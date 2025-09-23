6 sân bay dự kiến chịu ảnh hưởng của siêu bão Ragasa

Theo Cục hàng không, các sân bay nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của siêu bão Ragasa (bão số 9) gồm Nội Bài, Vân Đồn, Cát Bi, Thọ Xuân, Vinh, Đồng Hới.

6 sân bay ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ dự kiến bị ảnh hưởng bởi tác động của bão Ragasa. Ảnh: VATM.

Cục Hàng không Việt Nam vừa phát công điện gửi các đơn vị trong ngành có liên quan về việc tập trung chủ động ứng phó siêu bão Ragasa (bão số 9).

Theo đó, nhằm đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các cảng hàng không, sân bay, hạn chế tác động tiêu cực đến khai thác bay, Cục Hàng không yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tổ chức trực 24/24 giờ; thực hiện nghiêm các quy định, quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng.

Cơ quan quản lý hàng không yêu cầu ACV chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không, hệ thống thông tin liên lạc... để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có) nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình, đài trạm, đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay.

Triển khai phương án phòng chống mưa, bão, các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy trong cảng hàng không, sân bay, bảo vệ cho các công trình, phương tiện, thiết bị tại cảng hàng không, hạn chế thiệt hại do mưa, bão gây ra đến mức thấp nhất và nhanh chóng ổn định mọi hoạt động hàng không phục vụ các nhu cầu của hành khách.

Đối với các cảng hàng không đang triển khai thi công xây dựng công trình gồm Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Vinh, và Đồng Hới, Cục Hàng không đề nghị chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu thi công triển khai ngay công tác ứng phó bão; xác định các điểm dừng kỹ thuật để dừng thi công theo tình hình diễn biến của bão; chuẩn bị các điều kiện để kịp thời khắc phục các sự cố công trình, đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại do bão gây ra.

Các đơn vị cần bố trí trực 24/24, chủ động cập nhật thông tin khí tượng để kịp thời đề xuất phương án khai thác phù hợp, an toàn.

Cục Hàng không cũng lưu ý sau khi bão suy yếu và đổ bộ vào đất liền có khả năng nguy cơ gây mưa sau bão.

Đối với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), cơ quan quản lý hàng không yêu cầu chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không tăng cường công tác đảm bảo chất lượng thông tin khí tượng; liên tục theo dõi tình hình thời tiết trong khu vực trách nhiệm, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo; cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin quan trắc, dự báo, cảnh báo tới người dùng.

Đối với các hãng hàng không, các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác phối hợp; theo dõi chặt chẽ diễn biến của siêu bão Ragasa để có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp và đảm bảo an toàn cho hoạt động bay.

Đồng thời cập nhật đầy đủ thông tin khí tượng từ các cơ sở khí tượng hàng không liên quan và căn cứ tình hình thực tế để triển khai các hành động ứng phó cần thiết, giảm thiểu tác động đến khai thác, đảm bảo an toàn hoạt động bay, bảo vệ người và tài sản của đơn vị trước thiên tai.

Trong ngày 23/9, nhiều chuyến bay của Vietnam Airlines, Vietjet đã phải hoãn, hủy vì ảnh hưởng của bão. Nhiều chuyến bay khác bị ảnh hưởng dây chuyền.

Các hãng khuyến cáo hành khách kiểm tra lịch bay và thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp. Việc chủ động cài dây an toàn, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, là biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.