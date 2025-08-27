Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhiều khu chung cư Hà Nội thành 'ốc đảo' do mưa lớn sau bão

  Thứ tư, 27/8/2025 09:31 (GMT+7)
Mưa lớn liên tục do hoàn lưu bão Kajiki khiến nhiều khu chung cư ở Hà Nội "chìm trong biển nước", các tuyến đường nội khu bị cô lập. Thậm chí, có chung cư phải dựng đập, rào chắn để ngăn không cho nước tràn xuống hầm.

ha noi ngap lut anh 1

Khu chung cư Ecohome 3 (phường Đông Ngạc, Hà Nội) "chìm trong biển nước" vào sáng 26/8 sau trận mưa lớn, toàn bộ lối ra vào khu chung cư này bị cô lập bởi nước khiến người dân đi lại khó khăn. Ảnh: Đ.C/VNN.
ha noi ngap lut anh 2

Hàng loạt thùng chứa rác cùng rác thải sinh hoạt tại khu chung cư nổi lềnh bềnh, gây mất vệ sinh. Ảnh: Đ.C/VNN.
ha noi ngap lut anh 3

Cư dân cùng ban quản lý tòa nhà dựng đập, rào chắn tạm để ngăn nước tràn vào hầm để xe. Ảnh: Đ.C/VNN.
ha noi ngap lut anh 4

Chung cư Ecohome 1, nằm kế bên chung cư Ecohome 3 cũng bị ngập nặng, nước tràn vào thang máy tầng một. Ảnh: Viết Tuân/VNE.
ha noi ngap lut anh 5

Khu đô thị An Khánh ngập sâu trong biển nước khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Ảnh: Phùng Linh.
ha noi ngap lut anh 6

Tại khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra) - khu đô thị nhà giàu cũng bị ngập nặng sau trận mưa kéo dài. Ảnh: MXH.
ha noi ngap lut anh 7

Cách đó không xa, khu đô thị Ngoại Giao Đoàn... Ảnh: MXH.
ha noi ngap lut anh 8

Khu đô thị Starlake cũng rơi vào tình trạng tương tự, nhiều tuyến đường ngập nặng. Ảnh: MXH

