Những khoảnh khắc bay hiệu chuẩn sáng nay ở sân bay Long Thành

  Thứ sáu, 26/9/2025 11:19 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Tàu Beechcraft KingAir 300 series bay từ Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đến Long Thành (Đồng Nai) từ sáng sớm, sau đó liên tục thực hiện các cú bay thấp (low pass) sát đường băng.

Cận cảnh Beechcraft KingAir 300 series bay hiệu chuẩn ở Long Thành Việc bay kiểm tra, hiệu chuẩn lần này không chỉ là yêu cầu bắt buộc về kỹ thuật mà còn thể hiện quyết tâm đưa dự án sân bay Long Thành đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện khánh thành cuối năm.
Sáng 26/9, Cảng hàng không quốc tế Long Thành đón chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên làm nhiệm vụ kiểm tra đường băng và các thiết bị phục vụ không lưu.

Xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất từ lúc gần 6h, máy bay Beechcraft KingAir 300 bắt đầu tiếp cận đường băng sân bay Long Thành chỉ khoảng 10 phút sau đó.
Beechcraft KingAir 300 series thực hiện các cú bay thấp (low pass) sát đường băng số 1. Đợt này, các chuyên gia sẽ thực hiện bay hiệu chuẩn cơ bản 2 hệ thống hỗ trợ hạ cánh chính xác ILS/DME, 1 hệ thống dẫn đường VOR/DME, 1 hệ thống đèn hiệu sân bay, các hệ thống giám sát Radar và ADS-B và các phương thức bay có liên quan đến các hệ thống thiết bị trên.

Phía xa, có thể thấy công trình nhà ga khách hành đang dần được hoàn thiện.

Công tác bay kiểm tra, hiệu chuẩn và đánh giá phương thức bay tại sân bay Long Thành là bước kiểm tra bắt buộc và rất quan trọng trong lộ trình đưa "siêu" cảng hàng không này đi vào khai thác.
Máy bay hiệu chuẩn đi ngang qua đài không lưu, nơi được coi là "bộ não" của sân bay Long Thành. Tòa tháp này được thiết kế cao 123 m (cao nhất Việt Nam), có trang bị radar trên đỉnh tháp.

Sáng nay, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) bố trí kíp trực tại đỉnh tháp không lưu phục vụ cho chuyến bay hiệu chuẩn, với sự tham gia của các chuyên gia từ ATTECH - công ty con của VATM cùng các chuyên gia từ Học viện Dẫn đường hàng không (Cộng hòa Séc).
Các kiểm soát viên không lưu chuẩn bị thông số, thiết bị trước giờ bay hiệu chuẩn.

Theo kế hoạch, công tác bay hiệu chuẩn sẽ diễn ra khoảng 1 tháng, từ 26/9 đến 24/10.

Trong lúc công tác bay hiệu chuẩn đang được thực hiện, công nhân vẫn cấp tập thi công các hạng mục để hoàn thành mục tiêu được Thủ tướng đưa ra là khánh thành sân bay Long Thành vào ngày 19/12.

Quỳnh Danh - Quang Thông - Diệu Thanh

