Hoãn hủy hàng loạt chuyến bay ngày 28-29/9 do bão Bualoi

  • Thứ bảy, 27/9/2025 20:51 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Việc 4 sân bay ngừng tiếp nhận tàu bay trong 2 ngày 28-29/4 đã khiến Vietjet và Vietnam Airlines phải hoãn, hủy nhiều chuyến bay đến Quảng Trị, Thanh Hóa, Huế, Đà Nẵng.

Nhiều chuyến bay đến Quảng Trị, Thanh Hóa, Huế, Đà Nẵng sẽ bị hoãn, hủy trong 2 ngày 28-29/9. Ảnh: CAAV.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết đã chủ động triển khai phương án điều chỉnh lịch bay nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và phi hành đoàn trước ảnh hưởng của cơn bão Bualoi (bão số 10).

Cụ thể, trong ngày 28/9, chuyến bay VN1597 hành trình Hà Nội - Đồng Hới và chuyến bay VN1404 hành trình TP.HCM - Đồng Hới được điều chỉnh thời gian cất cánh sớm, đều chuyển sang lúc 5h30 cùng ngày.

Chuyến bay VN1590 hành trình Đồng Hới - Hà Nội sẽ cất cánh lúc 7h10 cùng ngày. Chuyến bay VN1405 hành trình Đồng Hới - TP.HCM sẽ cất cánh lúc 7h45 cùng ngày.

Bên cạnh đó, trong cùng ngày 28/9, chuyến bay VN7270 hành trình TP.HCM - Thọ Xuân (Thanh Hóa) được điều chỉnh thời gian cất cánh sang 7h và chuyến bay VN7271 hành trình Thọ Xuân - TP.HCM được điều chỉnh thời gian cất cánh sang 9h25 cùng ngày.

Trong ngày 28/9, Vietnam Airlines sẽ hủy các chuyến bay đến và đi từ sân bay Phú Bài (Huế). Hãng cũng tạm dừng khai thác các chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế Đà Nẵng đến 12h ngày 28/9.

Trong thời gian này, một số chuyến bay nội địa và quốc tế khác có thể bị ảnh hưởng dây chuyền do tác động của bão.

Đại diện Vietjet cũng cho biết do ảnh hưởng của bão Bualoi, nhiều chuyến bay trong ngày 28/9 tạm ngừng khai thác do các sân bay Đồng Hới, Thọ Xuân, Phú Bài, Đà Nẵng tạm ngừng tiếp nhận tàu bay.

Cụ thể, vì sân bay Đồng Hới tạm ngừng tiếp nhận tàu bay từ 13h đến 22h ngày 28/9 nên hãng tạm ngừng 2 chuyến bay VJ260/VJ261 TP.HCM - Đồng Hới - TP.HCM.

Do sân bay Thọ Xuân tạm ngừng tiếp nhận tàu bay từ 22h ngày 28/9 đến đến 7h ngày 29/9 và sân bay Phú Bài (HUI) tạm ngừng tiếp nhận tàu bay từ 8h đến 14h ngày 28/9 nên hãng tạm ngừng 6 chuyến bay, gồm VJ1318/VJ1319/ VJ318/VJ319 chặng TP.HCM - Huế - TP.HCM và VJ563/VJ560 chặng Hà Nội - Huế - Hà Nội.

Cùng với đó, Vietjet tạm ngừng 10 chuyến bay đến Đà Nẵng gồm VJ547/VJ548/VJ1501/VJ1504/VJ545/VJ546 chặng Hà Nội - Đà Nẵng - Hà Nội và VJ1632/VJ1623/VJ1644/VJ1633 chặng TP.HCM - Đà Nẵng - TP.HCM.

Trong do ảnh hưởng của tình hình thời tiết, các hãng bay khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp. Việc chủ động cài dây an toàn, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, là biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam cho biết sẽ ngừng tiếp nhận tàu bay tại các cảng hàng không Đồng Hới, Thọ Xuân, Phú Bài và Đà Nẵng trong ngày 28-29/9. Các cảng hàng không này dự báo nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão Bualoi (bão số 10), riêng Phú Bài, Đà Nẵng dự kiến chịu gió giật sớm do hoàn lưu bão.

Theo đó, sân bay Đồng Hới (Quảng Trị) ngừng tiếp thu tàu bay từ 13h đến 22h ngày 28/9; sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) từ 22h ngày 28/9 đến 7h ngày 29/9; sân bay Phú Bài (TP Huế) từ 8h đến 14h ngày 28/9 và sân bay Đà Nẵng đóng cửa từ 6h đến 11h ngày 28/9.

Các cảng Nội Bài (Hà Nội), Vân Đồn (Quảng Ninh), Cát Bi (Hải Phòng) và Chu Lai (Đà Nẵng) cũng được khuyến cáo chủ động cập nhật thông tin, đề phòng khi bão có diễn biến bất thường.

Diệu Thanh

hoãn bay huỷ bay sân bay Đà Nẵng Thanh Hóa Quảng Trị Bão Vietjet Air bão bão Bualoi thời tiết

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    • VietJet Air

      VietJet Air

      Công ty cổ phần Hàng không VietJet là hãng hàng không tư nhân đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời là một trong số ít hãng hàng không hiếm hoi trên thế giới có lãi ngay từ năm thứ 2 hoạt động. Theo tuyến bố của hãng này, năm 2017, hãng chiếm 43% thị phần bay nội địa. Tuy nhiên, VietJet cũng dính nhiều lùm xùm liên quan tới các chiến lược marketing đặc biệt là việc cho tiếp viên mặc bikini hồi mới ra mắt.

      • Thành lập: 2007
      • Sáng lập: Nguyễn Thị Phương Thảo và cộng sự
      • Mã cổ phiếu: VJC

      Website

    • Đà Nẵng

      Đà Nẵng
      • Diện tích: 1.285km2
      • Dân số: 1,347 triệu (2016)
      • Phân chia hành chính: 6 quận, 2 huyện
      • Vùng: Nam Trung Bộ
      • Mã điện thoại: 236
      • Biển số xe: 43

    • Thanh Hóa

      Thanh Hóa
      • Diện tích: 11.130,2 km²
      • Dân số: 3.712.600 (2016)
      • Vùng: Bắc Trung Bộ
      • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 1 thị xã, 24 huyện
      • Mã điện thoại: 237
      • Biển số xe: 36

    • Quảng Trị

      Quảng Trị
      • Diện tích: 4.739,8 km²
      • Dân số: 612.500
      • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã và 8 huyện
      • Vùng: Bắc Trung Bộ
      • Mã điện thoại: 233
      • Biển số xe: 74

