Tình hình giao thông đường sắt sau bão số 10

Do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi) gây sạt lở nên một số tàu phải chạy chậm vận tốc 5 km/h và dừng đỗ tại một số ga để khắc phục sự cố.

Đường sắt Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo cập nhật mới từ ngành đường sắt, tại Km250+225-Km250+315, mưa to do ảnh hưởng của bão số 10 đã gây sạt nền đường nhiều vị trí bên phải lý trình, cách má ray ngoài cùng 25-30 cm, chiều sâu 2,5-3 m. Sau khi dẫn một số đoàn tàu chạy qua, khu vực tiếp tục bị sạt lở vào sâu phía đường sắt.

Tại Km466+610, hầm số 5 khu gian Lạc Sơn - Lệ Sơn ghi nhận tình trạng đá rơi từ trên núi cao xuống đường sắt tại cầu ray số 50 làm vỡ một thanh tà vẹt và làm biến dạng một thanh ray dài 12,5 m phía phải lý trình.

Tại Km725+210, hầm số 6 ghi nhận tường hầm bằng đá xây tại khoang 18 (bên trái lý trình) bị bung một mảng lớn, đá và vữa rơi xuống, nguy cơ sụt lở lan rộng, không đảm bảo an toàn chạy tàu. Đơn vị đã phong tỏa khu gian để tổ chức sửa chữa. Ngoài ra, nhiều khoang có nước thấm, chảy mạnh trên tường và vòm hầm.

Tại Km728+845-Km728+860 (bên trái lý trình) đường sạt lở từ chân nền đá ra 40 cm dài 5 m, rộng 2 m.

Theo cơ quan quản lý, mưa lớn kéo dài, kèm dông sét, đã gây hỏng hóc các thiết bị tại nhiều vị trí; nhiều cột thông tin tín hiệu bị gẫy, đổ; mất điện tại nhiều nơi, các đơn vị đã sử dụng phương án dùng ắc quy dự phòng để thay thế cho các đường ngang cảnh báo tự động mất điện kéo dài, chạy máy phát điện để phục vụ chạy tàu tại một số ga.

Do sự cố sạt lở tại Km250+180-Km250+325, tại khu gian Hoàng Mai - Cầu Giát một số tàu phải chạy chậm vận tốc 5 km/h và dừng đỗ tại một số ga để khắc phục sự cố sạt, lở nêu trên.

Cụ thể, tàu HH8 đỗ ga Cầu Giát (160 phút); tàu HH5 đỗ ga Hoàng Mai (150 phút); tàu HH171 đỗ ga Khoa Trường (200 phút), đỗ ga Hoàng Mai (130 phút); tàu HSY1 đỗ ga Văn Trai (159 phút), đỗ ga Khoa Trường (175 phút); tàu HH16 đỗ ga Cầu Giát (17 phút), tàu AH2 đỗ ga Cầu Giát (93 phút); tàu HH42 đỗ ga Yên Lý (103 phút); tàu HH182 đỗ ga Mỹ Lý (124 phút); tàu HH6 đỗ ga Quán Hành (180 phút); và tàu H2302 đỗ ga Chợ Sy (897 phút).

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức kiểm tra trạng thái kết cấu hạ tầng đường sắt, đánh giá mức độ thiệt hại để kịp thời xây dựng phương án cứu chữa, giải phóng các chướng ngại ảnh hưởng đến chạy tàu.

Cùng với đó là tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị phục vụ công tác cứu chữa, đảm bảo thông đường trong thời gian nhanh nhất; tiếp tục thực hiện tuần tra, chốt gác các công trình, vị trí xung yếu, khu vực trọng điểm như: cầu, hầm, đường yếu, dễ bị ngập nước, các công trình thông tin tín hiệu đường sắt, đảm bảo an toàn chạy tàu.

Hiện, công tác điều hành chạy tàu đã được ổn định, hoạt động bình thường.