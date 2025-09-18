Rõ kế hoạch bay hiệu chuẩn ở sân bay Long Thành

Theo kế hoạch đã được phê duyệt, thời gian thực hiện bay kiểm tra, hiệu chuẩn và kiểm tra phương thức bay tại sân bay Long Thành dự kiến diễn ra từ ngày 26/9 đến 24/10.

Việc bay hiệu chuẩn ở sân bay Long Thành đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng của nhiều đơn vị. Ảnh: Quỳnh Danh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Cục Hàng không Việt Nam đã phối hợp cùng Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH) và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) triển khai công tác bay kiểm tra, hiệu chuẩn và đánh giá phương thức bay tại sân bay Long Thành.

Đây là bước kiểm tra bắt buộc và quan trọng trong lộ trình đưa sân bay hiện đại bậc nhất Việt Nam này vào khai thác.

Theo VATM, việc bay kiểm tra, hiệu chuẩn nhằm kiểm tra, đánh giá, đảm bảo tính chính xác, tính toàn vẹn của các hệ thống trang thiết bị bảo đảm hoạt động bay theo các tiêu chuẩn do Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) quy định và đánh giá sự phù hợp của các phương thức bay mới.

Kế hoạch bay đã được Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu, cấp phép tại văn bản số 11452/TC-QC ngày 28/8.

Tàu bay được sử dụng cho công tác bay kiểm tra, hiệu chuẩn là loại tàu bay chuyên dụng Beechcraft KingAir 300 series. Đây là dòng máy bay được sử dụng phổ biến trong các hoạt động bay hiệu chuẩn nhờ tính ổn định và khả năng cơ động rất cao, đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật khắt khe của công việc này.

Công tác tổ chức, thực hiện bay kiểm tra, hiệu chuẩn và đánh giá phương thức bay do Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH) - Công ty con của Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam thực hiện.

Thành viên tham gia bay hiệu chuẩn bao gồm các chuyên gia giàu kinh nghiệm của ATTECH cùng với các chuyên gia từ Học viện dẫn đường hàng không - Cộng hòa Séc theo phép bay số 3792/TC-QC.

Trong đợt bay hiệu chuẩn lần này tại sân bay Long Thành, ATTECH sẽ thực hiện bay hiệu chuẩn cơ bản 2 hệ thống hỗ trợ hạ cánh chính xác ILS/DME, 1 hệ thống dẫn đường VOR/DME, 1 hệ thống đèn hiệu sân bay, các hệ thống giám sát Radar và ADS-B và các phương thức bay có liên quan đến các hệ thống thiết bị trên.

Để đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng, an toàn và hiệu quả trong quá trình thực hiện bay hiệu chuẩn, công tác phối hợp hiệp đồng trước khi bay giữa các đơn vị liên quan đã được tổ chức vào ngày 16/9.

Cuộc họp có sự tham gia của các đơn vị thuộc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (Công ty Quản lý bay miền Nam, Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay, Trung tâm Quản lý Luồng không lưu, Trung tâm Thông báo tin tức hàng không, Trung tâm Khí tượng hàng không…) và Ban Quản lý dự án Long Thành - ACV, Sư đoàn không quân 370 nhằm thống nhất phương án, quy trình và đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa tất cả các bên trong suốt quá trình thực hiện.