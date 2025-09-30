Cập nhật mới nhất tại các sân bay miền Trung sau bão Bualoi

Bão số 10 đổ bộ vào khu vực miền Trung đã gây thiệt hại đến hạ tầng tại một số cảng hàng không, sân bay. Các đơn vị đang nỗ lực triển khai công tác khắc phục hậu quả sau bão.

4 sân bay miền Trung đã mở cửa trở lại sau bão Bualoi. Ảnh: CAAV.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, bão số 10 (Bualoi) đã gây ra một số thiệt hại tại một số cảng hàng không và hệ thống hạ tầng đường sắt tại khu vực miền Trung.

Cụ thể, tại Cảng hàng không Đồng Hới (Quảng Trị), khoảng 200 m hàng rào tôn bao quanh dự án Nhà ga T2 bị đổ. Chiều 29/9, điện lưới điện lực đang ngắt, cảng đang nổ máy phát cấp điện phục vụ hoạt động bay.

Cảng hàng không Vinh (Nghệ An) có 15 cây xanh bị đổ, gãy, bật gốc; 2 cây lớn tại khu vực nhà điều hành đã bật gốc và làm đổ sập khoảng 20 m hàng rào bảo vệ.

Khu nhà làm việc bị tốc mái hoàn toàn trên diện tích khoảng 330 m2, gây hỏng 3 máy tính và một số tài liệu. Khu nhà dịch vụ bị tốc mái trước, mái sau bị tốc một phần trên diện tích khoảng 350 m2. Mái tôn trạm nguồn bị đổ sập, diện tích khoảng 70 m2; 3 cột điện bị gãy.

Nhà kho để dụng cụ phòng chống thiên tai bị tốc mái hoàn toàn, kho để thiết bị phòng cháy chữa cháy bị bay một phần mái, khoảng 20 m2. Nhà ga hàng hóa bị bung khoảng 10m viền mái tôn phía sau. Nhà để xe máy bị bung phần mái, diện tích khoảng 10 m2.

Nhà ga quốc tế bị bung trần tại một số khu vực và tốc 2 tấm tôn tại mái sau. Nhà ga quốc nội bị bung trần tại khu vực sảnh VIP và bung khoảng 15 tấm mái sau.

Ngoài ra, cổng vào nhà ga bị bay hộp bảng tên, trạm thu phí bị hư hỏng, bung bật toàn bộ tấm trần. Đài K2 bị tốc mái, diện tích khoảng 50 m2, dàn tôn diện tích khoảng 100 m2, đài K1 bị sập khoảng 30 m hàng rào bảo vệ. Một số hàng rào tạm của các công trình thi công bị đổ sập, nhà lán tạm bị tốc mái.

Tại Cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hóa), mạch đèn tiếp cận A2 đầu đường cất/hạ cánh 31 hoạt động không ổn định, đang được kiểm tra khắc phục. Mái nhà ga có một số tấm ốp bị bong bật. Do điều kiện thời tiết, hàng rào đầu đường cất/hạ cánh 31 bị ngập sâu, chưa xác định được thiệt hại.

Cục Hàng không Việt Nam đã có quyết định mở cửa trở lại sân bay Đà Nẵng từ 10h ngày 28/9; sân bay Phú Bài (TP Huế) từ 17h ngày 28/9; sân bay Đồng Hới từ 3h ngày 29/9 và sân bay Thọ Xuân từ 7h ngày 29/9.