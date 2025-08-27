Nhiều khu chung cư Hà Nội thành 'ốc đảo' do mưa lớn sau bão

|
Khu chung cư Ecohome 3 (phường Đông Ngạc, Hà Nội) "chìm trong biển nước" vào sáng 26/8 sau trận mưa lớn, toàn bộ lối ra vào khu chung cư này bị cô lập bởi nước khiến người dân đi lại khó khăn. Ảnh: Đ.C/VNN.
|
Hàng loạt thùng chứa rác cùng rác thải sinh hoạt tại khu chung cư nổi lềnh bềnh, gây mất vệ sinh. Ảnh: Đ.C/VNN.
|
Cư dân cùng ban quản lý tòa nhà dựng đập, rào chắn tạm để ngăn nước tràn vào hầm để xe. Ảnh: Đ.C/VNN.
|
Chung cư Ecohome 1, nằm kế bên chung cư Ecohome 3 cũng bị ngập nặng, nước tràn vào thang máy tầng một. Ảnh: Viết Tuân/VNE.
|
Khu đô thị An Khánh ngập sâu trong biển nước khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Ảnh: Phùng Linh.
|
Tại khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra) - khu đô thị nhà giàu cũng bị ngập nặng sau trận mưa kéo dài. Ảnh: MXH.
|
Cách đó không xa, khu đô thị Ngoại Giao Đoàn... Ảnh: MXH.
|
Khu đô thị Starlake cũng rơi vào tình trạng tương tự, nhiều tuyến đường ngập nặng. Ảnh: MXH