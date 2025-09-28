Diễn biến tiếp theo tại sân bay Long Thành sau chuyến bay hiệu chuẩn

Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH) chia sẻ đợt bay hiệu chuẩn lần này là điều kiện cần thiết để sân bay Long Thành đón chuyến bay kỹ thuật cuối năm nay.

Beechcraft KingAir 300 series bay hiệu chuẩn ở sân bay Long Thành. Ảnh: ACV.

Sáng 26/9, tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, những chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên đã được thực hiện, mở ra giai đoạn then chốt trong tiến trình chuẩn bị cho ngày "siêu" cảng hàng không lớn nhất cả nước chính thức đi vào khai thác thương mại.

Vì sao bay hiệu chuẩn là bước tiến quan trọng của sân bay Long Thành? Hoàn tất bay hiệu chuẩn sẽ mở đường để Long Thành đón chuyến bay kỹ thuật cuối năm nay, tiến tới khai thác thương mại ngay đầu năm sau.

Bay hiệu chuẩn là gì?

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Hoàng Giang, Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH) cho biết bay hiệu chuẩn là hoạt động mang tính chất đo lường, thử nghiệm và đánh giá toàn diện.

Đây là bước bắt buộc để xác định tất cả hệ thống trang thiết bị hàng không - từ dẫn đường, giám sát, chiếu sáng cho đến các phương thức bay - đạt tiêu chuẩn quốc tế về an toàn, đủ điều kiện đưa vào vận hành.

Máy bay tiếp cận đường băng số 1, phía sau là nhà ga hành khách đang được thi công cấp tập. Ảnh: Quỳnh Danh.

"Đối với một sân bay mới hay bất kỳ hệ thống kỹ thuật hàng không nào, nếu chưa được bay hiệu chuẩn nghiệm thu và thực hiện bay hiệu chuẩn định kỳ thì sẽ không được cấp phép khai thác", ông Giang cho biết.

Thông thường, sau chuyến bay hiệu chuẩn nghiệm thu ban đầu, các hệ thống sẽ tiếp tục được đánh giá định kỳ theo chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, tùy loại thiết bị.

Để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này, Cục Hàng không Việt Nam giao ATTECH, đơn vị thành viên của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), trực tiếp tổ chức.

Ngoài đội ngũ chuyên gia trong nước, ATTECH còn phối hợp với các chuyên gia từ Học viện Dẫn đường hàng không (Cộng hòa Séc).

"Tấm vé thông hành" cho một sân bay mới

Nếu với các sân bay hiện hữu, bay hiệu chuẩn thường chỉ mang tính định kỳ, thì với Long Thành, công tác này có ý nghĩa đặc biệt.

Đây là lần kiểm chứng toàn diện đầu tiên cho một hạ tầng hàng không được xây dựng mới hoàn toàn, với quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam.

Kết quả bay hiệu chuẩn sẽ quyết định việc Long Thành có đủ điều kiện để đón chuyến bay kỹ thuật vào tháng 12 hay không, trước khi chính thức được cấp phép khai thác thương mại.

Nó cũng là cột mốc thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc xây dựng một sân bay cửa ngõ đạt chuẩn quốc tế, không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại trong nước mà còn cạnh tranh trực tiếp với các trung tâm trung chuyển hàng không lớn trong khu vực.

Ông Giang cho biết ATTECH đã bắt đầu công tác chuẩn bị từ năm 2024, không chờ đến sát ngày bay hiệu chuẩn mới triển khai.

Các chuyên gia từ ATTECH đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho công tác bay hiệu chuẩn. Ảnh: Quang Thông.

"Chúng tôi đã lên lịch, bố trí phương án linh hoạt để kịp tiến độ với mục tiêu là hoàn tất bay hiệu chuẩn đúng kế hoạch. Điều này nhằm bảo đảm đến ngày 19/12 có thể thực hiện chuyến bay kỹ thuật đầu tiên và chính thức công bố với quốc tế về việc đưa sân bay vào khai thác", vị lãnh đạo chia sẻ.

Đợt bay hiệu chuẩn lần này kéo dài gần một tháng, từ 26/9 đến 24/10. Nội dung gồm bay hiệu chuẩn cơ bản cho 2 hệ thống hỗ trợ hạ cánh chính xác ILS/DME, 1 hệ thống dẫn đường VOR/DME, 1 hệ thống đèn hiệu sân bay, các hệ thống giám sát Radar, ADS-B, cùng các phương thức bay liên quan.

Trước đó, vào đầu tháng 8, ATTECH đã tiến hành các chuyến bay đánh giá phương thức PBN. Đây là bước khởi động quan trọng để toàn bộ bài bay kiểm tra sau đó có cơ sở triển khai.

Theo đại diện ATTECH, chỉ riêng sáng 26/9, đơn vị này đã hoàn thành 20 bài bay kỹ thuật đầu tiên.

Kết quả của toàn bộ đợt bay sẽ được tổng hợp trong báo cáo cuối cùng gửi Cục Hàng không Việt Nam. Báo cáo này sẽ là căn cứ để cơ quan quản lý cấp phép và hoàn thiện các điều kiện cần thiết, trước khi Long Thành chính thức đón khách.