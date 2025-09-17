Chính thức đề xuất hướng tuyến metro TP.HCM nối sân bay Long Thành

Liên danh nhà đầu tư CTCP Đầu tư hạ tầng DonaCoop và Tập đoàn VinaCapital đã chính thức trình tỉnh Đồng Nai về phương án đề xuất hướng tuyến metro TP.HCM - sân bay Long Thành.

Liên danh nhà đầu tư chính thức đề xuất hướng tuyến metro TP.HCM - sân bay Long Thành. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo Báo Đồng Nai, đại diện đơn vị tư vấn Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam (Tedi South) cho biết dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên về phường Trấn Biên, sân bay Long Thành đang cân nhắc chọn phương án đầu tư cho đoạn từ trung tâm hành chính mới đến sân bay Long Thành dài 27 km.

Trong đó, đối với đoạn qua khu vực đất quốc phòng của Lữ đoàn 972 (Cục Xe máy - vận tải, Tổng cục Hậu cần - kỹ thuật, phường Long Hưng, Đồng Nai), đơn vị tư vấn đưa ra 2 phương án hướng tuyến.

Phương án 1, đi cắt ngang qua khu đất quân sự, dài khoảng 2 km và phù hợp với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Biên Hòa đến năm 2045 đang được trình thẩm định.

Phương án 2, đi vòng qua khu đất này có chiều dài tuyến hơn 4 km.

Đối với đoạn cuối tuyến, do sân bay Long Thành không có quỹ đất bố trí thêm hành lang tuyến nên để kết nối vào sân bay, tuyến dự kiến kết nối vào đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. Theo đó, đơn vị tư vấn đưa ra 3 phương án đề xuất.

Phương án 1, tuyến đi qua nút giao đường 319, rẽ trái và đi song song về bên trái đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam. Sau khi vượt qua Quốc lộ 51, tuyến kết nối với ga S17 của đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành (dài 7,7 km).

Phương án 2, tuyến sau khi đi qua nút giao đường 319, rẽ trái và đi song song về bên trái đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam. Sau đó rẽ phải, vượt qua đường sắt tốc độ cao, đường tỉnh 769, đi dọc theo kênh Bà Ký và kết nối vào ga S16 của tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành (chiều dài 8,7 km).

Phương án 3, tuyến qua nút giao đường 319, đi thẳng vượt đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam, đi theo trục đường 319, đường Trần Phú, sau đó kết nối vào ga S14 của tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành (dài 11,6 km).

Trong các phương án đề xuất đối với 2 đoạn của đoạn tuyến trung tâm hành chính mới tỉnh Đồng Nai đến sân bay Long Thành, đại diện Tedi South đưa ra các phương án kiến nghị lựa chọn.

Đối với đoạn qua khu vực đất quốc phòng, đơn vị tư vấn kiến nghị chọn phương án đi cắt ngang qua khu đất để giảm hơn 2 km chiều dài so với phương án đi vòng.

“Do tuyến đi trên cao nên sẽ không gây chia cắt địa giới khu đất, hành lang chiếm dụng của dự án cũng chỉ khoảng 20 m”, đại diện đơn vị tư vấn phân tích.

Theo Phó giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai Dương Văn Hiếu, đơn vị cũng đồng thuận với phương án 1. Vì vậy, lãnh đạo Sở yêu cầu đối nhà đầu tư phối hợp với Sở hoàn thiện văn bản tham mưu UBND tỉnh làm việc với Bộ Quốc phòng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà giao Sở Xây dựng phối hợp với liên danh nhà đầu tư, đơn vị tư vấn nghiên cứu xử lý các vấn đề liên quan đến đất quốc phòng, quy hoạch nếu có. Đồng thời, UBND tỉnh cũng sẽ có văn bản đăng ký làm việc với Bộ Quốc phòng về hướng tuyến dự án.

Còn đối với đoạn cuối tuyến, phương án 2 được đơn vị tư vấn kiến nghị lựa chọn vì thuận tiện kết nối tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, chi phí đầu tư xây dựng thấp. Về chiều dài kết nối đến sân bay, phương án 2 ngắn hơn phương án 3 khoảng 2,9 km và chỉ dài hơn phương án 1 khoảng một km.

Trước đó, tại buổi làm việc với liên danh nhà đầu tư, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà yêu cầu liên danh nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng tỉnh xây dựng lại kế hoạch, rút ngắn thời gian thực hiện. Trong tháng 9, đơn vị phải trình hồ sơ dự án cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.