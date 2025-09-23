Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhiều chuyến bay bị hoãn, hủy vì bão Ragasa

  • Thứ ba, 23/9/2025 11:40 (GMT+7)
  • 14 giờ trước

Vietnam Airlines hoãn, hủy nhiều chuyến bay vì tình hình thời tiết phức tạp do bão Ragasa gây ra. Nhiều chuyến bay cũng bị ảnh hưởng dây chuyền.

Nhiều chuyến bay bị hoãn, hủy và ảnh hưởng dây chuyền vì bão Ragasa. Ảnh: Diệp Anh.

Do diễn biến phức tạp của cơn bão Ragasa (bão số 9), Vietnam Airlines cho biết sẽ điều chỉnh kế hoạch khai thác một số chuyến bay nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

Theo đó, các chuyến bay giữa Việt Nam và khu vực Đông Bắc Á sẽ được điều chỉnh hướng bay để tránh vùng ảnh hưởng của cơn bão. Đồng thời, hãng sẽ hủy các chuyến bay giữa TP.HCM và Hong Kong (Trung Quốc) trong ngày 23/9.

Ngoài ra, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế trong ngày 23/9 có thể bị ảnh hưởng dây chuyền bởi cơn bão Ragasa.

Vietnam Airlines Group khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp. Việc chủ động cài dây an toàn, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, là biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.

Trước đó, Vietjet cũng cho biết một số chuyến bay trong ngày 23/9 phải điều chỉnh kế hoạch bay. Cụ thể, hãng đã tạm ngừng 4 chuyến bay gồm VJ8892/VJ8893 chặng Đà Nẵng - Macao (Trung Quốc) - Đà Nẵng và VJ876/VJ877 chặng TP.HCM - Hong Kong (Trung Quốc) - TP.HCM. Một số chuyến bay khác của hãng cũng chịu ảnh hưởng dây chuyền.

Vietjet lưu ý hành khách kiểm tra lịch trình bay và thời tiết trước khi đến sân bay vì một số chuyến bay có thể tạm dừng khai thác hoặc thay đổi giờ bay do ảnh hưởng của bão.

"Những lúc thời tiết xấu, hãng hàng không rất mong nhận được sự chia sẻ của quý hành khách bởi đây là tình huống bất khả kháng, làm phát sinh chi phí lớn cho hãng, tốn kém nhiên liệu... Tuy nhiên, an toàn của quý hành khách luôn được hãng ưu tiên hàng đầu", đại diện Vietjet cho biết.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 7h ngày 23/9, vị trí tâm siêu bão Ragasa trên vùng biển Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất 221 km/h, cấp 17, giật trên cấp 17 và đang theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20 km/h.

Trên đất liền, dự báo từ gần sáng 25/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Liên quan đến siêu bão Ragasa, Bộ Xây dựng cũng đã có công điện khẩn, yêu cầu các đơn vị trực thuộc và địa phương tập trung cao độ, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống bão, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, phương tiện và hạ tầng.

Theo công điện, Cục Hàng không Việt Nam phải chỉ đạo các hãng bay theo dõi sát tình hình, kịp thời điều chỉnh kế hoạch bay, đồng thời tăng cường kiểm tra cơ sở hạ tầng sân bay, nhà ga để bảo đảm tuyệt đối an toàn hoạt động hàng không.

Sân bay miền Bắc, miền Trung bị ảnh hưởng bởi siêu bão Ragasa

Siêu bão Ragasa (bão số 9) được dự báo có thể gây ảnh hưởng nặng nề đến các sân bay và hoạt động điều hành bay.

26:1566 hôm qua

Bộ Xây dựng yêu cầu lên kịch bản xấu nhất để ứng phó bão Ragasa

Bão Ragasa được dự báo có cường độ tương đương hoặc mạnh hơn siêu bão Yagi năm 2024. Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động triển khai phương án phòng chống từ sớm.

30:1783 hôm qua

Xe ngập nước do mưa bão Kajiki: Điều kiện nào hưởng bảo hiểm?

Xe ôtô bị ngập nước do mưa bão thuộc diện được bảo hiểm chi trả, tuy nhiên điều này chỉ áp dụng với những chủ xe có tham gia loại hình bảo hiểm phù hợp.

09:49 27/8/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Diệu Thanh

hoãn bay huỷ bay bão Ragasa Bão Vietjet Air bão siêu bão hàng không

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    • VietJet Air

      VietJet Air

      Công ty cổ phần Hàng không VietJet là hãng hàng không tư nhân đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời là một trong số ít hãng hàng không hiếm hoi trên thế giới có lãi ngay từ năm thứ 2 hoạt động. Theo tuyến bố của hãng này, năm 2017, hãng chiếm 43% thị phần bay nội địa. Tuy nhiên, VietJet cũng dính nhiều lùm xùm liên quan tới các chiến lược marketing đặc biệt là việc cho tiếp viên mặc bikini hồi mới ra mắt.

      • Thành lập: 2007
      • Sáng lập: Nguyễn Thị Phương Thảo và cộng sự
      • Mã cổ phiếu: VJC

      Website

    Đọc tiếp

