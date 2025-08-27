Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Xe ngập nước do mưa bão Kajiki: Điều kiện nào hưởng bảo hiểm?

  • Thứ tư, 27/8/2025 09:49 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Xe ôtô bị ngập nước do mưa bão thuộc diện được bảo hiểm chi trả, tuy nhiên điều này chỉ áp dụng với những chủ xe có tham gia loại hình bảo hiểm phù hợp.

Bão số 5 Kajiki sau khi suy yếu thành áp thấp đã gây mưa lớn, khiến nhiều tuyến đường ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung ngập sâu, la liệt ôtô bị ngập nước, chết máy. Vấn đề được nhiều chủ xe quan tâm lúc này là bảo hiểm có chi trả những thiệt hại này không?

Về nguyên tắc, những thiệt hại đối với xe ôtô do mưa bão, ngập nước là tai họa bất khả kháng do thiên nhiên gây ra nên nằm trong phạm vi được bồi thường bảo hiểm. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào chủ xe cũng được bồi thường thiệt hại.

Hiện nay, bảo hiểm dành cho ôtô có nhiều loại, trong đó bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc là hình thức tất cả chủ xe phải tham gia theo quy định của pháp luật. Một số loại bảo hiểm khác như bảo hiểm vật chất xe, bảo hiểm tai nạn cho người ngồi trên xe... đều mang tính tự nguyện.

bao hiem xe ngap nuoc anh 1

Ôtô bị ngập nước do mưa lớn tại Hà Nội sáng 26/8. Ảnh: Minh Đức - Viên Minh.

Do vậy, điều kiện để được bồi thường thiệt hại khi xe bị ngập nước do mưa bão là chủ xe tham gia mua bảo hiểm vật chất, thường được gọi là bảo hiểm thân vỏ xe. Giá trị và phạm vi bồi thường cụ thể dựa theo điều khoản hợp đồng đã ký giữa chủ xe và công ty bảo hiểm.

Để được hưởng bồi thường thiệt hại, chủ xe phải gọi đến số tổng đài chăm sóc khách hàng của đơn vị bảo hiểm để thông báo tai nạn. Đây là quy định bắt buộc các chủ xe phải tuân thủ để đảm bảo được hưởng toàn bộ quyền lợi, tránh bị phạt chế tài từ 10-50% tổng chi phí sửa chữa.

Chủ xe cũng cần chụp lại hình ảnh hiện trường trong trường hợp đơn vị bảo hiểm chưa thể cử giám định viên xuống hiện trường xác nhận thiệt hại.

Sau đó, gọi xe cứu hộ để đưa ôtô đến nơi sửa chữa. Đây là trường hợp tai nạn không thể tự đưa xe đến nơi sửa chữa, do đó chi phí vận chuyển do bên bảo hiểm chịu trách nhiệm.

Lưu ý, chủ xe không nổ máy, tránh tình trạng bị thủy kích. Khi đó, nếu hợp đồng bảo hiểm vật chất ôtô không có điều khoản bổ sung về bảo hiểm thủy kích, đơn vị bảo hiểm sẽ từ chối bồi thường.

Ngoài ra, chủ xe cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ liên quan đến xe, lái xe như giấy đăng ký xe, căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận bảo hiểm. Các giấy tờ chứng minh thiệt hại tài sản như hóa đơn, chứng từ sửa chữa hoặc thay mới phần bị thiệt hại do ngập nước theo chỉ định/sự đồng ý của đơn vị bảo hiểm...

Một điều cần lưu ý nữa là nên đưa xe đến gara sửa chữa thuộc hệ thống liên kết với đơn vị bảo hiểm để việc thanh toán được nhanh chóng. Nếu đưa xe đến gara không nằm trong hệ thống liên kết, chủ xe phải tạm ứng trước các chi phí sửa chữa, sau đó đơn vị bảo hiểm sẽ căn cứ vào số tiền chủ xe đã tạm ứng để bồi thường.

Cấm xe hợp đồng chở khách vào khu vực cảnh báo mưa lũ, sạt lở đất

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành công điện về việc tập trung ứng phó, khắc phục bão số 5 (Kajiki). Cấm xe chở khách vào các khu vực đang có cảnh báo mưa lũ, sạt lở đất, ngập sâu.

39:2316 hôm qua

Nhiều khu chung cư Hà Nội thành 'ốc đảo' do mưa lớn sau bão

Mưa lớn liên tục do hoàn lưu bão Kajiki khiến nhiều khu chung cư ở Hà Nội "chìm trong biển nước", các tuyến đường nội khu bị cô lập. Thậm chí, có chung cư phải dựng đập, rào chắn để ngăn không cho nước tràn xuống hầm.

1 giờ trước

Bộ Công Thương yêu cầu xử lý đầu cơ hàng hóa trước bão Wipha

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các địa phương chủ động xử lý các hành vi lợi dụng tình hình để đầu cơ, găm hàng hoặc tăng giá bất hợp lý mùa mưa bão.

10:07 22/7/2025

https://vtcnews.vn/la-liet-xe-ngap-nuoc-do-mua-bao-kajiki-dieu-kien-nao-huong-bao-hiem-boi-thuong-ar961979.html

Theo Bằng Lăng/Vtcnews.vn

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

bảo hiểm xe ngập nước Bão Kajiki Thủy kích Chủ xe Viên Minh Đầu cơ hàng hóa

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    Đọc tiếp

    Vietcombank qua vuot troi hinh anh

    Vietcombank quá vượt trội

    18 phút trước 10:38 27/8/2025 Kinh doanh Kinh doanh

    0

    Vietcombank trở thành tâm điểm của phiên sáng 27/8 khi cổ phiếu tăng trần, đưa vốn hóa ngân hàng này vọt lên hơn 577.000 tỷ đồng, củng cố vị thế số một trên thị trường chứng khoán.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý