Đồng Nai xây đường gần 2.700 tỷ đón đầu sân bay Long Thành

Tuyến đường liên cảng gần 2.700 tỷ đồng này sẽ là mắt xích quan trọng trong chuỗi vận tải hàng không - cảng biển - đường bộ, đưa kinh tế Đồng Nai bứt phá.

Sân bay quốc tế Long Thành đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng, dự kiến vận hành thương mại từ đầu năm sau. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo Báo Đồng Nai, ngày 27/9, Ban Quản lý dự án khu vực 6 đã khởi công dự án xây dựng đường liên cảng (giai đoạn 1) trên địa bàn xã Đại Phước, với tổng mức đầu tư gần 2.700 tỷ đồng . Đây là một trong 8 công trình, dự án được khởi công chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo quy hoạch, đường liên cảng có chiều dài hơn 15 km, điểm đầu nối với đường ranh Khu công nghiệp Ông Kèo và điểm cuối nối đường vào cảng Việt Thuận Thành.

Trong giai đoạn 1, dự án triển khai xây dựng đoạn tuyến dài hơn 8,8 km, được chia làm 2 đoạn. Đoạn 1 dài 6,9 km, quy mô 8 làn xe; đoạn 2 dài 1,9 km, quy mô 4 làn xe. Ngoài ra, dự án còn đầu tư xây dựng 5 cầu trên tuyến.

Nhà thầu đặt mục tiêu hoàn thành giai đoạn 1 vào tháng 3/2028, sớm hơn 6 tháng so với hợp đồng.

Tại buổi khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết khi giai đoạn 1 của dự án đường liên cảng hoàn thành, tuyến đường này sẽ trở thành trục kết nối giao thông đường bộ giữa các khu cảng biển, đồng thời mở rộng cơ hội đầu tư và khai thác hạ tầng cảng tại xã Đại Phước.

Đặc biệt, dự án được kỳ vọng đón đầu lợi thế từ sân bay quốc tế Long Thành dự kiến vận hành thương mại vào đầu năm 2026. Tuyến đường liên cảng sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi vận tải hàng không - cảng biển - đường bộ, góp phần đưa kinh tế Đồng Nai bứt phá, khẳng định vị thế trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Để dự án về đích đúng tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đề nghị Ban Quản lý dự án khu vực 6 chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nhân lực và thiết bị, tổ chức thi công an toàn, hiệu quả, bảo đảm chất lượng. Ông cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý, giám sát và nghiệm thu.

Song song, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được giao chỉ đạo chi nhánh Nhơn Trạch cùng UBND xã Đại Phước tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng. Các sở, ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu.