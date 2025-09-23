Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chỉ đạo mới nhất của Chính phủ về tiến độ dự án sân bay Long Thành

  • Thứ ba, 23/9/2025 14:14 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ ngành, địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc cung cấp vật liệu xây dựng sân bay Long Thành. Ảnh: Quỳnh Danh.

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Cụ thể, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp tục phối hợp với các Bộ, UBND tỉnh Đồng Nai, chủ đầu tư các dự án thành phần thường xuyên kiểm tra, rà soát, cập nhật tiến độ thi công các hạng mục công trình, gói thầu, kịp thời báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ.

Đồng thời, các cơ quan quản lý phải tiếp tục chỉ đạo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) yêu cầu nhà thầu thi công các gói thầu thuộc dự án thành phần 2 bổ sung nhân lực, máy móc thiết bị, tăng mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ triển khai, bảo đảm các mốc tiến độ như đã cam kết.

Tiếp tục chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA) tập trung hoàn thiện các công việc để phục vụ bay hiệu chuẩn và bay kỹ thuật vào ngày 19/12.

Phó thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc tập trung xử lý các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ cấp vật liệu đá về công trường từ các mỏ đang khai thác; kịp thời giải quyết các vướng mắc về thủ tục đối với các mỏ đá đã được phân khai (nhưng chưa thể khai thác) bảo đảm đủ nguồn vật liệu cho dự án thành phần 3, hoàn thành trong tháng 9.

UBND tỉnh Đồng Nai phải hoàn thành, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho dự án và hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư xây dựng tuyến ống dẫn nhiên liệu trong tháng 9.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu ACV thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát tiến độ thi công, điều chỉnh, cập nhật tiến độ theo tuần đối với từng hạng mục, gói thầu thuộc dự án thành phần 3; kịp thời tổ chức xử lý các khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thi công; chỉ đạo các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, chủ động tập kết nguồn vật tư, vật liệu, nguồn lực về tài chính… tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, thi công cả ngày nghỉ, ngày lễ để hoàn thành theo tiến độ đã cam kết, đặc biệt là các gói thầu có khối lượng còn lại lớn, có nguy cơ chậm tiến độ.

Tập trung ưu tiên tổ chức thi công hoàn thành các hạng mục cầu cạn kết nối với nhà ga; các tuyến kỹ thuật đang bị chậm tiến độ so với kế hoạch, nhất là các tuyến phải hoàn thành trước để lắp đặt các thiết bị, hệ thống cấp, thoát nước, điện, đường dây tín hiệu... phục vụ việc vận hành thử nghiệm hoàn thành công trình.

ACV tiếp tục chủ động phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc cung cấp vật liệu, chủ động tìm kiếm thêm nguồn vật liệu khác cho dự án, bảo đảm tiến độ hoàn thành dự án như đã cam kết; thường xuyên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức khai thác của các nhà thầu tại các mỏ đá được áp dụng cơ chế đặc thù bảo đảm phù hợp với tiến độ thi công, tuân thủ quy định pháp luật.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Cục Hàng không và các cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng bảo đảm việc hoàn thành các hạng mục phục vụ công tác tổ chức bay hiệu chuẩn, bay kỹ thuật theo kế hoạch; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh đầu tư 4 kho hàng hóa trong tháng 9.

Diệu Thanh

  • Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

    Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

    Chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn, ACV hiện quản lý, khai thác hệ thống 22 Cảng hàng không trong cả nước, bao gồm 9 Cảng hàng không quốc tế và 13 Cảng hàng không nội địa.

    • Thành lập: 1975
    • Trực thuộc: Nhà nước
    • Mã cổ phiếu: ACV

    Website

  • Sân bay Long Thành

    Sân bay Long Thành

    Sân bay Long Thành có vị trí nằm nằm trên 6 xã Long An, Bình Sơn, Cẩm Đường, Suối Trầu, Bàu Cạn, Long Phước huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cách TP. HCM 40 km về hướng Đông. Với công suất lên đến 100 triệu hành khách/năm và diện tích 5.500 ha, sân bay Long Thành là 1 sân bay cấp 4F (tiêu chuẩn ICAO) với đường cất hạ cánh trên 1.800 m; độ dài sải cánh máy bay dưới 80 m.

    • Năm xây dựng: 2019
    • Diện tích: 5.500 ha
    • Tổng kinh phí: 16 tỷ USD

