Nhiều chuyến bay bị hoãn, hủy vì bão Ragasa

Vietnam Airlines hoãn, hủy nhiều chuyến bay vì tình hình thời tiết phức tạp do bão Ragasa gây ra. Nhiều chuyến bay cũng bị ảnh hưởng dây chuyền.

Nhiều chuyến bay bị hoãn, hủy và ảnh hưởng dây chuyền vì bão Ragasa. Ảnh: Diệp Anh.

Do diễn biến phức tạp của cơn bão Ragasa (bão số 9), Vietnam Airlines cho biết sẽ điều chỉnh kế hoạch khai thác một số chuyến bay nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

Theo đó, các chuyến bay giữa Việt Nam và khu vực Đông Bắc Á sẽ được điều chỉnh hướng bay để tránh vùng ảnh hưởng của cơn bão. Đồng thời, hãng sẽ hủy các chuyến bay giữa TP.HCM và Hong Kong (Trung Quốc) trong ngày 23/9.

Ngoài ra, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế trong ngày 23/9 có thể bị ảnh hưởng dây chuyền bởi cơn bão Ragasa.

Vietnam Airlines Group khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp. Việc chủ động cài dây an toàn, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, là biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.

Trước đó, Vietjet cũng cho biết một số chuyến bay trong ngày 23/9 phải điều chỉnh kế hoạch bay. Cụ thể, hãng đã tạm ngừng 4 chuyến bay gồm VJ8892/VJ8893 chặng Đà Nẵng - Macao (Trung Quốc) - Đà Nẵng và VJ876/VJ877 chặng TP.HCM - Hong Kong (Trung Quốc) - TP.HCM. Một số chuyến bay khác của hãng cũng chịu ảnh hưởng dây chuyền.

Vietjet lưu ý hành khách kiểm tra lịch trình bay và thời tiết trước khi đến sân bay vì một số chuyến bay có thể tạm dừng khai thác hoặc thay đổi giờ bay do ảnh hưởng của bão.

"Những lúc thời tiết xấu, hãng hàng không rất mong nhận được sự chia sẻ của quý hành khách bởi đây là tình huống bất khả kháng, làm phát sinh chi phí lớn cho hãng, tốn kém nhiên liệu... Tuy nhiên, an toàn của quý hành khách luôn được hãng ưu tiên hàng đầu", đại diện Vietjet cho biết.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 7h ngày 23/9, vị trí tâm siêu bão Ragasa trên vùng biển Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất 221 km/h, cấp 17, giật trên cấp 17 và đang theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20 km/h.

Trên đất liền, dự báo từ gần sáng 25/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Liên quan đến siêu bão Ragasa, Bộ Xây dựng cũng đã có công điện khẩn, yêu cầu các đơn vị trực thuộc và địa phương tập trung cao độ, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống bão, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, phương tiện và hạ tầng.

Theo công điện, Cục Hàng không Việt Nam phải chỉ đạo các hãng bay theo dõi sát tình hình, kịp thời điều chỉnh kế hoạch bay, đồng thời tăng cường kiểm tra cơ sở hạ tầng sân bay, nhà ga để bảo đảm tuyệt đối an toàn hoạt động hàng không.