Trước đó, tính đến chiều 1/10, Tập đoàn Bảo hiểm DBV, doanh nghiệp dẫn đầu thị trường bảo hiểm xe cơ giới, cho biết đã ghi nhận 226 vụ tổn thất, trong đó hơn 200 vụ liên quan đến xe cơ giới, do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (bão Bualoi) vừa qua.

Nguyên nhân chủ yếu là ngập nước và thủy kích (chiếm 73%), còn lại 27% do vật thể rơi vào xe. Hãng bảo hiểm này ước tính, thiệt hại từ bão số 10 khiến đơn vị phải chi trả số tiền bồi thường cho xe cơ giới dự kiến khoảng 8 tỷ đồng , mức bồi thường cao nhất lên tới 2 tỷ đồng /xe.

Hiện DBV vẫn đang xử lý 10 trường hợp xe ngập sâu, chưa thể di chuyển, điển hình là các trường hợp ở tầng hầm một số chung cư. DBV cho biết đang phối hợp với ban quản lý tòa nhà huy động máy bơm công suất lớn để đưa xe ra ngoài.

Tại Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI), bước đầu đã ghi nhận 156 vụ tổn thất, trong đó có 21 vụ liên quan tài sản và 135 vụ về xe cơ giới, với tổng giá trị bồi thường ước tính 4,3 tỷ đồng . Các thiệt hại chủ yếu do cây đổ, ngập nước và vật thể rơi trúng xe, tập trung tại Hà Nội và khu vực Bắc Trung Bộ.

Trong khi đó, Bảo hiểm BSH báo cáo ghi nhận 407 vụ tổn thất (23 vụ tài sản, 384 vụ xe cơ giới) với giá trị bồi thường dự kiến khoảng 14 tỷ đồng . Chỉ từ ngày 29/9 đến sáng 1/10, đơn vị này tiếp nhận hơn 3.000 cuộc gọi tới đường dây nóng, chủ yếu liên quan đến tổn thất xe cơ giới, tài sản và nhà cửa bị ngập. Nhiều khách hàng cũng yêu cầu hướng dẫn khẩn cấp về cứu hộ ôtô hoặc thủ tục khai báo khi giấy tờ bị ướt, hỏng.

Các doanh nghiệp bảo hiểm chỉ ra trong những nguyên nhân khiến chi phí bồi thường tăng mạnh là tình trạng thủy kích, động cơ xe hỏng nặng do nước tràn vào, song không phải khách hàng nào cũng mua điều khoản bổ sung cho loại hình bảo hiểm này.

Theo đại diện của hãng Bảo hiểm DBV, những thiệt hại nghiêm trọng nhất thường đến từ thủy kích hoặc ngập sâu kéo dài. Với khách hàng không mua bảo hiểm thủy kích, doanh nghiệp vẫn chi trả các chi phí cứu hộ, kéo xe, vệ sinh nội thất, hệ thống điện - điện tử, thân vỏ… song động cơ hỏng do nước lọt vào chỉ được bồi thường nếu có điều khoản bổ sung.

DBV cũng nhấn mạnh việc xác định toàn bộ hư hỏng do ngập nước khá phức tạp, cần nhiều lần kiểm tra và thử nghiệm.