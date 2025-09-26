Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sân bay Long Thành bay hiệu chuẩn sáng nay

  • Thứ sáu, 26/9/2025 07:24 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Chuyến bay hiệu chuẩn quan trọng cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc gần 6h sáng 26/9, tiếp cận đường băng ở sân bay Long Thành sau đó khoảng 10 phút.

Tàu Beechcraft KingAir 300 series thực hiện bay hiệu chuẩn tại sân bay Long Thành ngày 26/9. Ảnh: Quang Thông.

Gần 6h ngày 26/9, máy bay mang mã hiệu B350 - King Air 350ER đã cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó có mặt ở sân bay Long Thành để hiệu chuẩn.

Công tác bay kiểm tra, hiệu chuẩn và đánh giá phương thức bay tại sân bay Long Thành là bước kiểm tra bắt buộc và rất quan trọng trong lộ trình đưa "siêu" cảng hàng không này đi vào khai thác.

Cận cảnh Beechcraft KingAir 300 series bay hiệu chuẩn ở Long Thành Việc bay kiểm tra, hiệu chuẩn lần này không chỉ là yêu cầu bắt buộc về kỹ thuật mà còn thể hiện quyết tâm đưa dự án sân bay Long Thành đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện khánh thành cuối năm.

Đồng thời, kiểm tra, đánh giá, đảm bảo tính chính xác, tính toàn vẹn của các hệ thống trang thiết bị bảo đảm hoạt động bay theo các tiêu chuẩn do Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) quy định và đánh giá sự phù hợp của các phương thức bay mới.

Beechcraft KingAir 300 series là dòng máy bay được sử dụng phổ biến trong các hoạt động bay hiệu chuẩn nhờ tính ổn định và khả năng cơ động rất cao, đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật khắt khe của công việc này. Ảnh: Quỳnh Danh.
Beechcraft KingAir 300 series hạ cánh xuống đường băng số 1, phía xa là nhà ga khách hành đang dần được hoàn thiện. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trước đó vào khoảng 4h30 sáng, nhằm đảm bảo an toàn cho chuyến bay hiệu chuẩn, nhiều phương tiện chuyên dụng như xe kiểm tra đường băng và xe cứu hỏa đã được huy động đến khu vực đường băng.

Cùng thời điểm, tại đài kiểm soát không lưu - nơi được mệnh danh là "khối óc" của sân bay Long Thành, các kiểm soát viên không lưu chuẩn bị thông số, thiết bị trước giờ bay hiệu chuẩn.

Bên trong tháp không lưu được xem như "khối óc" của sân bay Long Thành. Ảnh: Quang Thông.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, công tác tổ chức, thực hiện bay kiểm tra, hiệu chuẩn và đánh giá phương thức bay tại Long Thành sẽ do Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH) - công ty con của Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) thực hiện.

Tham gia bay hiệu chuẩn có các chuyên gia của ATTECH cùng các chuyên gia từ Học viện Dẫn đường hàng không (Cộng hòa Séc).

Trong đợt bay hiệu chuẩn lần này, ATTECH sẽ thực hiện bay hiệu chuẩn cơ bản 2 hệ thống hỗ trợ hạ cánh chính xác ILS/DME, 1 hệ thống dẫn đường VOR/DME, 1 hệ thống đèn hiệu sân bay, các hệ thống giám sát Radar và ADS-B và các phương thức bay có liên quan đến các hệ thống thiết bị trên.

Việc triển khai bay kiểm tra, hiệu chuẩn lần này không chỉ là yêu cầu bắt buộc về kỹ thuật mà còn thể hiện quyết tâm của Chính phủ, Bộ Xây dựng, Cục Hàng không và các đơn vị liên quan trong ngành để đưa dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện khánh thành vào cuối năm nay.

Quỳnh Danh - Quang Thông - Diệu Thanh

hiệu chuẩn VATM cất hạ cánh Sân bay Long Thành Long Thành sân bay chuyến bay

