Xe ngập nước do mưa bão Kajiki: Điều kiện nào hưởng bảo hiểm?

Xe ôtô bị ngập nước do mưa bão thuộc diện được bảo hiểm chi trả, tuy nhiên điều này chỉ áp dụng với những chủ xe có tham gia loại hình bảo hiểm phù hợp.

Bão số 5 Kajiki sau khi suy yếu thành áp thấp đã gây mưa lớn, khiến nhiều tuyến đường ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung ngập sâu, la liệt ôtô bị ngập nước, chết máy. Vấn đề được nhiều chủ xe quan tâm lúc này là bảo hiểm có chi trả những thiệt hại này không?

Về nguyên tắc, những thiệt hại đối với xe ôtô do mưa bão, ngập nước là tai họa bất khả kháng do thiên nhiên gây ra nên nằm trong phạm vi được bồi thường bảo hiểm. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào chủ xe cũng được bồi thường thiệt hại.

Hiện nay, bảo hiểm dành cho ôtô có nhiều loại, trong đó bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc là hình thức tất cả chủ xe phải tham gia theo quy định của pháp luật. Một số loại bảo hiểm khác như bảo hiểm vật chất xe, bảo hiểm tai nạn cho người ngồi trên xe... đều mang tính tự nguyện.

Ôtô bị ngập nước do mưa lớn tại Hà Nội sáng 26/8. Ảnh: Minh Đức - Viên Minh.

Do vậy, điều kiện để được bồi thường thiệt hại khi xe bị ngập nước do mưa bão là chủ xe tham gia mua bảo hiểm vật chất, thường được gọi là bảo hiểm thân vỏ xe. Giá trị và phạm vi bồi thường cụ thể dựa theo điều khoản hợp đồng đã ký giữa chủ xe và công ty bảo hiểm.

Để được hưởng bồi thường thiệt hại, chủ xe phải gọi đến số tổng đài chăm sóc khách hàng của đơn vị bảo hiểm để thông báo tai nạn. Đây là quy định bắt buộc các chủ xe phải tuân thủ để đảm bảo được hưởng toàn bộ quyền lợi, tránh bị phạt chế tài từ 10-50% tổng chi phí sửa chữa.

Chủ xe cũng cần chụp lại hình ảnh hiện trường trong trường hợp đơn vị bảo hiểm chưa thể cử giám định viên xuống hiện trường xác nhận thiệt hại.

Sau đó, gọi xe cứu hộ để đưa ôtô đến nơi sửa chữa. Đây là trường hợp tai nạn không thể tự đưa xe đến nơi sửa chữa, do đó chi phí vận chuyển do bên bảo hiểm chịu trách nhiệm.

Lưu ý, chủ xe không nổ máy, tránh tình trạng bị thủy kích. Khi đó, nếu hợp đồng bảo hiểm vật chất ôtô không có điều khoản bổ sung về bảo hiểm thủy kích, đơn vị bảo hiểm sẽ từ chối bồi thường.

Ngoài ra, chủ xe cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ liên quan đến xe, lái xe như giấy đăng ký xe, căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận bảo hiểm. Các giấy tờ chứng minh thiệt hại tài sản như hóa đơn, chứng từ sửa chữa hoặc thay mới phần bị thiệt hại do ngập nước theo chỉ định/sự đồng ý của đơn vị bảo hiểm...

Một điều cần lưu ý nữa là nên đưa xe đến gara sửa chữa thuộc hệ thống liên kết với đơn vị bảo hiểm để việc thanh toán được nhanh chóng. Nếu đưa xe đến gara không nằm trong hệ thống liên kết, chủ xe phải tạm ứng trước các chi phí sửa chữa, sau đó đơn vị bảo hiểm sẽ căn cứ vào số tiền chủ xe đã tạm ứng để bồi thường.